Что известно об инциденте в челябинской школе, где ученик напал на других детей и учителей

Утром 16 сентября в коррекционной школе №68 города Челябинска произошло нападение одного из учеников на других детей и педагогов. В результате не обошлось без пострадавших.

Официальные сообщения об инциденте в Челябинске

Фото - © Фотобанк Лори

По сообщению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, опубликованному в его телеграм-канале в 9:19 утра, в результате ЧП в школе №68 в Челябинске, где школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие, они госпитализированы.

«Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие. Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», – написал Текслер.

Около часа спустя на официальном телеграм-канале ГУ МВД России по Челябинской области появилось сообщение о том, что полицейские Челябинска проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Ленинского района города.

«В дежурную часть районного отдела полиции в 9:20 поступило сообщение, что ученик школы, 2011 года рождения, причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского Главка», – заявили в полиции.

Что произошло в челябинской школе утром 16 сентября

По информации телеграм-канала SHOT, 13-летний семиклассник Роман Г., напавший на одноклассников, смог пронести в челябинскую школу нож, молоток и муляж пневматического пистолета в рюкзаке. На входе сидел охранник-пенсионер. Он не нажимал тревожную кнопку, так как рамки-металлодетекторы не сработали и ничего подозрительного у ученика замечено не было.

Как только Рома вошел в класс, он стал хаотично нападать на тех, кто там находился. Обезвредить подростка помогала учительница химии, 57-летняя Нина Шошина, и одноклассник нападавшего, 13-летний Андрей. Оба пострадали.

После этого, по словам школьников, Рома выбежал из класса и спрятался в туалете, где пытался совершить самоубийство. Там его догнал охранник школы, помешавший подростку осуществить задуманное.

Что известно о нападавшем в Челябинской школе

Фото - © Telegram-канал Baza

По информации SHOT, подросток, напавший на одноклассников, наблюдался у школьного психолога, был замкнутым и почти не общался со сверстниками. В классе с ним никто не дружил, учился он средне.

Как сообщает телеграм-канал, педагоги коррекционной школы сначала думали, что у Романа проблемы дома, но это не подтвердилось. Тогда они рекомендовали показать подростка в том числе психиатру, так как «у него свой мир в голове». В частности, по данным SHOT, Роман часто размышлял «о мировом порядке, нацизме, силе оружия и свободе слова».

Кроме того, вскоре появилась информация, что напавший на школу челябинский подросток был участником суицидальной игры – смертельного квеста. Школьник выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство.

При этом челябинские школы были проинформированы о появлении новой суицидальной игры, с педагогами проводили беседы и рассказывали о ней. Силовики обнаружили ее в июле этого года в ходе мониторинга.

Как выяснил SHOT, в игру можно было попасть, записав себя на видео с объяснением своих мотивов. После этого школьники получали задания и полный доступ к «инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений».

Что известно о пострадавших в результате нападения в Челябинске

Фото - © Медиасток.рф

Помимо 57-летней учительницы Нины Шошиной и 13-летнего Андрея, пострадали еще две одноклассницы нападавшего, 13-летние Валерия Е. и Маша Р. – обеим злоумышленник проломил голову молотком.

Валерию отвезли в реанимацию, она находится в критическом состоянии. Машу также готовят к операции. По сообщению SHOT, она в шоке и ничего не помнит, у нее сильные боли в голове и рвота.