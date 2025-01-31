8 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в феврале 2025

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце зимы, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в феврале 2025

1. «ON и Она» – фильм об опасностях флирта с искусственным интеллектом

В России решили снять своеобразный аналог американского фильма «Она», в котором герой Хоакина Феникса влюблялся в искусственный интеллект, разговаривающий голосом Скарлетт Йоханссон. Правда, в отечественной версии главная героиня – женщина (Юлия Пересильд), а ее виртуальный кавалер разговаривает мужским голосом. Кроме того, создатели новой картины добавили элементы триллера: ИИ решает полностью контролировать жизнь своей «невесты», чему она не очень-то рада.

На большие экраны лента режиссера Евгения Корчагина, недавно снявшего другое кино с оригинальным фантастическим сюжетом «Говорит Земля!», выйдет 13 февраля, в канун Дня всех влюбленных.

2. «Пророк. История Александра Пушкина» – фильм про великого русского поэта

Новая биографическая картина про «наше все» снята в духе красочного мюзикла База Лурмана, что неудивительно – за постановку отвечает молодой режиссер Феликс Умаров, в основном известный как автор рекламных роликов и музыкальных клипов. В роли Александра Сергеевича – главная звезда российского кино на текущий момент Юра Борисов, недавно номинированный на «Оскар» за «Анору».

В российских кинотеатрах «Пророк» появится 14 февраля.

3. «Красный шелк» – фильм о шпионах в поезде в 1927 году

Шпионский экшен режиссера Андрея Волгина, наиболее известного по боевику «Балканский рубеж», расскажет о том, как в 1927 году в поезде на Транссибирской магистрали шпионы разных стран схватились за особо важные документы, способные повлиять на отношения СССР и Китая. Главные герои – последний царский агент Николай Гарин (Милош Бикович) и молодой красноармеец Артем Светлов (Глеб Калюжный), которым приходится объединиться, несмотря на идеологические разногласия.

На больших экранах остросюжетная лента появится 20 февраля.

4. «Кончится лето» – фильм о сорвавшемся уголовнике

Очередной продукт якутского кинематографа – настоящего регионального российского феномена последнего десятилетия – расскажет об освободившемся зеке (Юра Борисов), вернувшемся домой в маленький якутский рабочий поселок, где живут его отец и 17-летний младший брат. Герой устраивается в золотодобывающую артель, но сталкивается с обманом и в конце концов похищает золото, после чего пускается в бега вместе с братом.

Увидеть мрачную криминальную драму на большом экране можно будет с 27 февраля.

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5. «Северный полюс» – фильм о рекордном плавании советской подлодки

Эту картину мы включали в список самых ожидаемых фильмов 2024 года, но, как это часто бывает, премьера задержалась. Однако в начале 2025 года работа режиссера Александра Котта, наиболее известного по «Брестской крепости», наконец-то готова ко встрече со зрителями.

В ленте рассказывается реальная история первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол», сумевшей достигнуть в подводном плавании Северного полюса в 1962 году. В главных ролях – Андрей Мерзликин и Евгений Миронов.

В кинотеатрах «Северный полюс» появится 27 февраля.

6. «Обезьяна» (The Monkey) – фильм по рассказу Стивена Кинга

Новый ужастик режиссера Осгуда Перкинса, недавно снявшего крайне успешный хоррор «Собиратель душ» (Longlegs) с Николасом Кейджем, расскажет историю игрушечной обезьяны, в которую вселилось некое могущественное зло. Остановить жуткую фигурку с барабанами попытаются братья-близнецы Хэл и Билл (Тео Джеймс), знакомые с ней с детства.

Увидеть кровавую картину в кино можно будет с 27 февраля.

Какие фильмы выйдут онлайн в феврале 2025

7. «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (Bridget Jones: Mad About the Boy) – фильм о новых приключениях любимой героини

В продолжении картины «Бриджит Джонс 3» (Bridget Jones's Baby) 2016 года героиня Рене Зеллвегер в одиночестве воспитывает сына после смерти его отца, Марка Дарси (Колин Ферт). Разумеется, она не может оставаться одна и находит себе молодого ухажера через приложение для знакомств.

Понаблюдать за новыми похождениями любвеобильной дамочки можно будет онлайн с 13 февраля.

8. «Ущелье» (The Gorge) – фильм о двух снайперах, охраняющих портал в Ад

Этот фильм с интереснейшей завязкой расскажет о двух элитных снайперах разного пола (Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой), которым поручили провести год друг напротив друга, в сторожевых башнях на разных сторонах глубокого ущелья, окутанного таинственным туманом. Задача героев – уничтожить то, что попытается выбраться из ущелья. А еще они не должны контактировать друг с другом – что, как вы сами понимаете, оказывается самой сложной задачей всей миссии.

Картина режиссера Скотта Дерриксона, снявшего первый «Доктор Стрэндж» и ряд хороших ужастиков, выйдет онлайн 14 февраля.