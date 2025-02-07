Болезни, неприятные контакты или благополучие: к чему снятся зубы

В материале РИАМО читайте о том, к чему снятся зубы.

Сновидения о зубах видели, наверное, все. Зачастую такие сны оказываются очень неприятными: зубы либо крошатся, либо и вовсе выпадают. О том, что значат подобные сны, читайте в материале РИАМО.

Сонник Миллера

Сонник Миллера гласит, что если у вас во сне выпали зубы, то это не очень хороший сигнал: скоро вам предстоит столкнуться лицом к лицу с трудностями. Кроме того, поднимут свои головы и ваши недоброжелатели и начнут строить козни. Справиться с ними получится не сразу.

Если же во сне вам зубы и вовсе выбили, то это говорит о том, что ваши недоброжелатели что-то замышляют против вас. Будьте начеку.

У вас во сне гнилые зубы, которые шатаются? Обратите внимание на свое здоровье, а также здоровье родственников. Вероятно, стоит пройти чекап организма на выявление скрытых патологий.

Сонник Фрейда

По Фрейду, десна – это символ крепких семейных уз и любви. Если вам снится выпадение зубов, то это означает, что вы, во-первых, сильно привязаны к семье (особенно если выпадение сопровождается кровотечением), а во-вторых, в вашей семье возможны разногласия и конфликты в ближайшее время.

Сонник Ванги

Согласно соннику Ванги выпавший во сне зуб предупреждает о плохих известиях, о которых вы узнаете со дня на день. Однако если во сне все обошлось без крови, то к вам просто нагрянут дальние родственники.

Впрочем, иногда такой сон свидетельствует об усталости сновидца и о том, что ему пора отдохнуть.

Сонник Нострадамуса

Сонник Нострадамуса также утверждает, что видеть во сне выпадение зубов – это к неприятностям и грядущим трудностям. Вероятно, произойдет некое печальное событие, к которому вы не будете готовы.

Если же зубы у вас вырывали (например, стоматолог), то это говорит о вашей мучительной привязанности к какому-то близкому человеку.

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Сонник Цветкова

Цветков полагает, что сон, в котором у вас выпадают зубы, говорит о том, что вы слишком зациклены на материальном мире и мало задумываетесь о духовной стороне своей жизни.

Сонник Эзопа

Согласно этому соннику, зубы являются воплощением здоровья и энергии. Если же вы во сне видите, что зубы у вас в плохом состоянии, то это сигнал: проверьте свое здоровье, в том числе и психологическое.

Сонник Лоффа

Лофф считал, что сны о выпадении зубов могут означать ваше нежелание или страх оказаться в неприятной ситуации. Также это говорит о том, что вы боитесь выставить себя в невыгодном свете или стать объектом для насмешек. Важно отметить, что такие сны – не предвестники плохих событий, а лишь ваши переживания по этому поводу.

Лофф также считал, что подобные сны можно видеть вследствие физиологических причин: например, если у вас повышенная чувствительность зубов или зубная боль, а может, вы и вовсе просто сильно сжимаете челюсти.

Сонник Хассе

Если вы во сне увидели выпадение зубов, то в реальной жизни вы вот-вот столкнетесь с трудностями, к которым вы будете готовы. Если зубы вам вырвали (например, стоматолог), то это знак, сигнализирующий о том, что пора порвать отношения с кем-то неприятным или надоевшим.

Эзотерический сонник

Согласно эзотерическому соннику, наши зубы – это эмоциональное и физическое состояние. Поэтому если зубы во сне в плохом состоянии, это сигнал к тому, что пора немного отдохнуть и запастись энергией.

Исламский сонник

Выпавший зуб, по исламскому соннику, обещает долгую жизнь. Если же у вас есть долги, то вы с легкостью и в скором времени распрощаетесь с ними.