Бесценная «рвота кашалота»: почему амбра такая дорогая и зачем она нужна

В конце июля туристы из России нашли на пляже Пхукета семь килограммов «рвоты кашалота» – амбры. Стоимость этого вещества доходит до 3 миллионов рублей за кило. О том, что такое амбра и почему она так высоко ценится, – в материале РИАМО.

30 июля 2025 года группа российских туристов обнаружила на побережье острова Пхукет довольно большой кусок воскоподобного сероватого вещества. По первым предположениям, это могла быть амбра – субстанция, которая широко используется в парфюмерии. Туристы отвезли находку в центр морских исследований, где ученые подтвердили: россияне действительно нашли целых семь кило невероятно ценного продукта. Такой сгусток амбры может стоить от десяти до двадцати миллионов рублей – в зависимости от качества. В свой следующий приезд в Таиланд «кладоискатели» намерены отдать находку на специализированную экспертизу, а пока ее пришлось оставить у друзей на Пхукете, поскольку вывозить амбру из страны категорически запрещено.

Что такое амбра

Фото - © Peter Kaminski. Flickr image, CC BY 2.0/Wikipedia.org

Слово «амбра» имеет французское происхождение: первоначально термин «амбре» обозначало именно амбру, и лишь затем этим словом начали называть любой приятный аромат. Популярное в народе название «рвота кашалота» появилось после того, как ученые выяснили, что амбра образуется в желудочно-кишечном тракте этих китообразных. По мнению зоологов, слизистая ЖКТ кашалотов выделяет амбру для отторжения непереваренных частей пищи, например, клювов гигантских кальмаров. Впрочем, как выяснили ученые, амбру «производит» только каждый десятый кашалот – остальные особи ее не выделяют.

Свежая амбра имеет консистенцию воска, серо-черный цвет и неприятный «навозный» запах, однако от пребывания в морской воде это вещество обесцвечивается и твердеет, при этом становясь светло-серым или бледно-коричневым. Вода также изменяет и аромат амбры – он становится чуть сладковатым с нотками мускуса, ванили или сандала. Самой ценной считается плотная белая амбра, которая провела в морских водах несколько лет или даже десятилетий.

Сколько амбры производит кашалот

Фото - © Gabriel Barathieu/Flickr.com

Поскольку кашалоты – крупные животные (достигают в длину 20 метров и имеют массу около 40 тонн), то и амбру они «производят» в довольно больших количествах. Обычно куски «отрыжки кашалота», которые находят в воде или на пляжах, представляют собой комки плотной серой субстанции весом от 100 граммов до нескольких сотен кг. Самый большой кусок амбры был выловлен недалеко от Португалии в 1942 году – он весил 340 кило.

Иногда амбру также обнаруживают в тушах мертвых кашалотов, выбросившихся на берег, – такие находки могут весить от 15 до 400 кг, однако амбра такого происхождения ценится несколько ниже, чем белая.

Почему амбра такая дорогая

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Амбра широко используется при изготовлении парфюмерии: она выступает как фиксатор запаха, так как компоненты амбры удерживают ароматические вещества на коже и способны усиливать некоторые ароматы. Амбра высоко ценилась еще в средние века, в то время она получила свое второе название – «морское золото».

В зависимости от качества амбры за килограмм продукта можно получить от 1,5 до 3 миллионов рублей. Ранее ее не только находили в океане или на побережьях, но также добывали: морские просторы бороздили китобойные флотилии, которые охотились на кашалотов и других китообразных. На рынке высоко ценились жир кашалота, его зубы (их использовали как поделочный материал) и амбра.

Китов (в том числе кашалотов) истребляли на протяжении столетий, в итоге их поголовье критически снизилось. В 1985 году кашалоты были взяты под охрану. С тех пор амбра стала исключительно ценным веществом: его можно обнаружить только случайно, в открытом море или на побережье. По некоторым данным, лидерами по выбросам амбры считаются пляжи Новой Зеландии.

В настоящий момент продажа амбры категорически запрещена в США, Австралии и Индии. Во многих государствах, имеющих выход к океанам, действует запрет на вывоз ценного вещества за пределы страны.