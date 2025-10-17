Так ли страшен черт: почему пальмовое масло хотят запретить, чем оно опасно и в каком виде может быть полезно

В материале РИАМО разбираемся в видах пальмового масла, выясняем, какой вред оно может нанести организму и когда может быть безопасным.

Пальмовое масло: как его делают и откуда добывают

Фото - © Сгенерировано в GigaChat

Такое противоречивое и часто обсуждаемое масло — пальмовое, добывается из мясистых плодов масличных пальм. Основной источник пальмового масла — дерево Elaeis guineensis, которое растет в Западной и Юго-Западной Африке. Еще подобная пальма, Elaeis oleifera, встречается в Южной Америке, но ее редко выращивают в коммерческих целях. Более 80% современного продукта готовят в Малайзии и Индонезии, в основном для импорта по всему миру.

Пальмовое масло — это 100% жир, собственно, как и любое растительное масло. Врач Королевской городской больницы Роза Сивякова объясняет, что насыщенных жирных кислот в этом масле 50%. Это те жиры, которые играют важную роль в организме — являются частью клеточных мембран и поддерживают правильное функционирование внутренних органов. Однако их потребление должно быть умеренным, поскольку избыток может быть вреден. Мононенасыщенных (которые содержат кислоты омега-9 и помогают нормализовать уровень общего холестерина) — 40%, а полиненасыщенных (которые не вырабатываются организмом и должны поступать с пищей) — 10%.

Производство пальмового масла довольно дешевое — дерево за год плодоносит до четырех раз. И поэтому масло помимо пищевых производств используют и в технических целях, например, для смазки металлических конструкций, для производства мыла, зубной пасты, лосьонов, кондиционеров для волос. Кроме того, пальмовое масло — это альтернативный источник энергии — из него делают биодизельное топливо. Это масло затвердевает при комнатной температуре, но плавится уже при 24 градусах. Для сравнения: кокосовое твердеет и плавится при температуре 35 градусов.

Можно ли употреблять пальмовое масло без риска для здоровья

Фото - © Сгенерировано в GigaChat

По словам врача-инфекциониста Розы Сивяковой, любое масло и любой жир опасен, если употреблять его в неограниченных количествах. При нагреве пальмовое масло выделяет вредные глицидиловые эфиры, но их выделяет любой жир при нагреве до 200 градусов.

«Отмечу, что к такой же группе канцерогенности относится красное мясо, такое как баранина, говядина и свинина. Мифом является и то, что именно пальмовое масло плохо переваривается. На самом деле оно распадается в кишечнике на жирные кислоты и глицерин, как и любой другой растительный жир. Употреблять продукт нельзя людям при недостаточной функции поджелудочной железы, например» Роза Сивякова Врач-инфекционист

Медик отмечает, что употреблять пальмовое масло специально, конечно, не стоит, но и излишне переживать из-за его наличия в некоторых продуктах не нужно. По-настоящему нанести урон организму пальмовое масло может только при условии его постоянного неограниченного употребления.

«Кроме того, важно понимать, что это масло давно есть в рационе жителей региона, где растет дерево. Для них это естественная еда, к которой они привыкли, и организм выработал необходимые ферменты. Как, например, хлопковое масло, которое очень много употребляют в Центральной Азии, но совсем его нет в нашем регионе. Мы привыкли к подсолнечному и наш организм тоже. Вообще при выборе питания нужно ориентироваться на свой регион проживания», — отмечает эксперт.

Она рекомендует выбирать те продукты, в которых меньше насыщенных жиров, добавлять (но не злоупотреблять) в пищу оливковое, рапсовое, кукурузное и привычное подсолнечное масло. Но лучше не жарить на них, а добавлять в готовые блюда.

