Дети «бежевых мам» могут столкнуться с психическими отклонениями

Дети так называемых «бежевых мам» могут столкнуться с психическими болезнями. К психологам все чаще обращаются родители, чьи сыновья и дочери ведут себя асоциально, у них отсутствуют эмоции, сообщает SHOT .

Так называемые «бежевые мамы» — женщины, которые считают себя просвещенными. Они отказываются от любых ярких предметов и выбирают только лишь нейтральные цвета.

По мнению «бежевых мам», такой подход позволяет не перегружать нервную систему ребенка, а также создает вкус с детства. Однако кандидат психологических наук Карина Чижова считает, что цвета важны для проявления эмоций. Одни оттенки успокаивают и веселят, иные и вовсе тревожат.

Если ребенок будет окружен исключительно бежевым цветом, то сам станет нейтральным в плане эмоций. Он не научится радоваться и грустить, как остальные дети.

Нейропсихолог Мария Овчарова отмечает, что в ее практике были случаи асоциального поведения «бежевых детей». Например, при попадании в школу они отвлекаются на все яркое или даже воруют такие вещи у детей.