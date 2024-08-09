День Святого Пантелеймона: почему к нему обращаются с просьбой об исцелении?

В русской православной традиции 9 августа посвящен святому врачу Пантелеймону Целителю. Это один из самых почитаемых святых православной церкви. Трудно найти храм, где не обнаружится хотя бы одна икона святого. Пантелеймон считается покровителем медработников и медицины в целом. Зачастую храмы, посвященные ему, строятся недалеко от больниц. В день памяти святого в материале РИАМО рассказываем о жизни Пантелеймона, его становлении как врача и страданиях, которые выпали на его долю.

Жизненный путь Пантелеймона

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Будущий святой Пантелеймон родился в III веке от Рождества Христова в маленьком городке Никомидия, который относился к области Вифания. Его отец Евсторгий был человеком обеспеченным и придерживался языческой веры. Мать же звали Еввула, что в переводе с греческого означает «благосовестная, рассудительная», она была христианкой, и именно благодаря ей, по преданию, будущий целитель приобщился к христианской вере.

В то время довольно частой была ситуация, когда один родитель являлся язычником, а другой — христианином. Связано это было с тем, что христианство только начинало распространяться. При рождении мальчика назвали Пантолеон, то есть «во всем лев». Вероятно, родители хотели видеть своего сына бесстрашным и мужественным юношей. Когда же он прославился, его имя сменилось на Пантелеймон, что означает «всемилостивый».

Пантелеймон очень рано потерял свою мать. Тогда же Евсторгий отдал сына в одну из лучших языческих школ, которую юноша окончил с успехом. Далее он стал обучаться медицинскому искусству у знаменитого никомидийского врача Евфросина. Пантелеймон в совершенстве владел наукой врачевания и отличался примерным поведением, был видным юношей. Император Максимиан Галерий заметил блестящие навыки Пантелеймона и решил оставить его при дворе и сделал своим личным врачом.

В то же время в Никомидии в результате гонений были уничтожены почти все христиане, уцелели лишь немногие. Тайно проживали в городе священномученники пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Пантелеймон часто проходил мимо дома Ермолая, который стал наблюдать за ним и увидел в нем смиренного юношу. Однажды священник позвал Пантелеймона к себе в дом и стал спрашивать его о вере, о родителях, сам же рассказывал ему о Боге, об основах христианской веры. Со временем эти встречи стали происходить чаще, а Пантелеймон укрепился в своей вере. Ермолай, по преданию, рассказывал юноше, что медицина может дать лишь слабое облегчение, но только Христос, единый истинный врач, способен спасти, причем без лекарств и оплаты.

Первые чудеса исцеления Пантелеймоном

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В один из дней учебы, возвращаясь от Евфросина, Пантелеймон увидел на дороге ребенка, умершего от укуса змеи, которая извивалась рядом с телом. Юноша решил проверить истинность слов Ермолая и обратился к Христу за помощью. По преданию, он стал просить Господа о воскрешении умершего, решив для себя, что если молитвы помогут, то он станет христианином и примет святое Крещение.

«Господи Иисусе Христе, хотя и и недостоин призывать Тебя, — произносил Пантелеймон, — но если Ты хочешь, чтобы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое отрок этот ожил, а ехидна издохла!»

Спустя мгновение мальчик действительно ожил, а змея разлетелась на куски на глазах у Пантелеймона. Юноша был настолько впечатлен произошедшим, что сразу побежал домой к Ермолаю и попросил тотчас же крестить его. Юный врач оставался у священника на протяжении восьми дней, слушая его поучения и читая Евангелие.

Став христианином, Пантелеймон хотел приобщить к вере и своего отца, который хоть и был язычником, но все же продолжал искать истину. Пантелеймон пока не раскрывал факта своего крещения, однако пытался убедить отца в напрасности и ложности пути поклонения идолам.

Однажды, когда Пантелеймон уже был почитаемым и известным врачом, к нему привели слепого, которого больше никто не мог ни вылечить, ни исцелить, да и все свое состояние он потратил на попытки излечиться от недуга. На глазах у своего отца Пантелеймон перекрестил глаза слепого и произнес молитву, обращенную к Христу: «Свет глазам твоим возвратит Отец света, Бог истинный, во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри!». Слепой в тот же момент прозрел, а отец Пантелеймона прозрел духовно и затем принял христианскую веру, поняв, что слепого исцелил именно Христос.

Истязания и смерть святого Пантелеймона

Фото - © Неизвестный византийский художник (395-1453 гг.)Public domain image. Official museum page, CC BY-SA 3.0/Wikipedia.org

Спустя какое-то время Евсторгий умер, а все наследство перешло к талантливому целителю. Он же, в свою очередь, распустил всех слуг, снабдив их средствами, а остальное раздал нищим и больным.

