17 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в сентябре 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в начале осени, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в сентябре 2025

1. «Вниз» – фильм о трех людях, застрявших в лифте

Режиссер не слишком интеллектуальных комедий Марюс Вайсберг внезапно решил сменить жанр и снял триллер. По сюжету фильма, молодая пара, спешащая на собственную свадьбу (Егор Крид и Анфиса Черных), застревает в лифте вместе с мрачного вида мужиком (Игорь Миркурбанов). Впоследствии оказывается, что соседство не случайно и зловещий незнакомец знает о молодых людях слишком много. Впрочем, мистики в духе голливудского «Дьявола», где был схожий сюжет, вроде бы не ожидается.

На большие экраны картина выйдет 4 сентября.

2. «Токсичный мститель» (The Toxic Avenger) – фильм о нетипичном супергерое

В этом римейке одноименного фильма 1984 года Питер Динклейдж сыграл уборщика-неудачника, попавшего в чан с токсичными отходами. На выходе получился отталкивающий, но все равно хороший супергерой.

В картине также снялись некогда популярные актеры Кевин Бейкон и Элайджа Вуд.

В российских кинотеатрах комедийный ужастик выйдет 4 сентября.

3. «Колбаса» – фильм о мажоре в провинции

В очередной истории о перевоспитании «золотой молодежи» сынок олигарха (Александр Метелкин) отправляется в деревню, чтобы впечатлить папу (Дмитрий Нагиев) своими навыками эффективного менеджера. Для этого нужно всего ничего – спасти терпящий бедствие колбасный завод. Вот только преодолевать герою придется не только бизнес-препоны, но и неприятие местных во главе с директором завода Федором Грудинкиным (Анатолий Журавлев).

Посмотреть комедию на большом экране можно будет с 4 сентября.

4. «Дракула» (Dracula: A Love Tale) – фильм Люка Бессона про легендарного вампира

Французский поп-классик Люк Бессон решил экранизировать знаменитый хоррор-роман Брэма Стокера только для того, чтобы снять в главной роли своего нового любимчика Калеба Ландри Джонса (сыгравшего также в недавнем фильме Бессона «Догмен»).

Сравнить новую версию главной вампирской истории со множеством предыдущих можно будет с 11 сентября, когда лента появится в кинотеатрах.

5. «Семейное счастье» – фильм Стаси Толстой по роману Льва Толстого

Экранизация дебютного романа великого писателя, которым он был настолько разочарован, что собирался бросить писать, рассказывает о браке между молодой девушкой (Евгения Леонова) и ее опекуном (Евгений Цыганов). Режиссер картины Стася Толстая – не потомок классика русской литературы, а жена его прапраправнука Ивана Толстого, взявшая фамилию мужа.

В кинотеатрах эта сложная семейная история выйдет 11 сентября.

6. «Толерантность» – фильм с Захаром Прилепиным в роли маньяка

Этот странный фильм режиссера и сценариста Андрея Грачева позиционируется как «авторское предупреждение о том, что отказ Европы от традиционных духовных ценностей приведет к ее разрушению и коллапсу европейских народов». При этом по трейлеру можно понять только то, что снята картина очень дешево. Зато в ней есть знаменитый писатель Захар Прилепин, играющий некую комбинацию «ангарского маньяка» и Андерса Брейвика и делающий это весьма убедительно. В любом случае, попытка высказывания на сложные культурные темы заслуживает похвалы.

Выход ленты на большие экраны запланирован на 11 сентября.

7. «Беги» – фильм о воре, которого преследует убийца

Никита Кологривый снова сыграл плохого парня – вора-медвежатника, обчищающего сейфы. Правда, в очередном доме, куда он проник, герой нашел не только добычу, но и труп женщины, которую убил ее муж (Михаил Пореченков). Незаметно скрыться с места обоих преступлений домушнику не удалось, и хозяин дома пустился за ним в погоню, чтобы устранить свидетеля. А тому надо непременно выжить, ведь он обещал прийти на концерт к маленькому сыну.

Посмотреть криминальную комедию в кинотеатрах можно будет с 11 сентября.

8. «Долгая прогулка» (The Long Walk) – фильм про смертельное состязание по роману Стивена Кинга

В этой экранизации одноименного романа Стивена Кинга 1979 года группа молодых людей участвует в простом соревновании – они должны идти с определенной скоростью, пока не останется только один. Проблема в том, что тех, кто не может соблюдать правила, расстреливают.