Какое пальмовое масло полезно

Фото - © Сгенерировано в GigaChat

Собеседница РИАМО отмечает, что пальмовое масло есть нерафинированное и рафинированное. В составе большого числа продуктов это масло уже рафинированное, а вот нерафинированное сырое пальмовое масло как раз содержит большое количество насыщенных жирных кислот, антиоксидантов и служит богатейшим растительным источником витаминов А, D, каротина, не содержит холестерин и трансжиры. Витамины, содержащиеся в пальмовом масле, позволяют организму лучше использовать инсулин и улучшать метаболизм сахара. Такое масло дорого, и поэтому в пищевой промышленности используют рафинированное и дезодорированное масло.

Рафинированное масло содержит в разы меньше полезных веществ, но врач говорит, что вред приносит не само масло, а его количество.

Как же дети: опасно ли пальмовое масло в детском питании

Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори

Врач-педиатр Елена Диканская говорит, что лучшим питанием для грудничка всегда остается грудное молоко, а для малышей постарше — натуральная еда, приготовленная дома. Но если возникает необходимость подключать детские смеси, то бояться пальмового масла не стоит.

«Да, лучше обойтись без него. Но в производстве детского питания используется пальмовое масло высокой степени очистки, которое проходит много этапов обработки и контроля качества» Елена Диканская Врач-педиатр

Она добавляет, что грудное молоко состоит из множества кислот, в том числе и пальмитиновой кислоты. Но эти кислоты в грудном молоке и в пальмовом масле отличаются по положению молекул, и это влияет на способность организма всасывать жир в кишечнике. Адаптированная смесь может связываться с кальцием и образовывать нерастворимые соединения.

«Это может вызывать запоры у малышей и провоцирует потерю части питательных веществ. В любом случае, при подборе смесей для грудничков важно советоваться с врачом, следить за ребенком и подбирать смесь для каждого малыша индивидуально. Кто-то сразу подбирает смесь, кому-то приходится сменить несколько видов, но важно обеспечить ребенка правильным питанием», — предупреждает врач.

Она добавляет, что, как и со взрослыми, детям важно подбирать максимально натуральные и свежие продукты, избегать большого количества пальмового (как и других жиров) масла, но не впадать в крайности и не стараться избегать всего на свете.

Важно отметить, что Госдума обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ограничить содержание пальмового масла в продуктах, особенно в детском питании. И эту инициативу медики всецело поддерживают — лишнее масло в продуктах не нужно.

Депутаты просят запретить использование пальмового масла и молочной продукции на основе пальмового масла в питании детей в организованных коллективах и рассмотреть целесообразность распространения данного запрета на организации, оказывающие социальные и медицинские услуги. Также предложено усилить контроль при ввозе пальмового масла и за маркировкой продуктов.

Как питаться, чтобы избежать пальмового масла в рационе

Фото - © Сгенерировано в GigaChat

Врач Сивякова говорит, что если вы следите за своим питанием и стараетесь придерживаться определенного рациона, то правил не так много. Нужно использовать натуральные продукты, готовить самому с минимальным использованием жиров.

«Совсем без жиров невозможно, это всем известно. Выбирайте продукты, к которым вы привыкли с детства, не злоупотребляйте едой, порции должны быть умеренными, лучше готовить блюда из минимального количества ингредиентов: двух-трех в блюде более чем достаточно. Старайтесь готовить каждый день и не есть вчерашние блюда, и ориентируйтесь на продукты своего региона», — советует врач.

Если хочется чего-то экзотического, не отказывайте себе, но не налегайте на такие продукты. Добавление пальмового масла делает продукты (десерты в частности) более привлекательными — шоколад более тягучим, крем — более стойким и так далее. Нужно иметь это в виду и делать выбор не в пользу красоты, а в пользу качества, когда делаете покупки.

«Пальмовое масло становится вредным при нагревании, как и другие жиры. Но при выпечке, даже домашней, мы тоже используем жиры и тоже их нагреваем, без этого никуда. Выход — или отказаться от выпечки совсем, или употреблять ее в минимальных количествах. Умеренность во всем — залог здоровья», — заключает доктор.