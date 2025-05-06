В Москве отключат мобильный интернет на День Победы: как вызвать такси и оплачивать покупки

В материале РИАМО о том, почему почти всю неделю в Москве не будет интернета и будет плохо ловить связь.

Перебои со связью и интернетом в Москве 5 мая

Фото - © Фотобанк Лори

С утра 5 мая москвичи стали жаловаться на перебои со связью и мобильным интернетом. Причем проблемы такие возникли у всех крупных операторов: на сбои пожаловались клиенты Т2, МТС, Билайн, МегаФон и Yota. Большая часть жалоб приходится на Москву. Хуже всего работает мобильный интернет в центре столицы.

Москвичи жалуются, что невозможно вызвать такси или даже полистать свою ленту в телеграмме. Не помогает решить проблему даже перезагрузка мобильного телефона.

Оператор сотовой связи «Билайн» в разговоре с РИА Новости сообщил, что мобильная связь может работать в Москве с перерывами по не зависящим от них причинам.

В «Мегафоне» также подтвердили ТАСС, что могут наблюдаться сложности с работой интернета, но отметили, что их сеть работает стабильно и без ограничений со стороны самого оператора. «Трудности возникли по независящим от нас причинам», — добавили в компании.

Ограничения в работе связи в период праздников в честь 9 Мая

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Также 5 мая некоторые жители столицы стали получать СМС-уведомления от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) об ограничении доступа в интернет в период проходящих праздничных мероприятий. Такую СМС получил, например, корреспондент ТАСС из Московского региона. «Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорилось в сообщении.

Позднее от РСЧС пришло еще одно СМС-уведомление о том, что ограничения доступа в интернет в Москве возможны с 7 по 9 мая.

К сожалению, подобные СМС рассылают не заранее, а по факту отключения, в результате чего нарушаются планы. В момент отключения связи 5 мая тем временем проходила репетиция воздушной части парада ко Дню Победы.

Что делать во время отключения связи и интернета

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Реальность такова, что без интернета мы стали как без рук — выйдя из дома, невозможно, например, сориентироваться на незнакомой местности без карт и навигатора, нельзя заказать такси, сообщения в мессенджерах не прогружаются… остаешься буквально отрезанным от привычного мира.

Продолжат работать, тем не менее, отправка СМС-уведомлений и обычные звонки. Так что совсем без связи мы не останемся. Не будут глушить и Wi-Fi, так что офисные сотрудники с проблемами не столкнутся.

Однако есть несколько советов, которым стоит следовать до конца праздничной майской недели:

не рассчитывайте на оплату покупок по QR-коду, лучше снимите наличные;

постарайтесь не пользоваться такси или каршерингом. Даже если вы сможете арендовать машину, то нет никаких гарантий, что вы сможете завершить эту аренду. В такси же может возникнуть проблема с оплатой. В конце концов, есть старое доброе метро, автобусы, МЦК и МЦД!

предупредите своих близких, что в столице возможны перебои со связью и интернетом и что лучше позвонить вам, а не писать в Телеграм.

Кроме того, работать будут публичные точки Wi-Fi в кафе, ресторанах и в метро, так что это может стать своего рода спасением, если вам вдруг что-то нужно срочно посмотреть в интернете. Однако все общедоступные сети могут быть перегружены из-за большого количества желающих выйти в интернет, что тоже стоит иметь в виду.

Как настроить интернет в телефоне

Фото - © Фотобанк Лори

Если у вас пропал интернет в телефоне, не стоит сразу думать, что это из-за массового сбоя. Сначала постарайтесь выяснить причину в своем телефоне.

Перезагрузите телефон — выключите и включите его.

Проверьте регистрацию телефона в сети. В верхней строке находится индикатор соединения. Если на нем стоит крестик (или он выглядит в виде многоточия), значит, соединения нет. В таком случае стоит перезагрузить телефон или выйти, например, на улицу — зачастую в помещениях с толстыми стенами сигнал слишком слабый.

Если с сигналом все в порядке, стоит проверить, включена ли в вашем смартфоне передача данных. Это можно сделать в «быстрых» настройках (провести по экрану пальцем вниз) или в «Настройках телефона»: зайдите во вкладку «SIM-карты и мобильные сети» (или похожую — зависит от телефона) и включите параметр «Мобильный интернет».

Проверьте, есть ли на вашем счету баланс. Это можно сделать, набрав *100# вызов.

Если баланс на месте, а интернета все еще нет, попробуйте переставить симку в другой телефон или планшет. Если и там интернет не заработал, то это означает, что, скорее всего, его «глушат».

Как провести майские праздники без интернета

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Если вы заметили, что интернет на вашем мобильном телефоне работает хуже обычного (или вообще не работает), не стоит огорчаться. Во время майских праздников в столице проходят различные мероприятия, которые можно посетить и хорошо провести время. Вы можете наделать там много интересных фотографий, а придя домой, загрузить их в социальные сети или показать друзьям и родным в мессенджерах (домашний интернет, напомним, глушить не будут).

Площади, улицы и мосты планируют украсить с помощью флагов, а также георгиевских лент, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как проведут 9 Мая в Москве, мы писали здесь.