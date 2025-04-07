Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника и традиции

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых праздников православной церкви. Его отмечают 7 апреля, ровно через девять месяцев со дня Рождества Христова. О том, что это за праздник, какова его история и какие существуют традиции, – в материале РИАМО.

Из истории Благовещения Пресвятой Богородицы

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События, связанные с Благовещением, описаны евангелистом Лукой. Согласно его сведениям, Дева Мария до 14 лет воспитывалась в храме, а после достижения возраста «совершеннолетия» должна была его покинуть, чтобы вернуться обратно к родителям либо выйти замуж. Как только этот возраст наступил, служители храма захотели отдать Деву Марию замуж, однако она отказалась, заявив о том, что принадлежит только Богу. Тогда ее обручили с восьмидесятилетним старцем Иосифом, который должен был заботиться о ней и охранять ее девственность.

Переехав к Иосифу, Дева Мария продолжила вести скромную и порядочную жизнь, как в храме.

Однажды она сидела читала Священное Писание, как вдруг к ней явился Архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Затем Архангел сообщил ей, что она обрела величайшую благодать у Бога – быть Матерью Сына Божия.

Дева Мария удивилась, ведь она была девственницей. Архангел Гавриил же сказал: «Дух Святый найде на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Дева Мария дала согласие стать матерью Сыну Божию, тем самым продемонстрировала послушание Богу. В этот день был зачат Иисус Христос.

Когда отмечают Благовещение

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Благовещение Пресвятой Богородицы католики, например, отмечают 25 марта. Что касается православных христиан, то у нас праздник проходит на две недели позже – 7 апреля. Почему такая разница? Все дело в том, что церкви пользуются разными календарями: католическая – григорианским, а православная – юлианским.

Традиции празднования Благовещения Пресвятой Богородицы

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Существует церковный обычай, согласно которому службы в день Благовещения духовенство проводит в одеждах голубого цвета. Считается, что это цвет Богородицы и символизирует чистоту и непорочность.

После литургии духовенство и все присутствующие поют тропарь и кондак, а затем, выйдя на паперть, выпускают белых голубей в небо. Почему голубей? Потому что они являются символом Бога Святого Духа, весь Архангела Гавриила и свободу, данную всем людям через воплощение Спасителя.

Кстати, выпускать голубей на праздник – давняя традиция, которой уже несколько десятков лет! Еще в древности было важно надеть самую красивую свою одежду – считалось, что таким образом можно достойно встретить весну.

Что можно и нельзя делать в Благовещение

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Поскольку праздник выпадает на строгий Великий пост, многие задаются вопросом, как стоит питаться в этот день. Согласно церковному уставу, в Благовещение допустимо употребление рыбы, растительного масла и вина, но в умеренном количестве.

Что точно нельзя делать, так это работать, как и в любой другой большой церковный праздник. Однако речь идет именно о тяжелом физическом труде. Если вы затеяли дома небольшую уборку, то это допустимо.

Стоит также отказаться от любого взаимодействия с деньгами: не рекомендуется брать или давать в долг.

Также желательно в этот день не шить, не вязать и не готовить еду – все это лучше делать накануне праздника.

Есть даже поверье, что в Благовещение не надо надевать новую одежду, делать стрижку или заплетать косы.

Лучше провести этот праздник в молитве, посетить храм и побыть дома с семьей. А вот от агрессии, обид и сквернословия точно стоит воздержаться.