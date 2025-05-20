Телефонный разговор Путина и Трампа 19 мая: чем завершился для России и Украины и что будет дальше

О чем договорились президенты РФ и США и какое значение это имеет для российско-украинского конфликта, читайте в материале РИАМО.

Вечером 19 мая по московскому времени президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим американском коллегой Дональдом Трампом. За этим разговором следил, без преувеличения, весь мир, но никаких принципиальных заявлений после него не прозвучало. Что, впрочем, не помешало многочисленным экспертам сделать далекоидущие выводы.

Что сказали Путин и Трамп после разговора 19 мая

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Разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов. Сразу после его завершения президент РФ вышел к собравшимся журналистам и вкратце рассказал об итогах беседы.

Помимо обычных дипломатических фраз о том, что разговор был «откровенным», «содержательным» и «полезным», а также о стремлении к мирному урегулированию украинского конфликта со стороны как России, так и США, Путин поделился информацией о новой договоренности.

«Договорились с Президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», – рассказал российский лидер.

Путин также повторил, что главное для России – устранить первопричины кризиса, после чего завершил свое выступление.

Чуть позже об итогах разговора с российским коллегой поделился Трамп – в привычной для себя форме поста в соцсети Truth Social.

Он также оценил беседу с Путиным позитивно и отметил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании войны». Кроме того, Трамп расписал радужные перспективы, которые ждут Россию и Украину в случае благоприятного завершения конфликта:

«Россия хочет развернуть масштабную ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической “кровавой бани”, и я поддерживаю эту идею. У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — БЕЗГРАНИЧЕН. Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны».

Как отреагировали на разговор Путина и Трампа на Украине и в Европе

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Вскоре после разговора президентов России и США ряд заявлений сделал и их украинский коллега Владимир Зеленский (которого Трамп, по его собственным словам, проинформировал об итогах беседы с Путиным).

В частности, президент Украины подтвердил готовность подписать вместе с Россией совместный меморандум об урегулировании конфликта и сказал, что Украина ждет российских предложений.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина никогда не выведет войска с территорий, которые считает своими. Так он ответил на неоднократно озвученное требование РФ о выводе украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей – то есть регионов, которые Россия юридически включила в свой состав.

В Европе на разговор Путина и Трампа отреагировали в привычном ключе: как сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, европейские страны заявили, что усилят давление на Россию посредством санкций, а также подтвердили готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня.

В то же время, по информации британской газеты Financial Times, лидеры европейских стран оказались удивлены нежеланием Вашингтона вводить новые санкции против Москвы.

«Он [Трамп] отходит в сторону. Поддержка и финансирование Украины, а также давление на Россию — теперь все это на нас», — сказал изданию неназванный высокопоставленный европейский дипломат.

О том, что санкции США против России теперь выглядят «менее вероятными, чем когда-либо», написала и еще одна британская газета The Times.

Трамп и Путин против Украины и Европы

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По мнению российского политолога Сергея Маркова, разговор Путина и Трампа был очень успешным, а его результатом может стать силовое принуждение киевского режима к принятию требований России.

Как полагает эксперт, украинский режим и лидеры Европы в шоке от переговоров Путина и Трампа, считая их катастрофой для Украины.

«Они считают, что Трамп почти во всем согласился с Путиным.

Их прогноз:

1. США дистанцируются от Украины. Поставки оружия резко сократятся.

2. Переговоры между Россией и Украиной будут идти трудно, без результатов.

3. Все это время армия России продолжит наступать. Бои будут идти весь год.

4. Россия будет усиливать давление на Украину. И будет даже ужесточать свои требования к миру.

5. Надо что-то делать?!!», — перечислил Марков.

Как полагает политолог, для России сейчас хороший момент, чтобы предложить Европе начать консультации по украинскому кризису «без участия людей Зеленского… без участия безумных русофобов типа Каллас. И наверное без Урсулы фон дер Ляйен, – она видимо все равно будет арестована или убрана за коррупцию».

По словам Маркова «Надо не праздновать победу над Европой. А создавать новую Европу».

Трамп пытается находиться над схваткой

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По мнению бывшего украинского политика Олега Царева, Трамп старается оставаться в позиции «над схваткой»: с одной стороны, он принял отказ России от 30-дневного безусловного перемирия, с другой – продолжает своими заявлениями оказывать давление на обе стороны. При этом, как считает эксперт, чем дольше американский президент грозит, но не реализует свои угрозы, тем меньше Трампу верят и боятся его угроз.

Царев также предостерег от излишнего оптимизма от разговора двух президентов:

«Напомню, что США продолжают поставлять оружие Украине и снабжать ее разведданными. Американские беспилотники ежедневно дежурят в небе над Черным морем. Удары по Крыму наносятся ежедневно на основе данных, полученных от американской разведки. Ничто не указывает на то, что завтра что-то изменится».

Война будет продолжаться

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Как написал в своем телеграм-канале бывший губернатор Псковской области и министр ДНР Евгений Михайлов, «пока что на повестке дня – не перемирие и тем более не мирный договор, а продолжение затяжной войны, но в ситуации уже истощения Украины».

По мнению политика, Трамп будет пытаться и дальше дистанцироваться от Киева, но сделать это будет не так-то просто из-за критики внутри США.

«Самое вероятное развитие событий – это сокращение Трампом помощи Украине, что приведет в течение года к значительным успехам ВС РФ, отсутствию полноценной замены США со стороны Европы и в результате потере у европейцев интереса к продолжению войны. Сама Украина, естественно, никакую войну без иностранной помощи вести не может», – считает эксперт.

При этом Михайлов полагает, что полной победы РФ ожидать не приходится: «при таком оптимистическом варианте РФ получит что-то около нынешней ЛБС с той или иной, возможно существенной, прибавкой».

По мнению политика, альтернативный вариант, который просматривается «с приличной вероятностью» – это новый конфликт в Европе.

«Например, в Прибалтике, начиная с Эстонии, которая уже прямо в сводках новостей фигурирует. США будет крайне сложно дистанцироваться от конфликта с участием страны НАТО. Сможет ли Кремль его избежать, неизвестно. Шансов не так много», – сделал неутешительный прогноз Михайлов.