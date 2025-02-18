Вечно грустные или эстетичные: кто такие «бежевые» мамы и опасно ли это для детей

В материале РИАМО читайте о «бежевых» мамах, их философии и есть ли от такой эстетики польза для детей.

Тренд на стиль «тихой роскоши» несколько последних лет набирает обороты в социальных сетях. Мамы, которых называют «бежевыми», окружают себя и своих детей вещами исключительно нейтральных цветов и их оттенков. Такой подход к воспитанию вызывает вопросы, критику, недоумение, улыбку, порой раздражение. Насколько отсутствие ярких цветов способно повлиять на психику ребенка и возможно ли вообще полностью ограничить детей от так называемого «визуального шума», читайте в материале РИАМО.

Кто такие «бежевые» мамы

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Так называемые «бежевые» мамы — это, по сути, последователи стиля old money («стиль старых денег»). Это тот самый классический подход к моде, не имеющий привязки ко времени, актуальный всегда. Он отражает элегантность и изысканность, присущие богатым и устоявшимся семьям.

«Бежевые» мамы решили, что к такому стилю приучать детей нужно с младенчества, и их дети лишены ярких игрушек, издающих громкие звуки. В интерьерах их домов царит пастельная палитра, основу которой составляет бежевый. Также допустимы приглушенные оттенки коричневого, хаки, пыльно-розовый, лавандовый, белый и кремовый цвета. Все остальное для «бежевых» мам является неэстетичным и источником визуального шума.

Кроме того, для таких мам важна экологичность, идеальный порядок и чтобы дети вписывались в эту картину мира. В целом все должно быть так, чтобы в любую минуту можно было снять Reels.

Почему «бежевые» мамы выбрали такие оттенки

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Для таких мам-эстетов яркие цвета — это символ бедности и тревоги, а пастельные — гармонии и богатства. А началось все с Ким Кардашьян и ее экскурсии по своему особняку. Ее приверженность к минимализму и пастельным тонам мгновенно стало трендом, и блогеры кинулись обесцвечивать интерьеры, детские игрушки и одежду.

Не секрет, что бежевые оттенки — это натуральность. Качественные и натуральные материалы, такие как лен, кашемир, шелк с переливом цвета шампанского, всегда высокого качества, и, конечно, стоят они недешево.

Нейтральные цвета без кричащих логотипов брендов выбирают те, кому не нужно ничего доказывать, тем, кто богат, успешен и самодостаточен. Поэтому «бежевые» мамы, лишая детей всего спектра цветов, пытаются таким образом привить детям любовь к прекрасному и чувство стиля.

Как дети воспринимают цвета

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Конечно, каждый вправе сам решать, каким у него будет интерьер и в какие игрушки будет играть его ребенок. Главное, чтобы все это не вредило здоровью и в идеале способствовало развитию.

Педагог-дефектолог Ольга Андреева говорит, что цвет — это одна из первых характеристик окружающего мира, которую воспринимают дети.

«Цвета — это определенные штампы, которые помогают дошкольникам осваивать мир и систематизировать объекты. То есть небо — голубое, море — синее, трава — зеленая, и чем шире и вариативнее набор цветовых сочетаний, тем шире возможность выбора, тоньше аналитические способности восприятия» Ольга Андреева Педагог-дефектолог

Она добавляет, что при этом важен принцип целостности. То есть одновременное восприятие цвета, звука, тактильные ощущения, обоняние и моторика. Важно играть кубиками разного цвета, давать ребенку возможность трогать разные материалы, а не только дерево, слышать разные звуки, а не только звуки водопада.

«Другой вопрос, действительно, в эстетике. Конечно, интерьер квартиры или дома, может быть, предпочтительнее оформлять в спокойных тонах, особенно спальни. Но абсолютное отсутствие ярких цветов и акцентов также негативно сказывается на психике, как и перегрузка яркими цветами. И тут тоже важна золотая середина», — отмечает Андреева.

Как сказывается на детях отсутствие ярких красок

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Важно научить ребенка разнообразию мира, научить его видеть красоту и понимать ее. И, по наблюдению эксперта, меньшей популярностью у детей пользуются как раз коричневый цвет и черный. Для детей радостными цветами являются красный, желтый, зеленый, оранжевый и их оттенки, а цветами грусти — черный, серый, коричневый, синий и их сочетания. В зависимости от настроения, разные эмоции могут выражать голубой и синий, серо-голубой, красный и розовый.

«Намеренно лишать детей, особенно младенцев, ярких цветов неправильно. Зрение детей устроено так, что без контрастов они просто не будут видеть предметы, а это грозит трудностями в обучении и развитии. Не зря все мировые бренды игрушек, несмотря на моду, не перешли на пастельные цвета. Их игрушки экологичные, но яркие, потому что цвета сказываются на эмоциональном состоянии ребенка», — подытожила Андреева.

Действительно, многие пользователи соцсетей отмечают, что дети «бежевых» мам, да и они сами, почему-то все время грустные. Из-за этого за ними закрепилось название «грустных бежевых мам».

Психолог Ольга Сорокина говорит, что ограничить ребенка от ярких цветов совсем нельзя и невозможно в принципе.

«Наш мир все равно яркий. Даже сама природа, к которой постоянно обращаются те самые мамы, имеет множество ярких оттенков — бабочки, цветы, птицы, радуга… Все это яркое, и глаза ребенку не закрыть. Он возвращается в пастельный интерьер, и, наверное, в итоге каждый сам выберет для себя, что ему ближе», — говорит психолог.

С другой стороны, может «сработать» протест и в подростковом возрасте такой «бежевый» ребенок будет украшать себя и свой дом яркими красками.

«Принцип разумности никто не отменял. Яркие цвета, их разнообразие — неизбежная часть правильного развития ребенка. Без этого невозможно его взросление, воспитание эмоционального интеллекта, даже считать и читать без этого гораздо сложнее» Ольга Сорокина Психолог

Это не говорит о том, что «бежевые» дети заведомо могут быть глупее или менее развитыми, но если в стремлении к стилю переборщить, то проблемы с поведением возникнуть могут. Ведь у таких детей, по сути, нет права выбора, а маниакальное увлечение мам (иногда и пап) «бежевой» идеологией может нанести урон детской психике.

Есть ли плюсы у монохромного мира

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Как у любого явления, у «бежевого» мира есть свои плюсы. Как минимум, нет гендерного различия, ведь бежевые штаны и худи могут носить и мальчики, и девочки. Кроме того, сочетать такие оттенки гораздо проще, что очень практично. Еще «бежевый» стиль жизни экологичный, а значит, для своих детей такие мамы выбирают качественные экологичные вещи.

С другой стороны, такой стиль жизни не дешевый. Помимо того, что, видя тренд, продавцы намеренно завышают цены на монохром, сама по себе экологичность — удовольствие, за которое приходится платить.

Сами «бежевые» мамы уверены, что прививают детям чувство стиля, с малых лет приучают их к благополучной и роскошной жизни. Но при этом, как это почти всегда происходит, в соцсетях их образ жизни подвергся насмешкам и породил мемы, высмеивающие одержимость минималистичной эстетикой.

В целом, психологи считают, что никакой опасности для своих детей «бежевые» мамы не представляют, но при условии, что они думают о детях, а не о собственном увлечении трендом и готовы дать ребенку право выбора. В интерьере и в одежде важна не монохромность, а грамотный подбор цветов и оттенков. Еще известный русский психиатр Владимир Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры!»