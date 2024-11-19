Тает на глазах: что известно о «леднике Судного дня»

Подробности о том, что известно о «леднике Судного дня» и чем он опасен, читайте в материале РИАМО.

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо пришла к выводу, что ледник Туэйтса, также известный как «ледник Судного дня», сталкивается с еще большими угрозами разрушения, чем ожидалось ранее. Его таяние ведет к подъему уровня моря и ставит под угрозу многие прибрежные зоны.

Что такое «ледник Судного дня» или Туэйтса

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Ледник Туэйтса, также известный как «ледник Судного дня», расположен в Западной Антарктиде и является одним из самых нестабильных ледников в мире. В длину шельфовая часть ледника простирается на рекордные 120 километров. Ледник, названный в честь ученого-гляциолога (специалиста по ледникам, ред.) Фредрика Т. Туэйтса, уходит в залив Пайн-Айленд моря Амундсена, которое расположено к востоку от потухшего вулкана Мерфи.

Ледник Туэйтса и Пайн Айленд вместе образуют «слабую часть» Западно-Антарктийского ледяного щита. При этом первый является еще и одним из самых «быстрых» ледников: он движется со скоростью более двух километров в год. Полное разрушение и таяние ледника Туэйтса может привести к повышению уровня Мирового океана на 0,6 метра, а в последствии — до трех метров, что ставит под угрозу многие прибрежные зоны.

В настоящее время с ледника Туэйтса в Мировой океан ежегодно поступает около 50 миллиардов тонн льда, из-за чего уровень воды каждый год растет на 4%. Согласно исследованиям Вашингтонского университета (США), проведенным в 2014 году с использованием спутниковых измерений и компьютерной модели, ледник будет продолжать таять, что приведет к его полной деградации в ближайшие 200-1000 лет.

При этом потепление вод вокруг Антарктиды, вызванное изменением климата, может привести не только к полному обрушению ледника и его попаданию в Южный океан, но и к дестабилизации других ледников.

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Через сколько лет разрушится «ледник Судного дня»

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В декабре 2021 года исследователи из Университета штата Орегон (США) предупредили, что ледник Туэйтса может скоро потерять устойчивость и полностью разрушиться в течение ближайших пяти лет. Ученые сконцентрировались на изучении участка ледника Туэйтса, который частично расположен на морском дне, то есть является шельфовым.

Восточная шельфовая часть ледника (TEIS) поддерживает около трети всей его массы. Разрушение этой части может привести к сползанию остальной части ледника в океан, что повысит его уровень в этом месте примерно на 25%. Радиолокационные изображения, полученные со спутника Sentinel-1, зафиксировали распространение трещин от наземной части ледника к его центральному шельфу со скоростью до двух километров в год.

Анализ данных, полученных с помощью спутников, георадаров и GPS-измерений, свидетельствует, что если эти трещины сольются с трещинами у основания ледника, где он контактирует с морским дном, то разрушение TEIS произойдет в течение пяти лет. Исследователи предупредили, что этот процесс станет необратимым в ближайшее время. Впрочем, по мнению доцента департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимира Пинаева, при текущих темпах таяния ледника Туэйтса уровень Мирового океана будет расти постепенно, а человечество способно уменьшить негативные последствия этого процесса.

«Нет оснований ожидать резкого повышения уровня океана на три метра. Ледник Туэйтса — лишь один из многих ледников на Земле. Наша планета — невероятно сложная система, и необходимо учитывать природный цикл водооборота», — отмечал эколог в феврале 2023 года.

Пинаев указывал на то, что международные усилия могут замедлить таяние ледника и защитить население прибрежных зон.

«Ряд экспертов считают, что постепенное повышение уровня океана на три, а в некоторых случаях даже на пять метров, скорее всего, произойдет не в нынешнем веке, а только в XXII-м — значит, у нас есть время для подготовки» Владимир Пинаев доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН

Ученый подчеркнул, что такие прогнозы должны не пугать, а служить стимулом для срочных действий.

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Что угрожает «леднику Судного дня»

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Гляциологи из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) обнаружили, что под антарктический ледник Туэйтса проникает теплая морская вода — об этом стало известно в мае 2024 года. Исследование специалистов указывает на возможные необратимые процессы, происходящие с ледником.

Как выяснили ученые, глобальное потепление способствует тому, что теплые воды все глубже проникают под ледник, воздействуя на линию заземления, где лед контактирует с морским дном, и формируют значительные пустоты. Это ускоряет таяние и может привести к его необратимости. В рамках исследования были использованы данные, собранные с марта по июнь 2023 года спутниками компании ICEYE, оснащенными системой InSAR (интерферометрическим радаром с синтезированной апертурой).

Эти спутники, следуя по полярной орбите, позволяли непрерывно отслеживать изменения на Земле. Серия ежедневных наблюдений помогла выявить взаимосвязь между динамикой ледника Туэйтса и циклическими изменениями приливов и отливов. Было установлено, что приливы регулярно перемещают линию заземления на расстояние 2-6 километров. Когда прилив наступает, морская вода заполняет образовавшиеся под ледником полости, смешиваясь с талой пресной водой и создавая давление, которое поднимает лед над дном.

Это увеличивает пространство, доступное для проникновения теплой воды. Исследования показывают, что морские воды могут проникать внутрь ледника на глубину до шести километров. Поскольку морская вода замерзает при температуре ниже нуля градусов Цельсия, ее воздействие на таяние ледника более выражено, чем у пресной воды. И хотя точный срок наступления необратимой стадии пока неизвестен, авторы исследования подчеркнули важность дальнейших научных изысканий в этой области.

Какие новые угрозы нашли для «ледника Судного дня»

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В ноябре 2024 года группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) и Университета Ватерлоо (Канада) пришла к выводу, что ледник Туэйтса, сталкивается с еще большими угрозами разрушения, чем ожидалось ранее. Данные со спутников и гидрологические измерения свидетельствуют, что теплые подводные течения активно разрушают ледник, вызывая его ускоренное таяние.

Изначально климатологи считали, что этот процесс будет длиться от 100 до 500 лет, но недавние наблюдения показывают, что таяние идет значительно быстрее. Это открытие помогает ученым улучшить прогнозы относительно повышения уровня моря и разработать подходы к замедлению таяния.

Одновременно специалисты из Дартмутского колледжа (США) и Эдинбургского университета (Шотландия) высказывают предположение, что вероятность обрушения ледника из-за неустойчивых морских ледяных утесов (MICI), которую ранее считали одной из главных опасностей, могла быть преувеличенной. Согласно новым данным, снижение толщины льда может даже усилить стабильность ледяного массива.

Чтобы защитить ледник Туэйтса и аналогичные ледники, ученые предлагают установить большие подводные барьеры, предотвращающие доступ теплых вод к ледникам. Эти барьеры могут быть изготовлены из различных материалов, включая ткань, или созданы путем формирования воздушной завесы с использованием труб с отверстиями, через которые подается воздух, размещенных между ледником и теплым потоком.

Однако оппоненты этих решений напоминают, что подобные инженерные проекты не могут заменить усилий по уменьшению выбросов углекислого газа. Ученые предупреждают, что излишняя зависимость от технологий может быть обманчивой, поскольку они лишь смягчают последствия изменения климата, но не устраняют его основную причину.

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