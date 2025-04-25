День Победы 2025 в Подмосковье: 8 крупных площадок, где пройдут празднования в честь 9 Мая

В материале РИАМО рассказываем, куда можно съездить в Московской области, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и отметить 80-летие Победы.

1. Парк «Патриот»

Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Парк Вооруженных сил РФ впечатляет своими размерами. С 7 по 10 мая здесь пройдет несколько мероприятий, посвященных Дню Победы. В программе: катания на бронетехнике и стрельба из охолощенного оружия, выступление танковых экипажей, реконструкция воздушного боя, конное шоу и многое другое. В Центральном парке «Патриот» будет воссоздана атмосфера тех лет, гости смогут отдать дань уважения и склонить головы в знак почтения перед светлой памятью тех, кто отдал все ради нашего будущего.

В парке находится и главный храм Вооруженных сил России, который окружает музей «Дорога памяти». В этом технологичном и современном музее представлено 35 залов, большинство из которых иммерсивные, то есть с эффектом погружения. Проходя галереи, туристы могут стать свидетелями наиболее значительных этапов войны — обороны Брестской крепости, Москвы и Сталинграда, а также блокадного Ленинграда. К празднику в музее подготовлены экскурсии и интерактивные мероприятия.

Где: Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе

Контакты: 8(800)707-01-07 парк «Патриот»

8(800)511-14-18 музей «Дорога памяти»

Сайт: https://patriotp.ru/ парк «Патриот»

https://1418museum.ru/about/ музей «Дорога памяти»

2. Музейный комплекс «Зоя»

Фото - © Антон Денисов/РИА Новости

Также на Минском направлении расположен новый мемориальный комплекс имени Зои Космодемьянской, который считается одним из лучших современных музеев Подмосковья. Он посвящен контрнаступлению советских войск в битве под Москвой. В мультимедийной экспозиции воссозданы исторические события 1941 года, рассказывающие о знаменитом подвиге первой женщины-Героя Советского Союза Зое Космодемьянской.

Также в музее есть уникальный зал «Бессмертный полк», в котором можно оставить фотографии ветеранов и записать на видео свой рассказ о родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Фото ветерана и видео с рассказом навсегда останется в архиве зала.

Где: Рузский городской округ, деревня Петрищево, дом 89

Контакты: 8(496)275-18-75, 8(925)048-13-49

Сайт: http://mk-zoya.ru/

3. Музей Героев-панфиловцев

Фото - © Андрей Пожарский / Фотобанк Лори

В Волоколамске находится музей Героев-панфиловцев, который обязательно нужно посетить, чтобы знать больше достоверной информации о Великой Отечественной войне. Музей посвящен легендарному подвигу воинов Красной армии из состава группы генерал-майора Ивана Панфилова недалеко от Волоколамска. На месте боя возвышаются шесть десятиметровых фигур с автоматами и гранатами в руках. Поблизости находятся восстановленные окопы и блиндажи. В интерактивном музее собраны фотографии, письма с фронта, газеты, документы и личные вещи воинов. В выставочном зале представлено боевое оснащение красноармейцев и немецких военных.

Адрес: городской округ Волоколамск, деревня Нелидово, улица Крестьянская, дом 18

Телефон: +7 (496) 366-91-13

Сайт: https://volok-kreml.ru/28heroes/

4. Музей техники Вадима Задорожного

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Это самый крупный частный музей исторической техники в России. Здесь хранится свыше тысячи экспонатов: зарубежные и советские автомобили, мотоциклы, редкие образцы авиации, оружие и даже космические объекты. На уличной выставке размещена бронетехника, артиллерия и сельскохозяйственные машины. Обычно в День Победы в музее проходит концерт военных песен, смотр военной техники и интерактивные мастер-классы. Программы на этот год еще нет.

Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, строение 8

Телефон: 8(495)662-38-18

Сайт: https://tmuseum.ru

5. Музей-заповедник «Бородинское поле»

Фото - © Светлана Корнякова / Фотобанк Лори

Музей-заповедник «Бородинское поле» — это мемориал двух Отечественных войн и старейший в мире музей, основанный на полях реальных сражений. Музей расположен на огромной территории, а в его фондах хранятся богатейшие коллекции археологии и печатной графики XIX века. Ежегодно на Бородинском поле проводятся военно-исторические праздники, в том числе посвященные Великой Отечественной войне. В День Победы в музее проводят тематические экскурсии и мастер-классы.

Адрес: Можайский городской округ, деревня Бородино

Телефон: 8(496)385-15-46

Сайт: https://www.borodino.ru/

6. Музей «История танка Т-34»

Фото - © Сергей Н / Фотобанк Лори

Этот музей основала дочь инженера-конструктора Николая Курченко, который принимал участие в создании знаменитого танка Т-34. Здесь гостям подробно расскажут о том, в чем состоял главный секрет успеха легендарного танка, который к концу Великой Отечественной войны по праву считался лучшей боевой машиной в мире. Праздничные мероприятия здесь пройдут 8 мая с 12:00 до 20:00. Состоятся праздничный концерт, митинг памяти. Также пройдет военно-историческая реконструкция, во время которой гости смогут окунуться в атмосферу событий мая 1945 года и узнать о подвигах советских солдат, совершенных после объявления капитуляции нацистской Германии. Желающим будут бесплатно раздавать солдатскую кашу и чай.

Адрес: городской округ Мытищи, деревня Шолохово, дом 89А

Телефоны: +7 (495) 577-71-94

Сайт: http://museum-t-34.ru

7. Центральный музей ВВС

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Крупнейший музей авиации в России находится на востоке Подмосковья, в Монине. На огромных открытых площадках можно увидеть различные типы самолетов и вертолетов — от самых первых до новейших моделей. В музее можно увидеть самолеты Великой Отечественной войны, а также макеты атомной и водородной бомбы, знаменитые памятники науки и техники. Закрытые и открытые площадки музея можно посетить не только 9 мая, но и во все праздничные дни.

Адрес: городской округ Щелково, поселок городского типа Монино, улица Музейная, дом 1

Телефон: +7 (495) 786-44-12

Сайт: https://cmvvs.ru/

8. Музей отечественной истории в Падикове

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Музей отечественной военной истории располагается на территории конноспортивного комплекса «Дивный». Экспозиции размещаются в трех корпусах и охватывают период с начала XIX века по настоящее время. Для посещения музея 9 мая нужно зарегистрироваться в телеграм-канале учреждения , так как оно вмещает не более одной тысячи посетителей. В музее можно будет покататься на детских Т-34, пострелять холостыми патронами, состоятся парад техники и минута молчания.

Адрес: городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная, КСК «Дивный»

Телефон: +7 (929) 661-18-49

Сайт: http://www.kskdivniy.ru/museum

Как Подмосковье отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

С 1 по 9 мая в парках Московской области проведут более 300 мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Помимо этого запланировано 27 тематических выставок, акция «Сад памяти». Более трех тысяч мероприятий проведут в региональных домах культуры, около 2,5 тысяч — в библиотеках, также пройдет более 600 спортивных состязаний.

Памятные мероприятия пройдут в каждом муниципалитете на центральных площадках.