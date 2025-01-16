Карта мест для крещенских купаний в Подмосковье в 2025 году

На территории Московской области оборудовано 195 мест для крещенских купаний в 2025 году.

Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь — неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января.

В Подмосковье купели будут открыты вечером 18 января и проработают до конца 19 января. В этом году в регионе ожидается около 250 тысяч желающих искупаться.

«Всего на территории Московской области мы подготовим 195 площадок с соблюдением всех мер безопасности. По всему региону будет организовано 66 мест на открытых водоемах и прудах, 67 купелей на улице и 62 купели в помещениях», — сообщил зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

*Карта составлена на основе данных сайта министерства благоустройства Московской области