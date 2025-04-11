Свои правила и порядки: как безопасно путешествовать за рубежом

Подробности о том, какие правила безопасности стоит соблюдать во время зарубежных путешествий, читайте в материале РИАМО.

Самыми безопасными для туризма странами россияне считают Беларусь, Китай и Японию, а наиболее опасными — Израиль, Иран и Мексику: об этом говорят результаты опроса, проведенного Группой «Ренессанс Страхование» и сервисом Ozon Travel среди более 1,5 тысяч россиян старше 18 лет из крупных городов России. При этом каждый четвертый респондент хотя бы раз подвергался краже или нападению во время путешествия за рубеж. Подробности о том, какие правила безопасности стоит соблюдать во время зарубежных путешествий, читайте в материале РИАМО.

Почему в зарубежных путешествиях важно соблюдать правила

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Когда чемодан собран, билеты на почте, а тело мечтает о загаре и новых впечатлениях — не забудьте взять с собой еще кое-что важное. Это знание: в разных странах — свои правила поведения. Иногда они неожиданные, иногда — даже суровые. А в некоторых случаях за неосторожный жест или слово можно оказаться в полицейском участке.

«Чтобы отдых не превратился в стресс, важно помнить о законах и запретах, существующих в самых разных уголках мира. При этом «Я турист» — не оправдание. Во многих странах законы действуют одинаково строго как для местных, так и для гостей» Екатерина Долгих руководитель маркетинга направления «Авиа» сервиса «Туту»

По словам эксперта, особенно внимательными стоит быть в мусульманских и азиатских странах, где за нарушение принятых порядков можно получить реальный тюремный срок. Например, в Индонезии за поцелуй на публике может грозить до 10 лет лишения свободы, в ОАЭ есть риск попасть в тюрьму за курение в неположенном месте, а в Таиланде штрафы грозят тем, кто управляет машиной или мотоциклом без рубашки. Поэтому бережное отношение к местной культуре и правилам — это не вежливость, а необходимость.

«В странах третьего мира, например, в Латинской Америке и Африке (ЮАР, Кения, Эфиопия) важно не демонстрировать богатство и избегать опасных районов. Безопасность в общественных местах во многом зависит от знания обстановки и сопровождения гидов», — рассказывает организатор авторских путешествий и собственник компании Aloha travel Альбина Хисамова.

Как вести себя в общественных местах за рубежом

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Главный совет — будьте сдержанны, отмечает Екатерина Долгих. Например, в Индии мужчинам запрещено прикасаться к женщинам публично. А в мусульманских странах за объятия и поцелуи — штрафы и даже уголовная ответственность.

«Если вы курите — следите за местом: так, в Греции штраф за курение доходит до 10 тысяч евро, а в ОАЭ возможна тюрьма. Даже если формально запрет не действует на туристов, окружающие могут воспринять вас как нарушителя», — рассказывает собеседница РИАМО.

Будьте бережны к местным святыням — никаких поцелуев в храмах, минимум эмоций и стоит воздержаться от фотографий. В частности, в Японии запрещено снимать некоторые храмы и святилища. Кроме того, под такой запрет подпадают:

Государственные здания (особенно дворцы шейхов в ОАЭ и президентский дворец в Тунисе);

Военные, полицейские и инфраструктурные объекты (мосты, туннели, вокзалы) — в США и ряде других стран за это можно нарваться на обвинения в шпионаже. К слову, в ОАЭ под аналогичные ограничения попадают аварии.

Людей без их согласия — особенно женщин в мусульманских странах.

На некоторых пляжах Испании не стоит справлять малую нужду в море или курить — за это может грозить штраф. В Греции запрещено носить каблуки и двигать камни на территории античных храмов. Не стойте на автобане: в Германии даже остановка по причине «кончился бензин» запрещена и может стоить 100 евро. А иногда запрет может быть весьма неожиданным — например, нельзя кормить голубей в Венеции.

«В некоторых случаях, как в Эфиопии, путешественникам может потребоваться даже вооруженная охрана. Туристам следует избегать кварталов с низким социальным уровнем, даже если они привлекают своей аутентичностью, и селиться в туристических районах», — отмечает Альбина Хисамова.

