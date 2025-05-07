Война между Индией и Пакистаном: ядерный конфликт или игра на публику

Что произошло на границе Индии и Пакистана вечером 6 мая и каковы дальнейшие перспективы, читайте в материале РИАМО.

В ночь на 7 мая по местному времени индийская армия нанесла ракетные удары по целям на территории соседнего Пакистана, расположенным в регионе Кашмир. Атака стала логическим продолжением политической напряженности, возникшей в конце апреля после нападения исламских террористов на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира. Однако большинство экспертов не верят в то, что очередной пограничный конфликт может перерасти в настоящую войну.

Что произошло 7 мая между Индией и Пакистаном

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Одновременно с ударами по пакистанской территории Индия объявила о проведении операции «Синдур» (так называется красный порошок, который индийские женщины наносят себе на голову, в том числе в виде точки на лбу). В своем заявлении индийское военное ведомство отметило, что целями атаки стали девять объектов «террористической инфраструктуры», отдельно подчеркнув, что пакистанские военные объекты атакованы не были.

Ближе к утру появилась информация, что в результате индийского удара погибли 26 пакистанцев, еще 46 пострадали.

В ответ исламская республика обстреляла территорию Индии из минометов. Индийская сторона заявила, что огонь велся в том числе из артиллерии, в результате чего погибли три мирных жителя.

Утром министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил агентству Bloomberg, что его страна готова остановить дальнейшую эскалацию, если то же самое сделает Индия.

Одним из последствий индийских ударов стало закрытие Пакистаном своего воздушного пространства, из-за чего многие авиарейсы были перенаправлены по более длинным маршрутам. При этом в интернете уже появились сообщения об открытии воздушного пространства исламской республики спустя всего восемь часов после закрытия.

Приведет ли обострение на границе между Индией и Пакистаном к реальной войне

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Опасений, что очередной пограничный конфликт в Кашмире может перерасти в полномасштабную войну, у аналитиков практически нет.

Как отметил бывший украинский политик Олег Царев, в связи со случившимся никто даже не стал созывать Совбез ООН. При этом, по мнению эксперта, власти обеих стран заинтересованы в некотором обострении отношений – но сугубо контролируемом.

«Нынешняя эскалация очень нужна индийскому премьеру Моди и пакистанскому Шарифу. У обоих проблемы с рейтингами. Моди теряет поддержку на фоне экономических трудностей и растущих симпатий к оппозиционному ИНК. Шариф и вовсе воспринимается как марионетка военных после смещения популярного Имрана Хана. Конфликт позволяет им поднять рейтинги, не доводя дело до реальной войны» Олег Царев бывший украинский политик

С тем, что перспективы серьезного обострения нет, согласен и политолог Сергей Марков.

«Прогноз – еще человек 20 убьют, и все успокоится», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Кроме того, Марков рассказал о международной поддержке сторон конфликта. По его словам, на стороне Индии – США, Великобритания и Израиль, а Пакистан поддерживают Китай и исламские страны, включая Турцию.

«Россия нейтральна. Но Индия имеет более близкие отношения с Россией, чем Пакистан» Сергей Марков политолог

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, после обмена ударами все перейдет в фазу политического противостояния, но при этом высокий уровень напряженности будет сохраняться.

«Неконтролируемая военная эскалация с выходом на угрозу ядерного конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Страны находятся в ситуации взаимного ядерного сдерживания, поэтому перспектив военной победы ни у одной из сторон нет», – уверен специалист.