Цифровой рубль: что это такое простыми словами и зачем он россиянам

24 июля Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля – дополнительной формы национальной валюты РФ, которая будет выпущена в добавление к двум уже имеющимся: наличной и безналичной. Закон о цифровом рубле выступил в силу с 1 августа 2023 года. Зачем россиянам цифровой рубль, читайте в материале РИАМО.

Цифровой рубль становится реальностью

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Президент РФ подписал документ, утверждающий поправки в Гражданский кодекс, согласно которым цифровой рубль становится официальным платежным средством. Теперь на законодательном уровне закреплена возможность расчетов цифровыми рублями в России. Проводить операции с новой формой денег можно будет посредством платформы цифрового рубля – специальной электронной системы, оператором которой назначается Центральный банк.

21 июля на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует насильно заставлять граждан использовать цифровые рубли.

Зная об опасениях, которые имеют место в российском обществе, особенно среди населения, глава ЦБ в очередной раз подтвердила, что переход на цифровые рубли будет осуществляться исключительно на добровольной основе, никого насилия в этом отношении не планируется.

«Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят – пользуются, хотят – не пользуются», – подчеркнула Набиуллина.

При этом регулятор действительно рассчитывает на то, что использование цифрового рубля будет удобнее и дешевле для людей и бизнеса, отметила глава ЦБ, и они начнут этим пользоваться.

Набиуллина напомнила, что изначально введение системы быстрых платежей так же не встретило большого энтузиазма среди россиян, а сейчас СПБ использует половина населения РФ.

Зачем и кому нужен цифровой рубль

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Цифровой рубль нужен и государству, и бизнесу, и населению, считает доктор экономических наук, профессор, генеральный директор Консалтингово-аналитического Союза Артем Генкин.

«Государству цифровой руль обеспечивает, прежде всего, больше прозрачности и контролируемости финансовых операций, в том числе для решения фискальных и антикоррупционных задач, а также преодоление препятствий, связанных с санкциями и ограничениями внешнеэкономической деятельности. Бизнес стимулируется к применению цифрового рубля благодаря возможности значительно снизить издержки. Населению же в цифровом рубле будут наиболее привлекательны повышенная безопасность финансовых операций и возможность доступа к ним без каких-либо дополнительных сложных или затратных действий», – говорит эксперт.

Чем отличается цифровой рубль от обычного

«Цифровой рубль является такой же обеспеченной обязательствами Банка России национальной валютой, как и две всем известные — наличный и безналичный рубль. Эмиссией цифрового рубля также занимается ЦБ РФ», – объясняет первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Алексей Виноградов.

В отличие от наличного рубля, цифровой рубль выпускается исключительно в электронном виде, отмечает Генкин.

По его мнению, основное отличие цифрового рубля от безналичного состоит в том, что он хранится в криптовалютном кошельке непосредственно на счетах ЦБ, а не на банковских счетах в коммерческих банках.

«Цифровой рубль отличается от прочих форм российских денег технологией выпуска. Она основана на современных финтех-инструментах, а именно на блокчейне или распределенных реестрах», – подчеркивает Виноградов.

Аргументы «за» и «против» цифрового рубля

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По мнению первого зампреда правления ПАО «РосДорБанк», как раз особая технология выпуска даёт преимущество цифровому рублю над уже известными формами денег.

«Россияне будут открывать свои цифровые кошельки непосредственно в Центральном Банке, что гарантирует их неприкосновенность и независимость от финансового положения какого-либо коммерческого банка. Коммерческие банки участвуют в процессе только технически, предоставляя свои приложения для доступа к персональному цифровому кошельку. Можно работать с любым удобным приложением, которым клиент привык пользоваться для безналичных расчетов, не перекидывая свои деньги между разными банками. Средства, хранящиеся в цифровом кошельке ЦБ РФ, не нуждаются в страховании, так как их сохранность гарантирует сам эмитент», – объясняет Виноградов.

По его словам, применяемая технология позволяет совершать мгновенные транзакции, а также отследить всю цепочку прохождения любого цифрового рубля. Такая прозрачность расчетов призвана сократить долю теневых операций в экономике. К тому же выпуск цифровой валюты обходится государству дешевле, чем наличной, да и безналичной тоже, добавляет Виноградов.

«Одним из существенных преимуществ цифрового рубля является перспектива доступа к кошельку в режиме офлайн. Это действительно важно для нашей большой страны, где зоны покрытия не всегда позволяют работать в онлайне», – подчеркивает он.

«За» цифровой рубль говорит то, что он позволит удешевить, ускорить и обезопасить повседневные операции торгово-сервисных предприятий и розничных потребителей, высказывает свое мнение экономист Генкин.

«Против» – есть опасения, что полная прозрачность и отслеживаемость операций с цифровым рублем может ухудшить ситуацию с защищенностью личных прав и свобод использующих его потребителей, в частности с их персональными данными», – говорит он.

Насколько это безопасно: можно ли украсть цифровой рубль

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Украсть цифровой рубль значительно сложнее, чем, например, привычный нам безналичный рубль в виде остатков на клиентских счетах в банках, отмечает экономист Генкин.

«Однако никто не отменял методы социальной инженерии, используя которую мошенники убеждают граждан добровольно совершить перевод в пользу злоумышленника. Так что бдительность терять нельзя», – подчеркивает он.

Пенсия цифровыми рублями

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Для полноценного функционирования отечественной банковской системы регулятор определил функцию новой формы денег как расчетную. Прочие традиционные банковские сервисы, как вклады, кредитование и снятие наличных, будут по-прежнему предоставляться коммерческими банками, отмечает финансист Виноградов.

По завершении тестового периода цифровой рубль поступит в денежное обращение в полном объёме. По заявлению регулятора, в перспективе социальные выплаты также будут осуществляться в цифровых деньгах.

«Это позволит обеспечить их целевое использование, – объясняет первый зампред правления ПАО «РосДорБанк». – Например, в случае детских пособий. Для выплаты пенсий цифровая форма рубля будет предложена несколько позже. Монетарные власти понимают, что не все пенсионеры будут готовы отказаться от привычных способов получения денег. Поэтому они и дальше смогут выбирать удобный вариант без каких-либо ограничений».

Безусловно, социальные выплаты, так же, как и выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, являются первыми в очереди на «цифровизацию», говорит экономист Генкин.