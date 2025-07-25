Взрыв в десятиэтажном доме в Саратове: причины катастрофы, что известно о пострадавших

В материале РИАМО рассказываем о причинах взрыва в многоэтажке в Саратове и последствиях.

Что произошло в Саратове 25 июля

В 11:12 по московскому времени стало известно о том, что в подъезде десятиэтажного дома в Саратове прогремел взрыв.

«Саратов, улица Блинова, 4, произошел хлопок в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется», — сказали журналистам в пресс-службе главка.

В результате взрыва обрушился целый подъезд — с десятого по первый этаж. Больше всего повреждены этажи с седьмого по десятый, всего более 30 квартир. Помимо этого повреждены соседний дом и несколько машин, которые припаркованы во дворе. Есть также угроза обрушения всего дома, людей эвакуировали.

Очевидцы говорят, что взрыв был очень сильным.

«Живу в соседнем доме. Подумали, может машина рванула, взрыв просто оглушающий был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна», — рассказала одна женщина.

«На лавочке труп лежит», — добавила она.

Что известно о причине взрыва в Саратове

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По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа.

Также известно, что минимум три управляющие компании сменились с рухнувшей многоэтажке за последний год, и ни одна из них не проводила проверки на утечку газа. Кроме того, местные жители говорят, что в смесь газа для домов ленинского района перестали добавлять одорант — то самое вещество, которое пахнет сероводородом. Люди даже не могли почувствовать утечку газа.

Кроме того, в телеграмм-канале мэра Саратова за два часа до взрыва в жилом доме появилось сообщение: «Яма обрушилась настолько, что оголилась газовая труба. Администрация кормит завтраками и месяц не может засыпать яму. Дома в лучшем случае могут остаться без газа, в худшем — труба рванет».

Местные говорят, что никто даже не обращал внимания на эту трубу, которая была уже в аварийном состоянии.

«Обслуживание газового оборудования во всём доме по договору с УК должны были провести в июле. Индивидуально большинство квартир собирались проверить — частично это уже сделали с января по май. 120 квартир ждали техобслуживания газового оборудования», — пишет телеграм-канал Mash.

Что известно о пострадавших

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Известно, что под завалами обрушившегося дома находятся люди. На данный момент известно о трех погибших, среди которых есть ребенок. Несколько людей не выходят на связь со своими близкими.

Под завалами находятся также прохожие, которые были рядом с домом в момент взрыва. Голоса минимум трех людей слышат очевидцы из-под завалов.

Спустя полчаса после взрыва из-под завалов достали пятилетнюю девочку (ее придавило плитой), а следом — еще десять человек. Всех пострадавших оперативно госпитализировали.

Всего в обрушившемся доме проживало 256 человек по состоянию на 2025 год.

Какие работы ведутся на месте взрыва бытового газа в Саратове

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В МЧС отметили, что на место обрушения дома сразу же прибыли пожарно-спасательные подразделения. Ведутся работы по поиску людей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После окончания аварийно-спасательных работ будет произведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия. https://t.me/su_skr64/9358

К месту взрыва также выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорит управление СКР по Саратовской области.