На больших экранах в России фильм режиссера нескольких частей «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса покажут с 18 сентября.

9. «Август» – фильм по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого»

Очередная масштабная постановка о Великой Отечественной войне имеет в качестве первоисточника знаменитый роман Владимира Богомолова «Момент истины» (также известный как «В августе сорок четвертого»). Книга уже была экранизирована в 2000 году, и та версия пользуется у зрителей большим успехом. Сможет ли соперничать с ней лента режиссерского дуэта Никиты Высоцкого и Илья Лебедева, скоро увидим.

В ролях советских контрразведчиков и военных, зачищающих от немцев леса Западной Белоруссии, можно будет увидеть Сергея Безрукова, Никиту Кологривого и Павла Табакова.

В российских кинотеатрах фильм выйдет 25 сентября.

10. «Незнакомцы. Глава 2» (The Strangers: Chapter 2) – фильм про маньяков в масках

Оригинальные «Незнакомцы» 2008 года оказались культовым и весьма прибыльным хоррором, и продолжение напрашивалось само собой. В 2018 году оно уже выходило, но этого продюсерам показалось мало и они решили снять целую новую трилогию. За дело взялся финский ветеран Ренни Харлин, и в 2024-м свет увидела ее первая часть. Теперь главная героиня продолжит отбиваться от коллектива душегубов во второй.

Пощекотать себе нервы в кинозале можно будет с 25 сентября.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в сентябре 2025

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

11. «Пойман с поличным» (Caught Stealing) – фильм про один безумный день в Нью-Йорке

Талантливый голливудский режиссер Даррен Аронофски снял не характерную для себя криминальную комедию, в которой простой парень Хэнк (Остин Батлер) попадает в эпицентр охоты отморозков всех мастей за очень ценным ключиком. Среди персонажей есть и парочка русских гангстеров (Юрий Колокольников и Никита Кукушкин).

В широкий мировой прокат лента вышла 27-29 августа.

12. «Супруги Роуз» (The Roses) – фильм о вражде между супругами

Британские актеры Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман сыграли мужа и жену, отношения которых разладились после профессионального краха мужчины. Эта картина – римейк одноименного фильма 1989 года, где роли супругов исполняли Майкл Дуглас и Кэтлин Тёрнер.

На экраны мировых кинотеатров фильм вышел 27-29 августа.

13. «Заклятие 4: Последний обряд» (The Conjuring: Last Rites) – фильм о семейке охотников за паранормальным

Серия ужастиков про Эда и Лоррейн Уоррен, расследующих различные проявления сверхъестественного, подошла к концу. Разумеется, напоследок создатели обещают супружеской чете очередное леденящее кровь приключение.

Широкая мировая премьера фильма состоится 3-5 сентября.

14. «Это – Spinal Tap 2: Конец продолжается» (Spinal Tap II: The End Continues) – фильм о воссоединении рок-группы

Долгожданное продолжение одной из главных музыкальных комедий 80-х снял режиссер оригинала Роб Райнер. Фильм расскажет о воссоединении группы Spinal Tap после 15-летнего перерыва ради финального концерта. Набор хохм про стереотипных рокеров прилагается в полном объеме.

В западных кинотеатрах картина появится 12 сентября.

15. «Большое смелое красивое путешествие» (A Big Bold Beautiful Journey) – фильм о фантастическом путешествии двух влюбленных

В этой красивой романтической сказке Колин Фаррелл и Марго Робби сыграли парочку, познакомившуюся на свадьбе общего друга. Поехав вместе на природу, они нашли таинственную дверь, за которой их ждало сюрреальное приключение, позволившее им лучше узнать друг друга.

В широкий мировой прокат лента выйдет 19 сентября.

Какие фильмы выйдут онлайн в сентябре 2025

16. «Свайпнуть» (Swiped) – фильм об основательнице сервиса для знакомств

Эта биографическая картина повествует о женщине (Лили Джеймс), придумавшей приложение для знакомств Bumble, которое пользовалось некоторой популярностью и в России.

Онлайн-премьера картины состоится 19 сентября.

17. All of You – фильм о том, существует ли дружба между мужчиной и женщиной

Эта мелодрама рассказывает историю двух разнополых друзей, которых всю жизнь тянет друг к другу не только по-дружески, но они никак не могут себе в этом признаться. Ситуация усугубляется, когда женщина решает пройти модное тестирование, способное найти человеку «вторую половинку» – и этой половинкой оказывается другой мужчина.

В интернете лента выйдет 26 сентября.