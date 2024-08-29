Залатать дыру: стоит ли россиянам беспокоиться из-за дефицита госбюджета

Что означает рост дефицита бюджета РФ и каковы его последствия для экономики и россиян, читайте в материале РИАМО.

По данным Минфина, дефицит бюджета за первые семь месяцев 2024 года составил 1,36 трлн рублей или 0,7% ВВП при плане на год 1,1%. Доходы бюджета с января по июль выросли на 35,9% год к году, до 19,75 трлн руб. Расходы увеличились на 23,3%, до 21,11 трлн руб. Слово «дефицит» для российских граждан исторически имеет негативную коннотацию. Стоит ли россиянам переживать из-за растущего дефицита бюджета, читайте в материале.

Что означает дефицит бюджета страны

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Дефицит бюджета — это не так плохо, как кажется, делится своими соображениями первый заместитель председателя правления РосДорБанка Эдуард Христианов.

«Дефицит означает, что государство тратит, то есть отдает денег больше, чем изымает из экономики. При грамотном управлении это позволяет создать мультипликативный эффект, когда государство дает сильный толчок развитию отраслей или регионов, который подхватывается частным бизнесом. В этом случае все оказываются в выигрыше: производятся новые товары и услуги, создаются рабочие места, выплачиваются зарплаты, налоги», — отмечает эксперт.

По его мнению, цифра в 0,7% ВВП — это комфортный уровень дефицита бюджета, который не требует принятия каких-либо специальных мер правительства. Наоборот, правительство может увеличить дефицит ещё на 0,4% от ВВП и это будет в рамках запланированного бюджета.

«Какие-то специальные меры вроде ослабления рубля или введения дополнительных налогов, пошлин могли бы потребоваться в случае роста дефицита бюджета от 7% ВВП и выше», — отмечает Христианов.

Если дефицит госбюджета России вырастет, будет девальвация рубля

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Конечно, у государства могут возникнуть проблемы с финансированием дефицита бюджета, говорит первый заместитель председателя правления РосДорБанка. Сегодня оно берет в долг, в частности, путем выпуска ОФЗ, ставки по которым сейчас находятся на высоких уровнях.

«Если долговое бремя государства вырастет настолько, что станет трудно обслуживать этот долг, властям, видимо, ничего не останется кроме как девальвировать рубль. Тогда доходы нефтегазовых компаний вырастут, а вместе с ними налоги и таможенные пошлины, получаемые государством», — отмечает Христианов.

Однако до этого еще далеко: государственный долг находится на комфортном уровне, так что на курс рубля сейчас влияют другие факторы, не связанные с дефицитом бюджета, добавляет он.

Кроме того, резкая девальвация российской валюты не в интересах государства, так как она может повлечь за собой проблемы у компаний, зависящих от импорта, что чревато как повышением социальной напряженности, так и сложностями с выпуском стратегически значимой продукции. Так что небольшая, в пределах 3-5% девальвация возможна, а дальше будут включаться механизмы, сдерживающие падение курса рубля, уверен эксперт.

Как дефицит бюджета влияет на инфляцию и процентные ставки

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Важным для бизнеса и граждан в настоящее время становится влияние дефицита бюджета на инфляцию и уровень ставок в экономике. Чем больше Минфин занимает, тем выше растут ставки по ОФЗ, а вслед за ними и ставки по кредитам предприятиям и населению, отмечает Христианов.

«В обычных условиях сочетание уровня дефицита бюджета в размере 1-2% ВВП и уровня государственного долга в размере 15% ВВП не должны приводить к росту ставок в экономике. Но особенность текущей ситуации в том, что на уровень ставок влияет высокая инфляция, имеющая немонетарный характер. Производство не успевает за растущим спросом на широкий спектр товаров, как со стороны населения, так и со стороны промышленности. Если раньше в такой ситуации спасал импорт, то в связи с санкционными ограничениями недостаток предложения товаров компенсируется единственно возможным способом — ростом цен. Самый лучший инструмент сдерживания инфляции — высокие ставки. И видимо они в экономике задержатся надолго», — полагает эксперт.

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Государство может поспособствовать снижению ставок и инфляции путем сокращения дефицита бюджета.

«И мы видим, что оно прилагает для этого усилия, ведь за аналогичный период прошлого года дефицит федерального бюджета был почти в два раза больше и составлял около 2,6 трлн рублей», — говорит эксперт.

Что делать россиянам в таких условиях? Пока что население имеет возможность размещать свои сбережения в банках по высоким ставкам и не торопиться брать новые кредиты.