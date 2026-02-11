Все выше: почему растут тарифы на ЖКУ и куда обращаться, если есть нарушения

В материале РИАМО читайте о том, где и на сколько выросли тарифы на ЖКУ, как можно экономить и оправдан ли такой рост цен.

Как выросли тарифы на ЖКУ и чем недовольны россияне

Фото - © Ольга Дерябина / Фотобанк Лори

В соответствии с постановлением правительства России тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2026 году изменятся дважды: с 1 января и с 1 октября. В январе тарифы во всех регионах выросли на 1,7% и это связано с увеличением ставки НДС с 20 до 22%. В октябре же рост тарифов в регионах будет разным, но предельный рост должен составлять не больше 22%. Так, в Москве тарифы вырастут на 15%, в Петербурге — 14,6%, в Подмосковье — на 12,8% с возможностью отклонения до +5,0%. Лидерами по росту станут Ставропольский край, где повышение составит максимальные 22%, Дагестан с ростом на 19,7%, Тамбовская и Тюменская области — на 17,5%.

Январское повышение кажется незначительным, но тем не менее многим уже приходят платежки с перерасчетами за отопление, которые превышают предыдущие платежи в два раза. Например, жители Каменска-Шахтинского поделились, что в январе им пришли квитанции на 14 тысяч рублей за квартиру в 109 квадратных метра и 13 тысяч рублей за квартиру в 63 «квадрата». Жалобы поступают из Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и т. д.

В Санкт-Петербурге тарифы на тепло увеличились с нового года примерно на 500 рублей за гигакалорию, а во Владимирской области за отопление и холодную воду люди заплатили почти вдвое больше. Во Владивостоке в два раза выросли платежи за электроэнергию.

При этом россияне не готовы не столько к росту тарифов, сколько к тому, что при таком росте не меняется качество услуг, а порой становится только хуже. Недавние снегопады обнажили проблемы управляющих компаний, во многих городах до сих пор не убраны дворы и дороги, не вывезен снег. На фоне роста тарифов все чаще происходят так называемые технологические сбои или просто аварии на теплосетях и сетях водоснабжения, рвутся линии электропередач, ломаются лифты, плохо проводится уборка.

«Это только на 1,7 подняли, а когда в октябре поднимут все вместе пойдем на теплотрассу жить!» — высказываются люди в комментариях.

«Самое главное ничего не делают, а все поднимают, налоги, ЖКХ, продукты», «В Оренбурге капремонт вырос на 49%, и такая же ситуация по отоплению, некоторым приходят не подъемные суммы», «В Самаре капремонт вырос с начала года на 38,3%», — пишут пользователи.

Будет еще дороже: в Минстрое поддержали повышение тарифов на ЖКХ

Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори

Минстрой РФ рост тарифов поддержал. Для управляющих компаний подготовили законопроект, позволяющий делать наценку.

На заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ депутат Госдумы Владимир Кошелев отметил, что сейчас управляющие компании не могут изменить цены на свои услуги. Однако на фоне новых правил налоговой нагрузки, которые начали действовать с нового года, управляющим компаниям придется снижать качество или количество своих услуг. При этом ресурсоснабжающие компании смогли сделать наценку. Для УК в Госдуме подготовили законопроект с соответствующими поправками в Жилищный кодекс.

«Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг», — отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

ФАС проверит обоснованность повышения стоимости за ЖКУ

Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори

В то же время ФАС намерена проверить существующие тарифы на коммунальные услуги в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения на предмет экономической обоснованности.

В ведомстве отметили, что территориальные органы ФАС проведут контрольно-надзорные действия на основании появления в СМИ и поступивших обращений граждан о росте тарифов.

С начала февраля центральный аппарат ФАС проводит проверки в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, плановые проверки проведут в Сахалинской и Псковской областях и в Удмуртии.

«Кроме этого, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.

Куда обращаться, если тарифы на ЖКУ необоснованно завышают

Фото - © Михаил Ворожцов / Фотобанк Лори

Если в платежках обнаружены ошибки в расчетах, то сначала нужно обратиться в свою управляющую компанию и выяснить, почему неправильно сделаны начисления. Для начала можно проверить тарифы и сверить их с тарифной сеткой в регионе. Сделать это можно в приложении «Госуслуги. Дом» или на сайте ГИС ЖКХ. Если ответ УК вас не устроит, то можно обращаться в Роспотребнадзор. Важно все обращения делать в письменном виде и получать официальный ответ на бланке организации.

Если вы видите, что тарифы завышены и не соответствуют тем, которые официально установлены в регионе, то обращайтесь в ФАС.

Как сэкономить на ЖКУ

Фото - © Ольга Дерябина / Фотобанк Лори

В условиях постоянного роста тарифов важно уметь экономить. Вот несколько действенных способов: