ЦБ готовится снизить ключевую ставку: станет ли 14% новой нормой для экономики?

Как изменится ключевая ставка ЦБ 19 июня 2026 года: о прогнозах экспертов и сценариях решения, читайте в материале РИАМО.

Большинство опрошенных РИАМО экспертов ожидают, что Банк России 19 июня продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Базовый сценарий — снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 14%, однако часть аналитиков допускает более осторожный шаг на 0,25 процентных пункта (п.п.) или даже паузу.

Большинство аналитиков ждут снижения ставки, но есть нюанс

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19 июня Банк России примет очередное решение по ключевой ставке. После длительного периода жесткой ДКП рынок практически не сомневается: цикл смягчения продолжится. Главный вопрос теперь не в том, будет ли снижение, а насколько решительным окажется следующий шаг регулятора.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что ставка, скорее всего, будет снижена. Однако оценки разнятся: от осторожного шага на 0,25 процентного пункта до более заметного снижения на 1 процентный пункт. При этом многое будет зависеть не только от инфляции, но и от сигналов, которые Банк России даст рынку на ближайшие месяцы.

На сколько ЦБ может снизить ключевую ставку 19 июня

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Наиболее популярный сценарий среди экспертов — снижение ставки на 0,5 процентного пункта.

Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар отмечает, что замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий создают условия для дальнейшего смягчения политики ЦБ. По ее мнению, регулятор может как пойти на более решительное снижение на 1 процентный пункт, так и сохранить осторожность, ограничившись сокращением ставки на 50 базисных пунктов.

Схожей позиции придерживается профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. По его оценке, наиболее вероятным остается снижение ставки еще на 50 базисных пунктов — до 14%. Эксперт обращает внимание, что Банк России уже почти год постепенно снижает стоимость заимствований, одновременно сохраняя высокий уровень реальной процентной ставки как инструмент борьбы с инфляцией.

Ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин также считает базовым сценарием снижение на 50 базисных пунктов. По его словам, для запуска нового инвестиционного цикла и ускорения экономического роста стране необходима более доступная стоимость денег, поэтому среднесрочный курс на смягчение денежно-кредитной политики вряд ли изменится.

Почему Банк России может ограничиться снижением на 0,25 п.п.

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Несмотря на позитивную динамику инфляции, часть экспертов допускает более консервативный шаг.

Инвестиционный советник финансовой группы Midex Capital Антон Цымбал считает, что снижение на 0,5 процентного пункта выглядит логичным вариантом для достижения уровня около 12% к концу года. Однако он обращает внимание на факторы, которые могут заставить регулятора действовать осторожнее.

Среди них — рост денежной массы и масштабные погашения депозитов, открытых в период высоких ставок. Освобождающаяся ликвидность может усилить инфляционное давление, а потому ЦБ может предпочесть снижение всего на 0,25 процентного пункта или даже временную паузу.

Дополнительным аргументом в пользу осторожности остаются сохраняющиеся внешние риски и жесткая риторика Банка России на предыдущих заседаниях.

Как инфляция влияет на решение ЦБ по ключевой ставке

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Одним из ключевых факторов для решения ЦБ остается инфляция.

Аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов отмечает, что именно существенное замедление роста цен сегодня является главным аргументом в пользу дальнейшего снижения ставки.

По его оценке, в апреле инфляция в пересчете на годовые темпы с учетом сезонной корректировки составила около 2,4%, а в мае могла находиться в диапазоне 3–3,5%. Однако одновременно сохраняются и риски: рост цен на услуги остается выше целевого уровня, существуют угрозы ускорения инфляции через стоимость топлива, а бюджетные расходы продолжают оказывать давление на экономику.

Поэтому эксперт не исключает даже символическое снижение на 25 базисных пунктов — прежде всего, как сигнал о том, что цикл смягчения политики продолжается.

Почему рынки ждут не только решения по ставке, но и сигналов ЦБ

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По мнению ряда аналитиков, для рынков не менее важным окажется комментарий Банка России после заседания.

Эксперт Иванов считает, что главным событием может стать изменение сигнала регулятора — переход от мягкой риторики к нейтральной. В этом случае ЦБ фактически даст понять, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из поступающих данных по инфляции, экономике и кредитованию.

Именно формулировки сопроводительного заявления могут определить настроение инвесторов на ближайшие недели сильнее, чем само изменение ставки.

Какой прогноз по ключевой ставке дают эксперты перед заседанием 19 июня

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Если обобщить мнения экспертов, складывается следующая картина:

Сценарий Вероятность Снижение на 0,5 п.п. Основной сценарий Снижение на 0,25 п.п. Возможный осторожный вариант Пауза Маловероятно, но допускается Снижение на 1 п.п. Возможно при более мягкой позиции ЦБ

Практически все опрошенные специалисты сходятся в одном: цикл снижения ключевой ставки продолжается. Споры идут лишь о скорости этого процесса.

Что будет с ипотекой, кредитами и вкладами после решения ЦБ

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Для заемщиков продолжение снижения ключевой ставки означает постепенное удешевление кредитов и ипотечных программ. Для бизнеса это шанс получить более доступное финансирование, необходимое для инвестиций и расширения.

В то же время владельцам вкладов стоит готовиться к дальнейшему снижению доходности депозитов. Банки традиционно реагируют на решения ЦБ быстрее, чем кредитный рынок, поэтому ставки по вкладам могут снижаться опережающими темпами.

Главный вывод перед заседанием 19 июня заключается в том, что рынок уже практически не обсуждает вопрос о завершении цикла смягчения. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на другом: насколько быстро Банк России готов двигаться к более низким ставкам и каким будет уровень ключевой ставки к концу 2026 года.