Уровень страха на Уолл-стрит зашкалил: почему мировой фондовый рынок летит вниз и чего ждать дальше

Что происходит на финансовых рынках сейчас и ждать ли новых катаклизмов в августе 2024 года, читайте в материале РИАМО.

Понедельник 5 августа можно назвать «черным» для мировых фондовых рынков: резко упали азиатские рынки, усилилась тревога в отношении рецессии в экономике США после публикации статистических данных. Стоит ли ждать усугубления мирового финансового кризиса в августе и как он повлияет на российскую экономику, читайте в материале РИАМО.

Волатильность на мировых рынках и укрепление йены в 2024 году

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Обвал мировых рынков начался с азиатских, констатирует аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина.

После повышения ключевой ставки финансовым регулятором Японии индекс Nikkei упал на 13,5%, что привело к обвалу акций, который превысил памятные события падения в 1987 году.

За последний месяц йена укрепилась по отношению к доллару на 13,4%, а за неделю этот показатель составил 8,1%. Укрепление йены по отношению к доллару после повышения процентных ставок Банком Японии до 0,25% с 0,10% усугубило ситуацию, отражая ДКП Японии.

Риск рецессии в США в 2024 году

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Тревоги по поводу экономического спада в США возникли после публикации слабых статистических данных на прошлой неделе. Увеличение числа рабочих мест в американской экономике в июле было всего 114 тыс. после роста на 179 тыс. месяцем ранее, а безработица в стране достигла максимума с октября 2021 года – 4,3%. Эти данные вызвали панику на Уолл-стрит и увеличили риск начала рецессии в США, оказывая негативное воздействие на мировые финансовые рынки, подчеркивает Щукина. Аналитики Goldman Sachs считают, что вероятность наступления рецессии в США в течение года составляет 25%, а аналитики JPMorgan дают оценку в 50%.

Волатильность на мировых рынках может сохраниться до первого снижения ставок в США. Глава ФРС Пауэлл сообщил на заседании в конце июля, что если инфляция снизится, как ожидалось, экономический рост останется сильным, рынок труда не изменится, то снижение ставки в сентябре будет в повестке заседания.

Что так напугало инвесторов 5 августа 2024 года

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Фондовыми рынками двигают не события, а ожидания и настроения инвесторов, уверен руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«И первое, что я бы хотел отметить, это двукратный рост индекса VIX за последний месяц – этот индикатор показывает, насколько высок уровень страха на Уолл-стрит. 5 августа он вообще зашкаливает: достиг максимального уровня за последние 4 года», – говорит он.

По мнению эксперта, на ситуацию повлияла совокупность факторов.

Первый – это, безусловно, сезон отчетностей в США, причем скорее не сами финансовые результаты компаний, а заявления менеджмента по поводу перспектив на следующую половину года. Многие ожидают замедления темпов продаж и выручки. Большое давление на индексы S&P 500 и NASDAQ оказывают технологические компании, которые значительно выросли за последние 1,5 года на волне интереса к ИИ. Сейчас происходит переоценка перспективности этого направления инвесторами.

Второй – это макростатистика из США. Согласно ожиданиям, которые основываются на риторике председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, ФРС начнет снижать процентные ставки не раньше сентября. В то же время статистика по рынку труда и деловой активности свидетельствуют о признаках замедления экономики. Нельзя сказать, что данные критичные, но они не совпали с предварительными оценками, то есть оказались достаточно неожиданными, поясняет Мейнхард.

Третий – это новостной фон.

«Когда поток негатива усиливается, начинаются эмоциональные реакции. Катализатором может служить все, что угодно, например, информация о продажах своих долей крупными фондами и фаундерами, которые предпочитают зафиксировать прибыль от роста рынка, или же новый рекорд по объему госдолга, который все тяжелее обслуживать американской экономике. В последнее время усилился поток таких новостей», – констатирует эксперт.

Многие связывают сегодняшнее падение с принятием решения Банком Японии о повышении ключевой ставки. Действительно, Центробанк этой страны очень долгое время придерживался политики околонулевых или даже отрицательных ставок, что сформировало определенную экономическую модель, которую сейчас пытаются изменить. Решение болезненно отозвалось на индексах этой страны – Nikkei и TOPIX. Однако это скорее спусковой крючок, а предпосылки все же следует связывать с США, уверен Мейнхард.

Сейчас рыночная динамика во многом будет зависеть от реакции ключевых факторов этого события – американского и японского ЦБ, резюмирует руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Кризис на фондовых рынках 2024: видна спекулятивная составляющая

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Мировые фондовые рынки оказались под давлением на фоне ситуации на Ближнем Востоке и опасений наступления рецессии в США, так как данные по рынку труда в прошлую пятницу оказались намного ниже консенсус-прогноза экспертов, комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Волатильность фондовых рынков возросла на фоне распродаж на рынке акций США, Японии и стран ЕС. На наш взгляд, в этих распродажах была сильная cпекулятивная составляющая, которую помимо данных о рынке труда в США спровоцировало падение стоимости ценных бумаг Intel более чем на 26% после публикации слабого финансового отчета за второй квартал 2024 года в прошлую пятницу», – считает он.

Давление на мировые фондовые рынки может усилиться в случае геополитического обострения и ужесточения денежно-кредитных политик мировых ЦБ, добавляет эксперт.

Как мировой фондовый кризис 5 августа повлияет на российскую экономику

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Российский фондовый рынок находится под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и заградительно высокой ключевой ставки, отмечает Чернов. Доходности банковских депозитов в РФ сейчас привлекательнее, поэтому инвесторы выводят деньги с рынка акций и перекладывают их в безрисковые активы с гарантированной доходностью. Российский фондовый рынок останется под давлением до тех пор, пока ЦБ не начнет снижать ключевую ставку, говорит он.

«Падение мировых фондовых рынков не сильно отразится на российском рынке, но волатильность большинства фондовых рынков в такие моменты в истории возрастает», — считает аналитик Freedom Finance Global.

Аналитик «Цифра брокер» придерживается иной точки зрения, она полагает, что колебания на фондовых рынках и изменение цен на сырьевые товары могут повлиять на российский рынок.

«Когда мировые рынки падают, инвесторы часто начинают проявлять более осторожный подход, что может привести к распродажам акций на рынке. Текущая ситуация может повлиять на мировые цены на нефть и другие сырьевые товары, что отразится на нефтяных и добывающих компаниях. Цена на нефть марки Brent торгуется вблизи 75 долларов за баррель, что является минимумом с начала 2024 года. Российские отраслевые индексы нефти и газа, а также металлов и добычи могут снизиться на 2-3% по результатам текущего дня», – высказывает свое мнение Щукина.

Учитывая высокие ставки на российском рынке и негативные настроения на мировых рынках, индекс Мосбиржи может выйти за 2800 пунктов и приблизиться к ближайшему уровню поддержки в районе 2750 пунктов, прогнозирует она.