По словам эксперта, при использовании общественного транспорта рекомендуется полагаться на официальные приложения для вызова такси и заранее узнавать стоимость проезда. В некоторых городах, например, в Стамбуле, таксисты часто обманывают туристов. В других местах водители могут отказаться везти в нужное место или попытаться изменить маршрут. При этом важно избегать конфликтов с водителями, даже если вы правы.

Как одеваться в зарубежных странах

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Особое внимание стоит уделить местным законам и обычаям, касающимся внешнего вида и поведения. В Иране женщины обязаны носить платок, а его отсутствие может стать причиной отказа во входе в общественные места, отмечает в беседе с РИАМО Альбина Хисамова.

«Уважайте местные традиции: в мечети, храмы и даже к священным озерам нельзя приходить в вызывающей одежде, а тем более — обнажаться. Женщинам в мусульманских и азиатских странах не стоит появляться вне отеля в откровенной одежде» Екатерина Долгих руководитель маркетинга направления «Авиа» сервиса «Туту»

Купальники — только на пляже. А кое-где даже в купальниках нельзя: например, на Мальдивах есть европейские пляжи и местные. Так вот на местных пляжах и плечи, и колени должны быть прикрыты. В Бразилии рекомендуется одеваться скромнее и передвигаться только по туристическим местам. Ценные вещи лучше хранить в гостиничном сейфе, а в экзотических странах предметы роскоши стоит оставлять только для посещения столичных ресторанов.

Какие правила с едой и напитками есть в зарубежных странах

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Пить и есть на людях — не всегда принято, поэтому стоит учитывать местную специфику. Например, в Малайзии и Марокко во время Рамадана нельзя демонстративно употреблять еду и напитки в публичных местах, а в Сингапур нельзя ввозить жевательную резинку. Не ешьте и не пейте в метро, особенно в Сингапуре — за это положен штраф. Алкоголь (включая пиво) — только в специально отведенных местах.

В некоторых мусульманских странах его распитие в публичных местах может закончиться не только штрафом, но и — внезапно — сроком в тюрьме как, например, в ОАЭ. При этом если расслабляться в ресторане, баре или на территории отеля, то никаких вопросов к вам не будет. Правда, правила в каждой стране могут немного отличаться — поэтому важно уточнять детали перед поездкой.

«В Чили выпивать в публичном месте — на улице, в парке или сквере — можно только в новогоднюю ночь. А в центре Брюсселя и Антверпена запрещено пить на улицах любой алкоголь», — отмечает Екатерина Долгих.

В вопросах питания следует с осторожностью относиться к незнакомой пище и избегать покупок на рынках, несмотря на соблазнительные цены и разнообразие блюд национальной кухни, дополняет Альбина Хисамова. Лучше выбирать знакомые продукты в более или менее официальных заведениях, чтобы избежать кишечных инфекций.

Что нельзя вывозить из популярных зарубежных стран

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Перед поездкой проверяйте местные правила на официальных сайтах посольства страны, в которую вы отправляетесь, поскольку запреты на вывоз могут быть весьма неожиданными.

Египет: кораллы, чучела крокодилов, украшения на сумму свыше трех тысяч долларов;

Таиланд: большие статуи Будды (кроме кулонов), драгоценности без чека;

Турция: украшения свыше 15 тысяч долларов без подтверждающих документов;

Мальдивы: кораллы и акульи челюсти;

Индия: предметы старины старше 100 лет, индийские рупии;

Куба: более 23 сигар без чека, живых и препарированных крокодилов и черепах, а также изделия из них;

Сейшелы: кокосы «Коко де мер», изделия из черепашьих панцирей;

Япония: боевые мечи катана (сувенирные можно).

Учет этих моментов поможет избежать неприятностей и сделает путешествие более безопасным. При этом путешествовать за пределами России лучше всего в составе организованных групп. Туристические компании тщательно следят за соблюдением местных правил поведения, законов и правовых норм, минимизируя риск возникновения неприятных ситуаций при планировании и организации туров, заключает Альбина Хисамова.