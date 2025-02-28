11 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в марте 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в первом месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в марте 2025

1. «В потерянных землях» (In the Lost Lands) — фильм о приключениях в мире постапокалипсиса и магии

Семейный дуэт актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона пытается вновь нащупать золотую жилу после завершения их самого успешного проекта «Обитель зла», вместившего в себя шесть фильмов за 14 лет. Вышедшая в 2020 году картина «Охотник на монстров» провалилась в прокате, и теперь парочка решила экранизировать не компьютерную игру, а рассказ Джорджа Мартина, опубликованный еще в 1982 году. Сюжет его довольно необычен: с наступлением постапокалипсиса на Землю вернулась магия, и теперь волшебные чары соседствуют с пистолетами. В этом мире волшебница Серая Элис (Йовович) и ее проводник Бойс (Дэйв Батиста) отправляются в опасный путь, чтобы найти магический артефакт по заданию королевы.

На большие экраны в России причудливый экшен выйдет 6 марта.

2. «Царевна-лягушка» — фильм о сказочной героине на современный лад

Завязка очередной российской киносказки говорит сама за себя: лягушка, живущая в городском парке, хочет повторить судьбу своей сказочной соплеменницы, поймавшей стрелу и превратившейся в прекрасную девушку. Правда, в современном мире героине достается не стрела, а мячик для гольфа.

В картине подобрался относительно звездный актерский состав — Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Виктор Логинов и другие знаменитости второго эшелона.

В российских кинотеатрах семейная сказка появится 6 марта.

3. «Роднина» — фильм-биография легендарной фигуристки

Здесь все просто — любители биографического кино, а также фигурного катания (и спорта вообще) получат очередную возможность увидеть художественное воплощение жизни отечественного спортивного кумира, коих в последнее время на экраны вышло немало. В роли Ирины Родниной — молодая актриса Владислава Самохина.

Увидеть ленту на больших экранах можно будет с 6 марта.

4. «Дорогая, я больше не перезвоню» — фильм о загробной жизни в аэропорту

Успешный молодой режиссер и сценарист Александр Фомин, наиболее известный по комедии «Молодой человек», выпускает свою третью полнометражную работу — мистическую комедию о молодом рекламщике (Никита Ефремов), после смерти попадающем в чистилище. Выглядит оно как аэропорт, откуда можно улететь в ад или рай. Герой однако, не теряет надежду вернуться в мир живых.

Фильм, в котором также сыграли Дмитрий Чеботарёв, Агата Муцениеце, Ян Цапник и другие узнаваемые актеры, появится в кинотеатрах 6 марта.

5. «Особо опасный пассажир» (Flight Risk) — фильм о схватке с преступниками на борту самолета

Великий режиссер Мел Гибсон вернулся в профессию после девятилетнего перерыва, но на этот раз не с масштабным дорогостоящим эпосом, к которым привыкли поклонники, а с камерной и жанровой картиной. По сюжету женщина-федеральный маршал пытается перевезти преступника, обвиняемого в финансовых махинациях, из глуши на Аляске, где он скрывался, в Нью-Йорк. Однако первая же часть путешествия становится самой опасной — пилот одномоторного самолета (Марк Уолберг) оказывается не тем, за кого себя выдает.

На большие экраны этот напряженный триллер выйдет 13 марта, но при желании его уже можно посмотреть в интернете.

6. «Ждун» — фильм про известного интернет-персонажа

В новом российском фильме знакомое всем серое существо сделали потерпевшим крушение инопланетянином, пославшим сигнал бедствия домой. При этом сюжет знаменитой картины Спилберга перемешан с «Чебурашкой» — действие тоже происходит в окрестностях Сочи, а помогать Ждуну отремонтировать корабль и не попасть в руки злого бизнесмена будет мальчик Никита и его семья.

В кинотеатрах фильм Дмитрия Суворова появится с 20 марта.

7. «Шоу Гёрлз» (The Last Showgirl) — фильм о танцовщице c Памелой Андерсон

Позабытый секс-символ 90-х Памела Андерсон вернулась к зрителям в новой драме о танцовщице, шоу которой закрывают после 30 лет выступлений. Теперь героине надо понять, как жить дальше. За эту роль Андерсон получила первые серьезные номинации в своей актерской карьере, в том числе на «Золотой Глобус».

Увидеть ленту режиссера Джиа Копполы в кинотеатрах можно будет с 20 марта, но для тех, кто не хочет тратить деньги, уже доступен и интернет-вариант.

8. «Мастер» (A Working Man) — фильм о крутом строителе, разбирающемся с негодяями

На улице фанатов Джейсона Стэтхема — снова праздник: их кумир появится на экране в роли простого рабочего, который умеет куда больше, чем класть кирпичи. Когда дочь директора стройки похищают неизвестные, тот обращается за помощью к своему самому крутому сотруднику.

Боевик режиссера Дэвида Эйра, сценарий к которому он написал вместе с Сильвестром Сталлоне, выйдет на большие экраны 27 марта.

9. «Жига. На полной скорости» — фильм о дрифте на «Жигулях»

Редкий продукт отечественного кино — гоночная драма, которая расскажет о молодом парне, решившем покорить мир дрифта на дедовских «Жигулях».

Почувствовать мир скорости в кино можно будет с 27 марта.

Какие фильмы выйдут онлайн в марте 2025

10. «Электрический штат» (The Electric State) — фильм о путешествии в мире постапокалипсиса

В новой картине братьев Руссо, известных по двум последним частям «Мстителей», зрители увидят молодую девушку (Милли Бобби Браун), которая ищет пропавшего младшего брата в постапокалиптических пейзажах Америки будущего. Помогает ей маленький смешной робот и таинственный странник (Крис Пратт).

Премьера фильма в интернете состоится 14 марта.

11. «Холланд» (Holland) — фильм об идиллии, которая оказывается не тем, чем кажется

В новом триллере с Николь Кидман актриса словно возвращается в мир «Степфордских жен», в которых сыграла 20 лет назад. Здесь ее героиня тоже живет в идеальном мире маленького городка (на этот раз — Холланда, штат Мичиган), но на поверку окружающая пастораль оказывается всего лишь декорацией, и постепенно наружу вылезает жуткая правда

Фильм можно будет посмотреть онлайн с 27 марта.