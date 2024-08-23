Террористы ИГИЛ* захватили заложников в ИК-19 в Волгоградской области: что известно на данный момент
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Подробнее об инциденте с захватом заложников в ИК-19 Волгоградской области исламскими радикалами читайте в материале РИАМО.
Днем 23 августа в телеграм-каналах появилась информация о том, что заключенные исправительной колонии №19 (ИК-19) в Волгоградской области убили как минимум трех сотрудников учреждения, а еще четырех взяли в заложники. По мере поступления новой информации оказалось, что эта ситуация во многом схожа с печально известным инцидентом в СИЗО Ростова-на-Дону, имевшим место двумя месяцами ранее.
Что известно о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области
По сообщению телеграм-канала Mash, убийство и захват заложников произошли на дисциплинарной комиссии в исправительном учреждении около 12:00. Преступников было четверо, один из них отбывал наказание по статье «Теракт».
Помимо трех погибших сотрудников ИК и четырех заложников, сообщалось о нескольких пострадавших, находящихся в реанимации, причем одним из них стал начальник колонии, полковник Андрей Девятов. Его захватчики выдали.
Позже был опубликован полный список пострадавших. Трое из них, сотрудники колонии, попали в реанимацию – один в критическом состоянии, еще один в крайне тяжелом. Это:
- Роман Пономарёв — крайне тяжелое состояние.
- Начальник ИК Андрей Девятов — много ран на голове.
- Алексей Лыгин — колотые раны на лице, перелом черепа, состояние критическое.
Четвертым госпитализированным сотрудником стал Юрий Маврин. Также в больницу попал один осужденный — Александр Бойко. У него серьезная колотая рана на животе.
Вскоре появилась информация о причастности нападавших к запрещенному в России ИГИЛ*.
Также стало известно, что преступники потребовали 2 миллиона долларов и вертолет. Тем временем колония была окружена силовиками. Дорогу, ведущую к ИК-19, перекрыли, а спецназ начал подготовку к штурму.
Вскоре также появилась информация о том, что для переговоров с радикалами привезут муллу из Волгоградской области, однако на дорогу ему понадобится полтора часа.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19.
Что известно о преступниках, захвативших ИК-19
Фото - © Telegram-канал "Осторожно, новости"
Вскоре после захвата колонии телеграм-канал SHOT опубликовал список предполагаемых террористов:
- Рамзидин Тошев, 28 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 8 лет 25 октября 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).
- Рустамчон Наврузи, 23 года, уроженец Таджикистана. Осужден на 7 лет 23 июня 2022 года (Покушение на сбыт наркотиков).
- Назирчон Тошов, 28 лет, уроженец Таджикистана. Осужден на 8,5 года 19 апреля 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков).
- Темур Хусинов, 29 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 6 лет 9 ноября 2018 года (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Что известно об исправительной колонии №19 Волгоградской области
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Информацию о захваченном исправительном учреждении можно найти на официальном сайте ФСИН. Оно находится в городе Суровикино с населением в 18 тысяч человек – центре Суровикинского района, расположенного на юго-западе региона и граничащего с Ростовской областью.
Колония была основана в 1962 году. Как сообщается на сайте, под строительство нового объекта было выбрано песчаное место в трех километрах на северо-восток от рабочего поселка Суровикино, в исконно казачьих краях с богатой историей.
В настоящее время ИК-19 – это колония строгого режима с лимитом наполнения в 1229 человек. В учреждении ведется деятельность по производству и реализации текстильных изделий, переработке древесины, пиломатериалов, изготовления мебели, столярных изделий, мяса, хлебобулочных изделий, металлических изделий, плитки тротуарной, блоков саманных и бетонных.
На сайте ФСИН также сообщается, что сотрудники бережно хранят традиции колонии.
«В целях совершенствования воспитательной работы с личным составом, для обеспечения целенаправленного становления, развития необходимых личностных качеств и навыков для успешного выполнения служебных обязанностей в учреждении проводятся общественные и спортивно-массовые мероприятия с сотрудниками и членами их семей», – говорится на сайте ведомства.
Как отмечает телеграм-канал SHOT, ИК-19 считалась одной из лучших «по условиям содержания заключенных и распорядку дня». Как сообщили каналу в общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, никаких жалоб на исправительное учреждение не поступало, а последняя проверка проходила в мае. Также сотрудники колонии якобы регулярно проводили профилактику против выявлявшихся внутри ячеек.
При этом, по информации того же SHOT, весной текущего года бывшего заместителя начальника захваченной ИК-19 Григория Беленкова осудили на семь лет за получение взятки. По версии следствия, в 2019 году он получил 320 тысяч рублей от четырех осужденных, а взамен обещал решить вопросы с их поощрением и скрывать факты допущенных ими нарушений.
Кроме того, еще одного заместителя начальника ИК-19 Николая Борисевича задержали в 2021 году, и тоже за взятку. Сообщается, что он несколько месяцев брал деньги от своего подчиненного, который просил закрыть глаза свое отсутствие на работе. Всего Борисевич таким образом заработал 190 тысяч рублей.
*террористическая организация, запрещенная в РФ.