Пантелеймон посвятил свою жизнь лечению людей. Он выполнял свою работу на безвозмездной основе, просил только о вере в Христа. Люди, видя бескорыстного и талантливого доктора, стали обращаться лишь к нему, а молва о нем распространилась по всему городу, в результате чего другие врачи начали испытывать зависть к целителю. Они донесли императору, что Пантелеймон посещает темницы и узилища, лечит больных, проповедует христианскую веру, приободряет тех, кто пал духом. Более того, на Пантелеймона совершили донос, что он поклоняется Христу, а не языческим идолам. Именно отречение от языческого культа разозлило Максимиана, и он захотел встретиться с Пантелеймоном. Целитель отказался отойти от христианской веры, несмотря на гнев императора. Более того, на его глазах Пантелеймон исцелил тяжелобольного, которому не могли помочь врачи-язычники. Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного больного, а Пантелеймона подвергнуть многочисленным пыткам: его тело рвали железными крюками, подвешивали на дереве, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в море с камнем на шее. Но после всех испытаний целитель оставался невредимым. По преданию, Пантелеймон обращался с молитвами к Христу, чтобы тот помог ему перенести все мучения, а в ответ слышал голос: «Не бояйся, Я с тобой». Это укрепило святого перед страданиями.

Каждое последующее причиняемое ему мучение лишь укрепляло веру Пантелеймона в Христа и его силу. Так, однажды доктора привели в цирк на растерзание диким животным, однако звери, напротив, стали лизать его ступни и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки Пантелеймона. Публика, видя это, начала кричать со своих мест: Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!».

В другой раз Максимиан приказал отрубить святому голову, однако, когда один из воинов занес над ним меч, он стал мягким и не нанес ему никакой раны. Увидев чудо, воины побросали свое оружие, упали на колени и стали просить прощения перед мучеником.

Палачи отказывались исполнять приказ Максимиана — казнить Пантелеймона. Святой же произнес: «Если вы не исполните порученного вам, не получите милости от Христа моего!». Палачи простились с Пантелеймоном, поцеловав ему руку, и отсекли голову. Из раны вместе с кровью текло и молоко, а маслина, к которой святой был привязан, зацвела и покрылась плодами. Много людей уверовали во Иисуса Христа, увидев это. Тело Пантелеймона затем пытались сжечь, однако оно не сгорало, в итоге его просто бросили, а христиане затем с почтением его погребли.

В то же время мученическая смерть ждала и Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Сведения о Пантелеймоне мы имеем благодаря его ученикам Лаврентию, Вассе и Провиану. Они видели казнь своего учителя, слышали Божий глас с неба и записали это в житии святого доктора. В предании сказано, что после казни Пантелеймона и других священников случилось землетрясение, и многие статуи античных богов упали на землю и разбились.

Иконы с целителем Пантелеймоном

Фото - © Борис Приходько/РИА Новости

В православной традиции талантливый врач Пантелеймон, как правило, изображается в образе юноши без бороды, со слегка кудрявыми волосами. Облачен он в традиционную для целителей одежду — синий хитон с золотыми нарукавниками, синюю рубашку с золотым оплечьем и коричневый плащ, собранный на груди. На левом плече можно наблюдать узкую белую ленту. В правой руке у врача — мученический крест, а в левой — коробочка для лекарств, которая напоминает чудотворные реликвии.

Освященные иконы с целителем или браслеты с миниатюрами принято дарить медработникам. Считается, что Пантелеймон помогает точнее установить диагноз больному.

Храм Святого Пантелеймона

Фото - © Эдуард Песов/РИА Новости

Всего в мире в разных странах насчитывается порядка 502 храмов Святого Пантелеймона. На Афоне в монастыре Святого Пантелеймона хранится усеченная голова целителя, а частички его мощей находятся в храмах во многих русских городах. В Мадриде находится священный сосуд с кровью великомученика, которая была пролита во время жестоких истязаний. Свидетели утверждают, что раз в год она становится жидкой, что является настоящим чудом.

Люди приходят в храмы Пантелеймона, чтобы обратиться к целителю с просьбой избавить от недуга, как физического, так и духовного. Молитва Пантелеймону защищает от любых болезней, бед, облегчает страдания, поддерживает в минуты отчаяния, стрессов и депрессии. Считается, что святой помогает и справиться с пороками, например, с гневом и завистью. Молиться можно как за себя, так и за близких, родных, даже за незнакомцев, которые попали в трудную ситуацию. Причем вероисповедание человека совершенно не важно — Пантелеймон не отказывает никому.

Что можно и нельзя делать в день святого Пантелеймона

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Издавна считается, что 9 августа нельзя ругаться и спорить с врачами, иначе можно навлечь на себя серьезное заболевание. Не стоит также отказывать в помощи и проявлять равнодушие к тем, кто просит совета или попал в беду. Следует проявить милосердие и помочь словом, делом или деньгами. Полезно заниматься в этот день здоровьем, проводить профилактические процедуры, заняться пересмотром своего питания и распорядка дня, нормализовать сон.

Нельзя в день Пантелеймона пересчитывать деньги, считать мелочь, давать в долг — подобные действия могут привести к финансовым проблемам. Также следует отказаться от тяжелого труда — лучше немного отдохнуть. Есть поверье, что начинать какие-то новые дела тоже не стоит, поскольку работа может оказаться неудачной или не будет оценена по достоинству.