На сапах по дорогам и вода с потолка: последствия сильного ливня в Москве и Подмосковье 21 июля

В материале РИАМО рассказываем о том, что происходит в Москве и Подмосковье во время затяжных ливней и как коммунальщики борются со стихией.

Экстренное предупреждение из-за дождей 21 июля

Фото - © Тропические ливни накрыли Москву/Медиасток.рф

Проливные дожди для Центрального региона России уже стали привычными. Минувшей ночью ливни снова обрушились на Москву и Подмосковье, дождь не прекращается и в понедельник. Они будут идти ежедневно до конца рабочей недели.

В Коломне был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков – 53 мм осадков. В Дмитрове и Серебряных Прудах зафиксировали по 15 мм дождей, в Электростали и Солнечногорске — по 20 мм, в Воскресенске — 21 мм, в Красногорске — 26 мм, в Пушкине — 27 мм, в Можайске — 29 мм, в Истре — 35 мм, в Одинцове — 41 мм, в Луховицах — 52 мм.

В столице, предварительно, на ВДНХ выпало 11 мм осадков, а в районах Бутово и Тушино — 15 и 21 мм дождя соответственно, что составляет около 25% от нормы этого месяца.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на столицу обрушилось 50 литров воды на метр площади. Месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — перевыполнена. Местами выпала почти 100-литровая бочка дождя на квадратный метр.

В МЧС Московской области рекомендовали автомобилистам соблюдать особую осторожность на дорогах, а пешеходам — избегать нахождения под деревьями и ЛЭП. По возможности нужно воздержаться от поездок и оставаться дома до улучшения погодной обстановки.

Затопленные офисы: последствия ливня в Подмосковье

Фото - © Стаферова Ольга

В социальных сетях люди активно делятся обстановкой на дорогах, во дворах и в домах во время проливных дождей. В Подмосковье целые города борются за звание самого затопленного города – больше всего сообщений о затопленных дорогах и подвалах из Королева, Люберец, Раменского.

В Королеве регулярно во время ливней затапливает дорогу, подвал и первые этажи нового жилого комплекса на улице Советской. Жители сообщают, что из-за неисправной ливневки вся вода стекает в сторону домов и затапливает тротуары и офисы на первых этажах.

«Вся вода, весь дождь стекает к нашим домам, образуется целое озеро. Машины плавают, люди плавают. Проехать невозможно, пройти тем более! Каждый раз как дождь - плаваем! Подтопляется подвалы домов, магазины, офисы», - делится жительница одного из домов ЖК Елена.

Из-за дождей затопило переход на станции МЦД-2 «Павшино» в Красногорске. Для откачки воды привлечены силы и средства как «Красногооской теплосети», так и «Водоканала» и МЧС. В работах используется три малые помпы, большая помпа и два илососа. Люди находят способы, чтобы перебраться на другую сторону – автобусы становятся переправой.

В Наро-Фоминском горокруге в деревне Алексино обрушился мост. Конструкцию подмыло из-за сильных ливней. Сейчас спасатели соорудили временную переправу, по которой люди могут спокойно переходить.

Вода из-за дождей льется с потолка в ЖК «Юбилейный» тоже в Королеве. По словам жителей, система отвода воды не работает.

В Щелкове из-за сильнейшего ливня фиксируются подтопления. В округе создали отдельную бригаду коммунальщиков, которая откачивает большие лужи.

В Московской области зафиксировали 45 подтоплений дворовых территорий. На месте уже работают бригады коммунальных служб. Больше всего подтоплений произошло в Красногорске – 6. В округе Пушкинский подтопило 5 дворов, в Королеве — 4.

Наперегонки с речными травмайчиками: как затопило Москву 21 июля

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В Москве не все унывают и пользуются возможностью покататься на сапах. Водители отмечают, что готовы вступить в бой за скорость с речными трамвайчиками.

На Нагорной улице целая автостоянка ушла под воду и видно только крыши автомобилей. Затопило переходы на Павелецкой. В ТРЦ «Павелецкая Плаза» из-за ливня обрушился потолок.

На Дмитровском шоссе в воде застрял реанимобиль, протечки фиксируются на станциях МЦД, есть задержки в метро, в жилых комплексах люди преодолевают лужи по забору.

Как проходит ликвидация подтоплений в Москве и Подмосковье

Фото - © Ангелина Стельмух

Непросто в такую погоду коммунальным службам. В Московской области муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК «Автодор» и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность. Рабочие откачивают воду, устраняют прорывы водоснабжения и водоотведения, проверяют состояние ливневых стоков и дорог. В жилых комплексах приступили к откачке воды, дорожники ремонтируют размытые участки дорог.

«Главы координируют работу на местах, работает спецтехника. Оперативность и слаженная работа позволяют минимизировать последствия непогоды», - написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

В Москве на дорогах временно перекрывают движение. Днем перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза), на улице Тихая. Оперативно об дорожной ситуации можно узнавать в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На дорогах столицы круглосуточно дежурят оперативные бригады и специализированная техника «Мосводостока».

«С раннего утра специалисты выполняют пропуск поверхностных сточных вод в городскую водосточную сеть. Основной объем дождевой воды уходит самотеком. При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки. Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта», - говорится в сообщении ведомства.