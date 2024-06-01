Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. Фотогалерея
Фото - © РИА Новости
Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве.
Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.
Фото - © Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве./РИА Новости
Фото - © Люди на месте прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк на территории Покровского монастыря в Москве./РИАМО, Ольга Парамонова
Фото - © Поминальная кутья для гостей церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк./РИАМО, Ольга Парамонова
Фото - © Заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух простился с покойной Анастасией Заворотнюк./РИАМО, Ольга Парамонова
Фото - © Звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Букины» Наталья Бочкарева тпростилась с покойной коллегой по цеху Анастасией Заворотнюк
Фото - © Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве./РИА Новости
Фото - © Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве.
Фото - © Певица Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве./РИА Новости
Фото - © Генеральный директор Московского государственного цирка Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве./РИА Новости
Фото - © Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве./РИА Новости
Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО