День Победы 2025 в Подмосковье: 8 крупных площадок, где пройдут празднования в честь 9 Мая
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, куда можно съездить в Московской области, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и отметить 80-летие Победы.
1. Парк «Патриот»
Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори
Парк Вооруженных сил РФ впечатляет своими размерами. С 7 по 10 мая здесь пройдет несколько мероприятий, посвященных Дню Победы. В программе: катания на бронетехнике и стрельба из охолощенного оружия, выступление танковых экипажей, реконструкция воздушного боя, конное шоу и многое другое. В Центральном парке «Патриот» будет воссоздана атмосфера тех лет, гости смогут отдать дань уважения и склонить головы в знак почтения перед светлой памятью тех, кто отдал все ради нашего будущего.
В парке находится и главный храм Вооруженных сил России, который окружает музей «Дорога памяти». В этом технологичном и современном музее представлено 35 залов, большинство из которых иммерсивные, то есть с эффектом погружения. Проходя галереи, туристы могут стать свидетелями наиболее значительных этапов войны — обороны Брестской крепости, Москвы и Сталинграда, а также блокадного Ленинграда. К празднику в музее подготовлены экскурсии и интерактивные мероприятия.
Где: Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе
Контакты: 8(800)707-01-07 парк «Патриот»
8(800)511-14-18 музей «Дорога памяти»
Сайт: https://patriotp.ru/ парк «Патриот»
https://1418museum.ru/about/ музей «Дорога памяти»
2. Музейный комплекс «Зоя»
Фото - © Антон Денисов/РИА Новости
Также на Минском направлении расположен новый мемориальный комплекс имени Зои Космодемьянской, который считается одним из лучших современных музеев Подмосковья. Он посвящен контрнаступлению советских войск в битве под Москвой. В мультимедийной экспозиции воссозданы исторические события 1941 года, рассказывающие о знаменитом подвиге первой женщины-Героя Советского Союза Зое Космодемьянской.
Также в музее есть уникальный зал «Бессмертный полк», в котором можно оставить фотографии ветеранов и записать на видео свой рассказ о родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Фото ветерана и видео с рассказом навсегда останется в архиве зала.
Где: Рузский городской округ, деревня Петрищево, дом 89
Контакты: 8(496)275-18-75, 8(925)048-13-49
Сайт: http://mk-zoya.ru/
3. Музей Героев-панфиловцев
Фото - © Андрей Пожарский / Фотобанк Лори
В Волоколамске находится музей Героев-панфиловцев, который обязательно нужно посетить, чтобы знать больше достоверной информации о Великой Отечественной войне. Музей посвящен легендарному подвигу воинов Красной армии из состава группы генерал-майора Ивана Панфилова недалеко от Волоколамска. На месте боя возвышаются шесть десятиметровых фигур с автоматами и гранатами в руках. Поблизости находятся восстановленные окопы и блиндажи. В интерактивном музее собраны фотографии, письма с фронта, газеты, документы и личные вещи воинов. В выставочном зале представлено боевое оснащение красноармейцев и немецких военных.
Адрес: городской округ Волоколамск, деревня Нелидово, улица Крестьянская, дом 18
Телефон: +7 (496) 366-91-13
Сайт: https://volok-kreml.ru/28heroes/
4. Музей техники Вадима Задорожного
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Это самый крупный частный музей исторической техники в России. Здесь хранится свыше тысячи экспонатов: зарубежные и советские автомобили, мотоциклы, редкие образцы авиации, оружие и даже космические объекты. На уличной выставке размещена бронетехника, артиллерия и сельскохозяйственные машины. Обычно в День Победы в музее проходит концерт военных песен, смотр военной техники и интерактивные мастер-классы. Программы на этот год еще нет.
Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, строение 8
Телефон: 8(495)662-38-18
Сайт: https://tmuseum.ru
5. Музей-заповедник «Бородинское поле»
Фото - © Светлана Корнякова / Фотобанк Лори
Музей-заповедник «Бородинское поле» — это мемориал двух Отечественных войн и старейший в мире музей, основанный на полях реальных сражений. Музей расположен на огромной территории, а в его фондах хранятся богатейшие коллекции археологии и печатной графики XIX века. Ежегодно на Бородинском поле проводятся военно-исторические праздники, в том числе посвященные Великой Отечественной войне. В День Победы в музее проводят тематические экскурсии и мастер-классы.
Адрес: Можайский городской округ, деревня Бородино
Телефон: 8(496)385-15-46
Сайт: https://www.borodino.ru/
6. Музей «История танка Т-34»
Фото - © Сергей Н / Фотобанк Лори
Этот музей основала дочь инженера-конструктора Николая Курченко, который принимал участие в создании знаменитого танка Т-34. Здесь гостям подробно расскажут о том, в чем состоял главный секрет успеха легендарного танка, который к концу Великой Отечественной войны по праву считался лучшей боевой машиной в мире. Праздничные мероприятия здесь пройдут 8 мая с 12:00 до 20:00. Состоятся праздничный концерт, митинг памяти. Также пройдет военно-историческая реконструкция, во время которой гости смогут окунуться в атмосферу событий мая 1945 года и узнать о подвигах советских солдат, совершенных после объявления капитуляции нацистской Германии. Желающим будут бесплатно раздавать солдатскую кашу и чай.
Адрес: городской округ Мытищи, деревня Шолохово, дом 89А
Телефоны: +7 (495) 577-71-94
Сайт: http://museum-t-34.ru
7. Центральный музей ВВС
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Крупнейший музей авиации в России находится на востоке Подмосковья, в Монине. На огромных открытых площадках можно увидеть различные типы самолетов и вертолетов — от самых первых до новейших моделей. В музее можно увидеть самолеты Великой Отечественной войны, а также макеты атомной и водородной бомбы, знаменитые памятники науки и техники. Закрытые и открытые площадки музея можно посетить не только 9 мая, но и во все праздничные дни.
Адрес: городской округ Щелково, поселок городского типа Монино, улица Музейная, дом 1
Телефон: +7 (495) 786-44-12
Сайт: https://cmvvs.ru/
8. Музей отечественной истории в Падикове
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Музей отечественной военной истории располагается на территории конноспортивного комплекса «Дивный». Экспозиции размещаются в трех корпусах и охватывают период с начала XIX века по настоящее время. Для посещения музея 9 мая нужно зарегистрироваться в телеграм-канале учреждения , так как оно вмещает не более одной тысячи посетителей. В музее можно будет покататься на детских Т-34, пострелять холостыми патронами, состоятся парад техники и минута молчания.
Адрес: городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная, КСК «Дивный»
Телефон: +7 (929) 661-18-49
Сайт: http://www.kskdivniy.ru/museum
Как Подмосковье отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори
С 1 по 9 мая в парках Московской области проведут более 300 мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Помимо этого запланировано 27 тематических выставок, акция «Сад памяти». Более трех тысяч мероприятий проведут в региональных домах культуры, около 2,5 тысяч — в библиотеках, также пройдет более 600 спортивных состязаний.
Памятные мероприятия пройдут в каждом муниципалитете на центральных площадках.