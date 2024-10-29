19 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в ноябре

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в ноябре 2024

1. «Лихие» – сериал о бандитских 90-х

Новый криминальный сериал режиссера Юрия Быкова, известного по громкому фильму «Дурак», и одного из самых плодовитых сценаристов России Олега Маловичко вышел на экраны еще в октябре, но не был анонсирован заранее и поэтому не вошел в наш октябрьский гид. При этом мы включали данный проект в список самых ожидаемых в 2024 году.

«Лихие» рассказывают историю отца и сына, оказавшихся участниками борьбы между преступными группировками за зоны влияния в Хабаровске 90-х.

24 октября на экраны вышли два первых эпизода, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

2. «Дайте шоу!» – сериал о скандальном ток-шоу

В этом драматическом сериале Милош Бикович играет известного певца Кирилла Артемьева, которого обвиняют в изнасиловании. В итоге скандальная история становится предметом обсуждения на скандальном ток-шоу.

Первые два эпизода увидят свет 1 ноября, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

3. «Многогранники» – сериал о студентах престижного вуза

В проекте о жизни золотой столичной молодежи, снятом по роману Натальи Способиной, рассказана история простой московской студентки, которая оказывается в сложных взаимоотношениях сразу с двумя мажорами.

Первые два эпизода увидят свет 1 ноября, остальные шесть будут показывать по два в неделю.

4. «Молот ведьм» – сериал о магической оккупации русского города

В очередном российском фэнтези – довольно любопытная завязка сюжета. Недобрая колдунья захватывает в плен целый город Калязин, где начинает проводить противоестественные эксперименты, превращая жителей во всякую нечисть. Против нее выступает трио героев – Алексей Попов, Никита Добрынин и Илья Муромцев.

Первые два эпизода увидят свет 2 ноября, остальные шесть будут показывать по два в неделю.

5. «Молодежка. Новая смена» – сериал о студенческой хоккейной команде

В продолжении популярного проекта один из героев оригинальной «Молодежки» Андрей Кисляк будет тренировать студенческую команду «Акулы Политеха». В сериале появятся и другие персонажи знаменитого сериала, выходившего с 2013 по 2019 годы.

Премьера нового проекта состоится 5 ноября, всего в сезоне будет 16 серий.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в ноябре 2024

6. «День Шакала» (The Day of the Jackal) – сериал о наемном убийце

В очередной версии одноименного романа Фредерика Форсайта грозного киллера с псевдонимом «Шакал» сыграет лауреат «Оскара» Эдди Редмэйн. Противостоять ему будет чернокожая женщина-офицер британской разведки.

Первые три эпизода увидят свет 7 ноября, график выхода остальных семи пока не обнародован.

7. «Кросс» (Cross) – сериал об эксперте по убийцам

Еще один знаменитый персонаж, герой романов Джеймса Паттерсона Алекс Кросс, когда-то сыгранный Морганом Фрименом, снова вернется на экраны и будет разгадывать образ мыслей всевозможных маньяков,которых он жаждет поймать.

Все восемь эпизодов первого сезона увидят свет 14 ноября.

8. «Дюна: Пророчество» (Dune: Prophecy) – приквел фильмов Дени Вильнёва

Действие очередного проекта из вселенной писателя Фрэнка Герберта будет происходить за тысячу лет до событий оригинальной «Дюны» и расскажет о становлении таинственного ордена волшебниц Бене Гессерит.

Первый эпизод увидит свет 17 ноября, остальные пять будут показывать по одному в неделю.

9. «Землевладелец» (Landman) – сериал о суровых нравах нефтяной индустрии Техаса

Новый проект одного из лучших сценаристов современности Тейлора Шеридана расскажет о нефтяниках Западного Техаса, серьезно влияющих на американскую экономику и политику. В центре повествования – герой Билли Боба Торнтона, работающий кризис-менеджером в одной из нефтяных компаний. Также на экране можно будет увидеть Деми Мур.

Как это часто бывает, русскоязычный перевод названия некорректен – в данном случае landman означает не «землевладелец», а «нефтяник».

Первые два эпизода увидят свет 17 ноября, остальные восемь будут показывать по два в неделю.

10. «Ублюдские хроники» (The Creep Tapes) – сериал про обаятельного серийного убийцу

Продолжение весьма оригинальных фильмов «Ублюдок» и «Ублюдок 2», снятое в формате сериала, расскажет о новых жертвах маньяка в исполнении Марка Дюпласса.

Первые два эпизода увидят свет 15 ноября, остальные четыре будут показывать по одному в неделю.

11. «Сенна» (Senna) – сериал о легендарном автогонщике

В Бразилии сняли многосерийный фильм о редком для этой страны спортивном герое – не футболисте, а гонщике «Формулы 1», трагически погибшем во время одного из заездов в расцвете лет.

Все шесть эпизодов биографического сериала увидят свет 29 ноября.

12. «Бюро» (The Agency) – сериал об агенте спецслужб

В американском римейке французского сериала «Бюро легенд» Майкл Фассбендер, как и в недавнем «Убийце» Дэвида Финчера, снова сыграет крутого профессионала тайных операций – только на этот раз в составе ЦРУ. Кроме того, в сериале появятся ветеран Голливуда Ричард Гир, в последнее время не радующий поклонников большим количеством ролей.

Первые два эпизода увидят свет 29 ноября, график выхода остальных восьми пока не обнародован.

Новые сезоны популярных сериалов в ноябре 2024

13. «Мама будет против», 2 сезон

Продолжение комедийного сериала от «Уральских пельменей» о непростых отношениях с тещей выйдет на экраны 5 ноября. График выхода эпизодов пока не обнародован.

14. «Аркейн» (Arcane), 2 сезон

Второй и последний сезон успешного мультсериала по мотивам культовой игры League of Legends увидит свет 9 ноября. График выхода эпизодов пока не обнародован.

15. «Заговор сестер Гарви» (Bad Sisters), 2 сезон

Продолжение популярной черной комедии об отвязных сестричках увидит свет 13 ноября. В этот день покажут два новых эпизода, , остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

16. «Укрытие» (Silo), 2 сезон

Второй сезон фантастического сериала с Ребеккой Фергюсон, прервавшегося на самом интересном месте, вернется на экраны 14 ноября. Десять новых эпизодов будут показывать по одному в неделю.

17. «Основано на реальных событиях» (Based on a True Story), 2 сезон

Комедия о группе любителей, решивших расследовать реальные преступления, порадует фанатов продолжением 21 ноября. В этот день на экраны выйдут все восемь эпизодов нового сезона.

18. «Сексуальная жизнь студенток» (The Sex Lives of College Girls), 3 сезон

Сериал о четырех подружках по университетскому общежитию и их бурной личной жизни вернется на экраны 21 ноября. Десять эпизодов нового сезона будут показывать по одному в неделю.

19. «Императрица» (The Empress), 2 сезон

Немецкий сериал о жизни австрийской императрицы Сиси (она же Елизавета Баварская) порадует фанатов новым сезоном 22 ноября, когда на экраны выйдут все эпизоды.