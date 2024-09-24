Что посмотреть в октябре 2024: 19 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в середине осени, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в октябре 2024

1. «Амура» – сериал о русских против якудза в Японии

Героиня нового приключенческого сериала, боец MMA Аня, отправляется в Японию, чтобы найти свою попавшую в беду сестру Надю. Спутником девушки в Стране восходящего солнца станет ее бывший бойфренд (Юрий Колокольников), перебравшийся туда из Владивостока.

Премьера сериала состоится 1 октября. Всего в первом сезоне будет семь эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

2. «Подростки в космосе» – сериал о несовершеннолетних спасителях человечества

Редкий образец жанра российской подростковой фантастики расскажет о событиях не таком уж далекого 2054 года, когда Земля окажется на грани экологической катастрофы. Чтобы спасти планету, нужно лететь в космос, но на это почему-то способны только несовершеннолетние. Шестерых «счастливчиков» отберут из 13 претендентов, и накал борьбы за место на борту будет нешуточным.

Первые два эпизода увидят свет 3 октября, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

3. «Эль Русо» – сериал о русских в Аргентине

Завязка сюжета похожа на упомянутую выше «Амуру», только здесь русская парочка столкнется с преступниками не в Японии, а на противоположном конце Земли – в Аргентине. К тому же главная героиня (Светлана Иванова) по сюжету будет не бойцом MMA, а женщиной из старообрядческой общины.

Премьера сериала состоится 3 октября. Всего в первом сезоне будет семь эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

4. «Наследники. Дар крови» – сериал о магах, живущих среди людей

Фото - © Сайт Кинопоиска

Новый сериал в духе «Ночного дозора» или «Гарри Поттера» – расскажет о сложных отношениях мага Веры (Екатерина Вилкова) и детей ее сестры Надежды (Оксана Акиньшина): тетя хочет убить племянников, чтобы забрать себе их силу. Куда при этом делась Любовь, пока непонятно.

Премьера сериала состоится 14 октября. Всего в первом сезоне будет 12 эпизодов, график их выхода пока не известен.

5. «Преступление и наказание» – сериал по Достоевскому на современный лад

Об этой экранизации мы уже писали в списке самых ожидаемых сериалов года. Действие великого романа перенесено в Санкт-Петербург XXI века, где страждущий студент Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу (конечно, сериал стоило снять только ради этого термина). В главных ролях: Иван Янковский, Любовь Аксенова и Тихон Жизневский. В режиссерском кресле – Владимир Мирзоев, однажды очень эффектно перенесший в современные реалии пушкинского «Бориса Годунова».

Премьера сериала состоится 26 октября. Всего в первом сезоне будет десять эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в октябре 2024

6. «Франшиза» (The Franchise) – сериал о съемках кино про супергероев

В новом комедийном проекте от одного из создателей сериала «Наследники» Джона Брауна, выдающегося британского комика Армандо Ианнуччи и оскароносного режиссера Сэма Мендеса зрители увидят нелегкую жизнь кинематографистов, работающих над масштабной супергеройской франшизой.

Первый эпизод увидит свет 6 октября, остальные семь будут показывать по одному в неделю.

7. «Дорогуша» (Sweetpea) – сериал о девушке-тихоне, ставшей убийцей

В новой черной комедии скромная офисная работница, которую никто не замечает, оказывается куда более зловещим персонажем, чем кажется на первый взгляд.

Премьера сериала со звездой «Фоллаута» Эллой Пернелл состоится 10 октября. Всего в первом сезоне будет шесть эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

8. «Чайная чашка» (Teacup) – сериал о провинциалах, столкнувшихся с неведомым врагом

В этом научно-фантастическом ужастике зрители увидят историю о том, как жители американской глубинки внезапно окажутся лицом к лицу с чем-то опасным и жутким. В трейлере и описаниях сериала природа антагониста не раскрывается, но если почитать о литературном первоисточнике проекта, романе американского писателя Роберта Маккаммона «Кусака» (Stinger), можно узнать о сюжете чуть подробнее.

Первые два эпизода увидят свет 10 октября. Всего в первом сезоне будет восемь серий.

9. «Все совпадения неслучайны» (Disclaimer) – сериал Альфонсо Куарона о тайнах прошлого

Еще один сериал из нашего списка самых ожидаемых в 2024 году снят выдающимся мексиканским режиссером Альфонсо Куароном и расскажет об известной журналистке (Кейт Бланшетт), которая вдруг с ужасом для себя обнаруживает, что некий мрачный секрет ее прошлого известен другому человеку – писателю, написавшему об этом роман.

Первые два эпизода увидят свет 11 октября, остальные пять будут показывать по одному в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в октябре 2024

10. «Ивановы-Ивановы», 7 сезон

Продолжение комедии об отношениях двух семей-однофамильцев увидит свет 7 октября. График выхода новых эпизодов пока не обнародован.

11. «Супермен и Лоис» (Superman & Lois), 4 сезон

Очередное экранное воплощение приключений главного американского супергероя и его возлюбленной вернется к фанатам 7 октября. В этот день увидят свет два новых эпизода, остальные восемь будут показывать по одному в неделю.

12. «Внешние отмели» (Outer Banks), 4 сезон

Продолжение сериала о группе молодых людей, ищущих сокровища на островах атлантического побережья США, увидит свет 10 октября. В этот день выйдут пять первых эпизодов нового сезона, а вот пять финальных покажут только 7 ноября.

13. «Терапия» (Shrinking), 2 сезон

Сериал о психотерапевте (Харрисон Форд), который на своих сеансах начинает резать правду-матку прямо в лицо пациентам, вернется к поклонникам 16 октября. В этот день увидят свет два новых эпизода, остальные десять будут показывать по одному в неделю.

14. «Призраки» (Ghosts), 4 сезон

Фото - © Сайт Кинопоиска

Американский ремейк британского сериала о супружеской паре, унаследовавшей усадьбу с привидениями, порадует поклонников новым сезоном начиная с 17 октября. График выхода новых эпизодов пока не обнародован.

15. «Линкольн для адвоката» (The Lincoln Lawyer), 3 сезон

Продолжение истории харизматичного адвоката Микки Халлера (о котором также был снят полнометражный фильм с Мэттью Макконахи) увидит свет 17 октября. Всего в новом сезоне будет девять эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

16. «Час дьявола» (The Devil's Hour), 2 сезон

Фото - © Сайт Кинопоиска

Британский сериал о женщине, которая каждую ночь просыпается от жутких видений, каким-то образом связанных с серией реальных убийств, вернется к поклонникам 18 октября. В этот день выйдут все шесть эпизодов нового сезона.

17. «Чем мы заняты в тени» (What We Do in the Shadows), 6 сезон

Фото - © Сайт Кинопоиска

Продолжение комедии о жизни друзей-вампиров увидит свет 21 октября. В этот день состоится премьера трех новых эпизодов, остальные восемь будут показывать по одному в неделю.

18. «Спецназ: Львица» (Lioness), 2 сезон

История о крутой американской оперативнице, находящейся на острие войны с террором, продолжится 27 октября. В этот день увидят свет два новых эпизода, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

19. «Дипломатка» (The Diplomat), 2 сезон

Комедийная драма о превратностях судьбы американского дипломата Кейт Уайлер в разгар международного кризиса вернется к фанатам 31 октября. В этот день на экраны выйдут все шесть новых эпизодов.