17 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в феврале 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце зимы, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в феврале 2025

1. «Дорогой родственник» – сериал о родственнике, который всем мешает

В новой комедии режиссера Анны Пармас питерская семья из четырех женщин разных возрастов решает продать общую квартиру и наконец разъехаться. Но есть одна проблема – там же прописан непутевый родственник-алкоголик (Тимофей Трибунцев), который расставаться с жильем не желает. Теперь бабушке, двум ее дочкам (Анна Михалкова и Екатерина Вилкова) и беременной внучке придется придумать способ решения квартирного вопроса.

Первые два эпизода увидят свет 1 февраля, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

2. «Аутсорс» – сериал о казни убийц руками родственников жертв

В этой криминальной драме рассказывается о России 90-х накануне принятия моратория на смертную казнь. Работникам тюрьмы, где содержатся приговоренные к высшей мере наказания, приходит в голову отличная бизнес-идея – брать деньги с родственников жертв душегубов, чтобы те могли лично привести приговор в исполнение. Однако это, разумеется, не приводит ни к чему хорошему.

Первые два эпизода сериала с Иваном Янковским увидят свет 13 февраля, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

3. «Танго на осколках» – сериал о жене, пытающейся лучше узнать мужа после его смерти

В новой драме от продюсера Валерия Тодоровского успешная женщина (Юлия Снигирь) после смерти своего мужа (Денис Шведов) узнает, что у него была другая жизнь – он втайне от супруги танцевал танго и завел на этих занятиях любовницу. Чтобы лучше понять мужчину, с которым она прожила долгую и счастливую жизнь, героиня решает пойти по его стопам и тоже окунуться в мир страстного танца.

Первые три эпизода увидят свет 13 февраля, остальные четыре будут выходить по два в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в феврале 2025

4. «Победа или поражение» (Win or Lose) – мультсериал от легендарной студии Pixar

В первом сериале от главной анимационной студии Америки зрители увидят подготовку школьной команды по софтболу к чемпионскому матчу, причем повествование будет вестись от лица разных персонажей.

Первые две серии увидят свет 19 февраля, остальные шесть будут выходить по два в неделю.

5. «Нулевой день» (Zero Day) – сериал о противостоянии разрушительной кибератаке

В новом политическом триллере Роберт Де Ниро сыграет роль бывшего президента США, которого позвали возглавить комиссию по расследованию чудовищной кибератаки, в результате которой погибли более 3 тысяч человек.

Все шесть эпизодов увидят свет 20 февраля.

6. «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» (Suits L.A.) – сериал по мотивам знаменитой юридической драмы

Создатель популярного сериала «Форс-мажоры» Аарон Корш выпускает уже второй спин-офф своего главного детища. На этот раз действие с восточного побережья США переместится на западный, куда переехал главный герой, бывший федеральный прокурор Нью-Йорка Тед Блэйк.

Первый эпизод увидит свет 23 февраля, остальные 12 будут выходить по одному в неделю.

7. «Дом Давида» (House of David) – сериал о жизни библейского царя

Новый красочный сериал расскажет о восхождении простого пастуха Давида к вершине власти в Израильском царстве после победы над исполином Голиафом.

Первые три эпизода увидят свет 27 февраля, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

8. Running Point – сериал о женщине во главе баскетбольной команды

В этой комедии звезда 2000-х Кейт Хадсон сыграет новую хозяйку американского баскетбольного клуба, которой предстоит доказать, что женщина в традиционно мужском бизнесе на что-то способна.

Все десять эпизодов увидят свет 27 февраля.

Новые сезоны популярных сериалов в феврале 2025

9. «Первый отдел», 4 сезон

Продолжение приключений полковника юстиции Следственного комитета Брагина (Иван Колесников), отстраненного от службы за попытку помочь своему другу, оперу Шибанову (Сергей Жарков), зрители смогут увидеть с 3 февраля.

10. «Непобедимый» (Invincible), 3 сезон

История подростка-супергероя Марка Грэйсона вернется на экраны 6 февраля. В этот день увидят свет три новых эпизода, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

11. «Патриот», 4 сезон

Приключения народного героя Сани Кучина, проходящего обучение в Академии ФСБ, продолжатся 10 февраля, когда на экраны выйдет первый эпизод нового сезона.

12. «Гриффины» (Family Guy), 23 сезон

Фото - © Сайт Кинопоиска

Очередной сезон бесконечного мультсериала стартует 16 февраля, когда увидит свет первый эпизод. Остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

13. «Белый лотос» (The White Lotus), 3 сезон

В третьем сезоне сериала-антологии о постояльцах роскошных отелей собрался неплохой актерский состав – зрители увидят узнаваемые лица Лесли Бибб, Кэрри Кун, Мишель Монахан и Джейсона Айзекса. Первый эпизод увидит свет 16 февраля, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

14. «Шершни» (Yellowjackets), 3 сезон

Продолжение шокирующей истории девушек из футбольной команды, после крушения самолета вынужденных выживать в лесной глуши, увидит свет 16 февраля. В этот день на экраны выйдут два новых эпизода, остальные восемь будут показывать по одному в неделю.

15. «Ивановы-Ивановы», 8 сезон

Премьера очередного сезона о жизни двух семей-однофамильцев состоится 17 февраля.

16. «Джек Ричер» (Reacher), 3 сезон

Крутой бывший военный из романов Ли Чайлда снова вернется на экраны 20 февраля. В этот день выйдут три новых эпизода, остальные пять будут показывать по одному в неделю.

17. «1923», 2 сезон

Один из приквелов сериала «Йеллоустоун» возвращается к поклонникам с новым сезоном. Зрители смогут снова увидеть героев Харрисона Форда и Хелен Миррен 23 февраля, когда на экраны выйдет первый эпизод. Остальные шесть будут показывать по одному в неделю.