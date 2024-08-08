Айлурофилия: любовь к кошкам, которая губит и людей, и животных

В материале РИАМО рассказываем о том, что такое айлурофилия и как ее отличить от нормальной привязанности к пушистым мурлыкам.

Любовь к кошкам – свойство, присущее людям с давних времен. Однако не все знают, что привязанность к мурлыкам может принимать патологический характер и в психиатрии существует определение для людей, которые в своей привязанности переходят границы разумного. Речь об айлурофилии – психическом расстройстве личности.

Что такое айлурофилия и как она проявляется

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Айлурофилия имеет ряд признаков, которые отличают это состояние от нормальной любви к представителям кошачьих. Заболевание может проявляться навязчивыми идеями: желанием постоянно контактировать с кошками, завести их как можно больше, заниматься бесконтрольным разведением кошек на неподходящей для этого площади. Негативным проявлением айлурофилии может быть состояние стресса, нервозности, тревоги и даже агрессии, если человек не имеет возможности регулярно быть рядом с кошками.

Нередко айлурофил начинает приносить в квартиру или дом всех кошек, которых увидит на улице. К сожалению, у многих таких людей снижается критическое мышление, и о комфортных или хотя бы приемлемых условиях для питомцев он не заботится. Так появляются «нехорошие квартиры», переполненные голодными и больными котами, которые не только страдают сами, но и доставляют массу неудобств соседям.

Точные причины айлурофилии до сих пор не выявлены, но есть две версии, которые объясняют это расстройство.

Биологическая причина айлурофилии

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В ряде исследований приводятся данные, что в этом расстройстве виноват токсоплазмоз – заболевание, вызываемое мельчайшими паразитами токсоплазмами. Именно представители семейства кошачьих – природный резервуар для токсоплазмы, и особенно часто носителями паразитов становятся кошки на свободном выгуле. У людей заболевание в подавляющем большинстве случаев протекает бессимптомно, но токсоплазма незаметно поражает нервную и лимфатическую систему. Ученые допускают, что именно изменение нервной ткани и может приводить к развитию айлурофилии.

Например, паразитологи из Стэнфордского университета в одном из своих исследований доказали, что токсоплазма может изменять нервные импульсы «хозяина» и тем самым влиять на его поведение. Обнаружилось, что зараженные токсоплазмой крысы и мыши перестают бояться кошек и иногда даже сами ищут места, где они могут обитать. Таким образом, предполагают исследователи, токсоплазма провоцирует свое перемещение между «хозяевами», стремясь проникнуть в организм все большего количества животных. По одной из версий, именно токсоплазмоз заставляет людей заводить десятки кошек, а также эта болезнь, предположительно, может вызывать биполярное расстройство и шизофрению.

Психологическая причина айлурофилии

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Но есть и другая версия появления айлурофилии. По мнению ряда психологов, расстройство может быть вызвано травмой привязанности, полученной в детском или подростковом возрасте. Недостаток внимания от близких и друзей приводит к тому, что человек ищет любви и ласки в общении с животными. Кошки прекрасно подходят для такой компенсации: как правило, они любят находиться рядом с хозяином, спать с ним, «обниматься», а кошачье мурлыканье, как известно, успокаивает нервную систему и порождает чувство благополучия и безопасности.

Часто айлурофилия развивается после трагических событий в жизни: смерти близкого, потери ребенка, предательства или травмирующего развода: человек ищет утешения в обществе питомцев, постепенно теряя связь с реальностью и заводя все новых и новых кошек для лечения душевных ран.

В ряде случаев айлурофилия может быть связана с другим психическим заболеванием – к примеру, деменцией или шизофренией. При этом нет сведений, какое из этих заболеваний является первичным, а какое появляется позже в результате нарушения работы мозга.

Кто может заболеть айлурофилией

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В группе риска – пожилые люди, оставшиеся без близких родственников и испытывающие недостаток внимания и заботы. Особенно важным аспектом становится то, что с котами (в отличие от собак) не нужно гулять, так что человек может неделями оставаться дома, в своем «коконе» и сосредоточиться на животных. Впрочем, айлурофилия также встречается и у людей среднего возраста.

Нередко айлурофилия отмечается у неуживчивых людей со сложным характером: устав от конфликтов и непонимания, они все свои интересы сосредотачивают на спокойных и ласковых питомцах, с которыми невозможно поссориться.

Как лечат айлурофилию

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В случае, когда айлурофилия носит легкий характер, психологи предлагают пройти сеансы терапии, разобраться, почему положительные эмоции сосредоточены исключительно на кошках. Специалисты помогут понять, как снизить нездоровую потребность общения с кошками до приемлемой, преодолеть сопутствующий стресс и найти какие-то дополнительные интересы или источники радости и привязанности.

Если кто-то из ваших друзей, родных или соседей собирает целый «зоопарк» у себя дома, пренебрегая нормами гигиены и здравым смыслом, возможно, речь идет уже о серьезном расстройстве психики.

Стоит понимать, что, как и любой психиатрический диагноз, айлурофилия диагностируется только специалистом. При этом психическое расстройство невозможно вылечить увещеваниями, призывами к здравому смыслу или скандалами. Близкого человека можно убедить для начала обратиться к клиническому психологу, чтобы он составил план лечения. Если айлурофил – сосед, который не дает житья всему дому, можно при поддержке участкового обратиться в психоневрологический диспансер, однако стоит помнить, что без согласия пациента психиатрическое лечение, скорее всего, назначено не будет.