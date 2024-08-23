Террористы ИГИЛ* захватили заложников в ИК-19 в Волгоградской области: что известно на данный момент

Подробнее об инциденте с захватом заложников в ИК-19 Волгоградской области исламскими радикалами читайте в материале РИАМО.

Днем 23 августа в телеграм-каналах появилась информация о том, что заключенные исправительной колонии №19 (ИК-19) в Волгоградской области убили как минимум трех сотрудников учреждения, а еще четырех взяли в заложники. По мере поступления новой информации оказалось, что эта ситуация во многом схожа с печально известным инцидентом в СИЗО Ростова-на-Дону, имевшим место двумя месяцами ранее.

Что известно о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области

По сообщению телеграм-канала Mash, убийство и захват заложников произошли на дисциплинарной комиссии в исправительном учреждении около 12:00. Преступников было четверо, один из них отбывал наказание по статье «Теракт».

Помимо трех погибших сотрудников ИК и четырех заложников, сообщалось о нескольких пострадавших, находящихся в реанимации, причем одним из них стал начальник колонии, полковник Андрей Девятов. Его захватчики выдали.

Позже был опубликован полный список пострадавших. Трое из них, сотрудники колонии, попали в реанимацию – один в критическом состоянии, еще один в крайне тяжелом. Это:

Роман Пономарёв — крайне тяжелое состояние. Начальник ИК Андрей Девятов — много ран на голове. Алексей Лыгин — колотые раны на лице, перелом черепа, состояние критическое.

Четвертым госпитализированным сотрудником стал Юрий Маврин. Также в больницу попал один осужденный — Александр Бойко. У него серьезная колотая рана на животе.

Вскоре появилась информация о причастности нападавших к запрещенному в России ИГИЛ*.

Также стало известно, что преступники потребовали 2 миллиона долларов и вертолет. Тем временем колония была окружена силовиками. Дорогу, ведущую к ИК-19, перекрыли, а спецназ начал подготовку к штурму.

Вскоре также появилась информация о том, что для переговоров с радикалами привезут муллу из Волгоградской области, однако на дорогу ему понадобится полтора часа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19.

Что известно о преступниках, захвативших ИК-19

Фото - © Telegram-канал "Осторожно, новости"

Вскоре после захвата колонии телеграм-канал SHOT опубликовал список предполагаемых террористов:

Рамзидин Тошев, 28 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 8 лет 25 октября 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков). Рустамчон Наврузи, 23 года, уроженец Таджикистана. Осужден на 7 лет 23 июня 2022 года (Покушение на сбыт наркотиков). Назирчон Тошов, 28 лет, уроженец Таджикистана. Осужден на 8,5 года 19 апреля 2023 года (Покушение на сбыт наркотиков). Темур Хусинов, 29 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 6 лет 9 ноября 2018 года (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Что известно об исправительной колонии №19 Волгоградской области

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Информацию о захваченном исправительном учреждении можно найти на официальном сайте ФСИН. Оно находится в городе Суровикино с населением в 18 тысяч человек – центре Суровикинского района, расположенного на юго-западе региона и граничащего с Ростовской областью.

Колония была основана в 1962 году. Как сообщается на сайте, под строительство нового объекта было выбрано песчаное место в трех километрах на северо-восток от рабочего поселка Суровикино, в исконно казачьих краях с богатой историей.

В настоящее время ИК-19 – это колония строгого режима с лимитом наполнения в 1229 человек. В учреждении ведется деятельность по производству и реализации текстильных изделий, переработке древесины, пиломатериалов, изготовления мебели, столярных изделий, мяса, хлебобулочных изделий, металлических изделий, плитки тротуарной, блоков саманных и бетонных.

На сайте ФСИН также сообщается, что сотрудники бережно хранят традиции колонии.

«В целях совершенствования воспитательной работы с личным составом, для обеспечения целенаправленного становления, развития необходимых личностных качеств и навыков для успешного выполнения служебных обязанностей в учреждении проводятся общественные и спортивно-массовые мероприятия с сотрудниками и членами их семей», – говорится на сайте ведомства.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, ИК-19 считалась одной из лучших «по условиям содержания заключенных и распорядку дня». Как сообщили каналу в общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, никаких жалоб на исправительное учреждение не поступало, а последняя проверка проходила в мае. Также сотрудники колонии якобы регулярно проводили профилактику против выявлявшихся внутри ячеек.

При этом, по информации того же SHOT, весной текущего года бывшего заместителя начальника захваченной ИК-19 Григория Беленкова осудили на семь лет за получение взятки. По версии следствия, в 2019 году он получил 320 тысяч рублей от четырех осужденных, а взамен обещал решить вопросы с их поощрением и скрывать факты допущенных ими нарушений.

Кроме того, еще одного заместителя начальника ИК-19 Николая Борисевича задержали в 2021 году, и тоже за взятку. Сообщается, что он несколько месяцев брал деньги от своего подчиненного, который просил закрыть глаза свое отсутствие на работе. Всего Борисевич таким образом заработал 190 тысяч рублей.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.