Взрывы пейджеров в Ливане: что это было и как удалось осуществить

О причинах и последствиях одной из самых необычных массовых атак в новейшей истории читайте в материале РИАМО.

Во второй половине дня 17 сентября в мировых СМИ появились новости о том, что в Ливане произошла массовая детонация пейджеров, в результате которой пострадало множество людей. В итоге — с большой долей вероятности — выяснилось, что это была атака Израиля на шиитское движение «Хезболла».

Что произошло в Ливане 17 сентября

Взрывы в Ливане произошли около 15:30 по местному времени (совпадает с московским). Одновременно взорвались тысячи пейджеров, в основном используемых членами ливанского шиитского движения «Хезболла» — любопытно, что такой способ коммуникации считался в этой организации наиболее безопасным.

В результате инцидента больницы ливанских городов оказались переполнены. На момент публикации данной статьи в Ливане, по данным местного минздрава, погибли 11 человек и еще около 4 тысяч получили ранения. При этом «Хезболла» признала гибель в результате детонации пейджеров десяти своих бойцов. Кроме того, саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что около 500 членов движения полностью или частично потеряли зрение. Американская газета The New York Times со ссылкой на ливанского врача также подтвердила информацию о массовых травмах глаз в результате взрывов. По информации издания, это связано с тем, что пейджеры перед взрывом издавали сигнал, что побудило многих поднести устройство к лицу.

Что известно об ответственности Израиля за взрывы пейджеров в Ливане

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Через несколько часов после инцидента «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Спустя еще некоторое время о том же самом заявил Иран, чей посол в Ливане также пострадал в результате взрыва пейджера.

Вскоре об ответственности Израиля за взрывы пейджеров стали писать различные мировые СМИ. Так, американский портал Axios сообщил, что данная операция на территории Ливана была одобрена во время встреч премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности. О причастности Израиля также сообщили The New York Times и CNN.

При этом само еврейское государство на момент выхода данной статьи официально не комментировало свою причастность к взрывам в Ливане.

Как был организован подрыв пейджеров в Ливане

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По поводу того, как именно удалось осуществить дистанционный подрыв такого большого количества пейджеров, мнения разошлись. Некоторые источники предполагали, что причиной детонации стал электронный взлом устройств, в то время как другие утверждали, что израильтянам удалось заранее поместить в пейджеры взрывчатку.

В частности, вторую версию озвучили уже упомянутая The New York Times, катарский телеканал Al Jazeera и агентство Reuters. По информации последнего, израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в 5 тысяч произведенных на Тайване пейджеров, заказанных движением «Хезболла». Был назван и конкретный производитель злополучных устройств — тайваньская компания Gold Apollo.

Последняя поспешила откреститься от произошедшего, заявив, что партия взорвавшихся пейджеров была произведена не на Тайване, а на фабрике в Ливане, причем не самой Gold Apollo, а ее торговым партнером. Экономическое ведомство Тайваня также заявило, что прямых поставок пейджеров в Ливан из этого азиатского государства не было.

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Что о подрыве пейджеров в Ливане говорят эксперты

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По словам экспертов, единственной возможностью взорвать электронное устройство дистанционно, если не прибегать к помощи взрывчатки, является разогревание его батареи. В результате взлома такое возможно, но все равно данная версия является маловероятной.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, заставить современный сотовый телефон взорваться при помощи какого-либо «червя», вируса или программного обеспечения невозможно.

«Да, в сотовых телефонах и в современных средствах связи типа радиостанций используются литиевые батареи. Однако литиевые батареи на сегодняшний день достаточно устойчивы, и времена, когда они загорались и даже взрывались, давно прошли. Даже если батарею раскачать каким-то образом, они бы, скорей всего, просто горели. О взрывах не могло быть и речи» Дмитрий Кузякин генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

При этом Кузякин предположил, что взрывы все же могли произойти в результате хакерской атаки, но целью этой атаки был доступ к установленным на устройствах инструментам самоликвидации. То есть, согласно этой версии, взрывчатку в пейджерах могла разместить сама «Хезболла».

«Это делается для того, чтобы в случае утраты средств связи можно было дистанционно их уничтожить… Может быть, они [хакеры] взломали серверное оборудование, с которого осуществлялся контроль дистанционного подрыва. С таким доступом они запросто могли устроить массовую серию самоподрывов устройств», — сказал генеральный директор ЦКБР.

Версию об установленной в пейджеры заранее взрывчатке поддержал и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. По его мнению, в пользу того, что это был не взлом, говорит количество и серьезность полученных травм — в случае взрыва перегретых батарей было бы больше мелких возгораний и осечек.

При этом не исключено, что детонация заложенной в устройства взрывчатки произошла все же вследствие разогревания батарей. Так, согласно источникам американской The Wall Street Journal, некоторые владельцы устройств почувствовали, что пейджеры нагреваются, и избавились от них до взрыва.

Зачем Израилю был нужен подрыв пейджеров в Ливане

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Интересную информацию о мотивах диверсии привел со ссылкой на источники портал Axios. По словам неназванного израильского экс-чиновника, осведомленного об операции, изначально подрыв пейджеров планировался для нанесения «внезапного первого удара в тотальной войне». Однако война так и не началась, и власти Израиля забеспокоились, что противник может обнаружить пейджеры. Поэтому было решено привести взрывчатку в действие, просто чтобы «не упускать последний шанс» сделать это.