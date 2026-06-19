Цифры и буквы: почему в России предложили разрешить покупку «красивых» автомобильных номеров

Подробности о том, почему в России предложили разрешить покупку «красивых» автомобильных номеров, читайте в материале РИАМО.

В Госдуму внесена доработанная версия законопроекта о покупке «красивых» автомобильных номеров. Документ планируют принять к 1 июля 2027 года, чтобы успеть подготовить все подзаконные акты и доработать информационные системы МВД. Ожидается, что инициатива будет приносить федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей ежегодно.

Что известно о законопроекте про «красивые» номера

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О том, что в Госдуму внесена доработанная версия законопроекта о покупке «красивых» автомобильных номеров, «Коммерсант» сообщил 30 мая. По данным издания, инициатива, которую изначально предложили депутаты от фракции «Новые люди», была отправлена на доработку в апреле 2026 года из-за замечаний правительства. Теперь же документ поступил в рассылку для сбора отзывов.

Как сообщил первый замглавы комитета по транспорту Павел Федяев, новая редакция стала «более осознанной, более продуманной, четкой, ясной и понятной людям». Комитет готов к работе над обновленным документом. Согласно новой версии, все номера разделят на две категории. Уникальными будут считаться номера с совпадающими цифрами и кодом региона (например, А177АА177), с одинаковыми цифрами или буквами (О888МО77), а также с цифрами, кратными десяти или ста (А100АМ77).

Индивидуальными станут номера, где сочетание букв и цифр выберет сам автовладелец. Резервировать такие номера можно будет через портал «Госуслуги». Стоимость пока не установлена — тарифы и правила позднее разработает правительство. Ожидается, что инициатива будет приносить федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей ежегодно. Половина этой суммы пойдет на зарплаты, надбавки и премии сотрудникам МВД.

С чем связана инициатива про покупку «красивых» номеров

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Как следует из законопроекта, внесенного в Госдуму, владельцам «уникальных» номеров запретят продавать автомобиль в течение трех лет с момента выдачи ГРН — так власти намерены бороться с теневым рынком перепродажи красивых номеров. В настоящее время цены на такие номера на онлайн-аукционах могут достигать нескольких миллионов рублей. Законопроект планируют принять к 1 июля 2027 года, чтобы успеть подготовить все подзаконные акты и доработать информационные системы МВД.

«Разрешение на официальную покупку “красивых” автомобильных номеров — это долгожданная для автовладельцев инициатива. Многолетняя практика показала, что отказ от регулирования этого сегмента привел к возникновению обширного теневого рынка, где цена на запоминающуюся комбинацию цифр и букв могла достигать миллионов рублей», — отмечают в пресс-службе группы компаний (ГК) «Автодом».

По словам экспертов, легализация этого рынка через резервирование номеров на портале «Госуслуги» позволит сделать процесс прозрачным и удобным для автовладельцев. Ключевой плюс для государства — это, безусловно, наполнение бюджета и вывод из тени крупных денежных потоков. Для автовладельцев главное преимущество — это легальная и простая процедура получения номеров на авто.

В доработанной версии законопроекта, внесенной в Госдуму 1 июня 2026 года, предусмотрен защитный механизм: перепродавать автомобиль с уникальным номером будет запрещено в течение трех лет после оформления, чтобы бороться со спекулянтами, говорят специалисты пресс-службы ГК «Автодом».

«Я оцениваю инициативу скорее положительно. Государство просто догоняет реальность: рынок “красивых” номеров существует много лет, но живет в полутени и через посредников. Гораздо честнее, когда человек может выбрать особый номер через официальный сервис, с понятной ценой и без “звонков друзьям”», — дополняет гендиректор компании «ТрансЛюкс» Марина Паскали.

Каковы плюсы и минусы инициативы с «красивыми» номерами

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По мнению Марины Паскали, у инициативы с «красивыми» номерами есть сразу несколько плюсов. Во‑первых, появляются прозрачные правила игры: хочешь особый номер — заходишь в сервис, смотришь, что свободно, и на каких условиях это можно получить. Во‑вторых, деньги идут в бюджет и систему МВД, а не растворяются в непонятных схемах вокруг регистраций.

«В‑третьих, уменьшается поле для мифов о “номерах только для своих” — у любого водителя появляется одинаковый по процедуре доступ», — говорит собеседница РИАМО.

Легализация позволит вывести из тени значительную часть сделок и направить средства в бюджет, дополняет ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов. Кроме того, новелла может снизить уровень коррупции при выдаче «красивых» номеров в ГИБДД, а для части автомобилистов появится легальная возможность получить желаемый номер без лишних посредников.

В то же время у законопроекта, внесенного в Госдуму, есть и свои минусы, отмечают специалисты пресс-службы ГК «Автодом». В частности, cохраняется риск неверного определения стоимости: конкретные тарифы пока не установлены и будут зависеть от сочетания букв и цифр. На рынке сейчас можно встретить предложения как за 10 тысяч руб, так и за несколько миллионов рублей. При этом абсолютный рекорд среди выставленных на продажу номеров в России составил 2,1 миллиарда рублей, отмечают в пресс-службе.

«Если тарифы будут завышены, часть людей продолжит искать неформальные варианты, и задача обелить рынок не будет решена. Важно и то, как это объяснят обществу: это должна быть обычная опция — как доплата за цвет или комплектацию машины, а не знак касты», — говорит Марина Паскали.

По мнению Ярослава Климова, существует риск, что новая система усилит социальное неравенство, поскольку красивые номера станут доступны преимущественно людям с высоким доходом. Кроме того, отдельные комбинации могут использоваться для демонстрации статуса или даже для введения в заблуждение других участников дорожного движения.

Каковы перспективы инициативы с покупкой «красивых» номеров

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«Красивый» номер — это не только про статус дорогого автомобиля, говорит Марина Паскали. Когда заказывают кортеж на свадьбу, машину на выписку из роддома или семейную поездку, люди часто просят аккуратный, запоминающийся номер, иногда связанный с датой или значимыми цифрами. Для многих это деталь, которая завершает картинку важного дня.

«Судя по доработанному законопроекту и позиции правительства, шансы у инициативы хорошие. Это история не на один месяц, а на несколько лет вперед. Тема “красивых” номеров должна перестать быть серой зоной слухов и связей и превратиться в обычную платную услугу с понятными правилами для любого водителя», — говорит собеседница РИАМО.

Правительство уже высказало замечания, которые были учтены при доработке законопроекта, а сама идея регулярно возникает в публичной повестке, дополняет Ярослав Климов. По мнению эксперта, cкорее всего, в ближайшее время документ будет принят с некоторыми корректировками. Главный вопрос заключается в том, насколько прозрачной и справедливой окажется процедура распределения таких номеров и какие именно комбинации попадут в платный сегмент. От этого во многом будет зависеть общественное восприятие инициативы.

«С большой вероятностью, первые официальные процедуры резервирования номеров для авто могут начаться уже 1 июля 2026 года. Постепенно будет сформирована и общепринятая шкала ценности тех или иных комбинаций цифр, а сам номер может стать таким же параметром автомобиля, как цвет или комплектация», — заключают в пресс-службе ГК «Автодом».

Коротко о законопроекте о «красивых» номерах