«Спасение еды» и помощь малоимущим: есть ли будущее у фудшеринга в России?

В материале РИАМО разбираемся в том, что такое фудшеринг, почему люди занимаются «спасением еды» и каковы перспективы этого начинания в России.

Что такое фудшеринг

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Само явление фудшеринга зародилось в англоязычных странах, это слово в переводе означает «делиться едой». Изначально фудшеринг предполагал, что люди будут отдавать соседям продукты, которые оказались лишними: например, слишком большой пирог, который семье не съесть, или половина индейки после праздничного ужина. Со временем любители делиться едой стали объединяться в сообщества и явление приобрело массовый характер. Раздавая продукты, люди руководствуются различными соображениями: одним важно «накормить ближнего», другие заботятся об экологии и выступают против чрезмерного загрязнения планеты пищевыми отходами, третьим просто нравится идея «спасения еды» или жалко выбрасывать вкусные блюда.

В России «соседский» фудшеринг тоже довольно распространен, особенную популярность он завоевал с появлением соцсетей и мессенджеров, в которых можно организовывать группы по интересам.

Группы условно можно разделить на две категории. В первой люди отдают желающим еду, которая в доме оказалась лишней. Это и зимние «закрутки», и излишки урожая, и крупы, и макароны, и остатки праздничных блюд (особенно такие предложения актуальны в Новый год). Как правило, раздача продуктов организуется среди тех, кто живет в одном районе или даже в одном доме.

Вторая категория – благотворительный фудшеринг. Энтузиасты берут своего рода шефство над пожилыми или малоимущими людьми и раздают им продукты, которые кому-то не пригодились. В таких акциях нередко участвуют и торговые предприятия: кафе, овощебазы и пекарни. Существует, например, некоммерческая организация «Фудшеринг», полное название которой – «Национальный центр спасения еды и заботы об экологии». С помощью волонтеров они распределяют переданные им продукты нуждающимся.

Если говорить о глобальных масштабах, то в современном мире под фудшерингом подразумевается раздача малообеспеченным людям продуктов, которые уже приготовлены ритейлерами на выброс ввиду истекающего срока годности. Во многих развитых странах крупные торговые сети на регулярной основе раздают продукты, которые через несколько дней уже нельзя будет продать. В России такие инициативы – пока редкость.

В чем проблема фудшеринга в России

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Каждый месяц российские торговые сети вынуждены избавляться от десятков тонн «просрочки» на сумму около 3 миллиардов рублей. При этом в Интернете регулярно появляются фотографии пенсионеров и малоимущих, которые достают из мусорных баков возле магазинов еще пригодные к употреблению йогурты, хлеб, овощи и фрукты. На первый взгляд, логично было бы раздавать продукты с истекающим сроком годности напрямую, прямо с прилавка, а не отправлять еду на свалки. Однако большинство ритейлеров такую практику не поддерживает по одной простой причине: утилизация позволяет сохранить вычет по НДС, а передача товаров на благотворительность, напротив, увеличивает налоговые расходы торговых сетей на 20%.

В 2021 году член Общественной палаты РФ Артем Метелев запустил общественную кампанию по отмене НДС для развития фудшеринга.

«Если спасать хотя бы 10% продуктов, то можно накормить всех бедных в России» Артем Метелев

По словам активиста, почти 17 млн россиян живут в бедности и нуждаются в продуктах питания. «Есть механизм, который позволяет без трат бюджета найти для каждой нуждающейся семьи по 5 кг продуктов в месяц бесплатно. Это как раз механизм фудшеринга», – отстаивал свою инициативу депутат.

В июле 2022 года появились первые подвижки в этом вопросе. Минпромторг выступил в поддержку программы фудшеринга. При этом, сообщили в ведомстве, ритейлеры будут иметь право раздавать малоимущим только те продукты, которые пригодны к употреблению и имеют нужные сертификаты качества.

«По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн тонн продовольствия в год» Минпромторг РФ

Однако следовало урегулировать вопрос с налогом на добавленную стоимость – именно он был основным препятствием распространению фудшеринга в России.

Перспективы фудшеринга в России

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В феврале 2024 года в Госдуме началось рассмотрение вопроса о снижении или возмещении НДС в той части продукции, которая передается на благотворительность, а 3 сентября стало известно, что правительство РФ поддержало пакет законопроектов об отмене налога на добавленную стоимость на продукты, которые раздаются гражданам по системе фудшеринга. Законопроект разрешает торговым сетям передавать на благотворительность товары с истекающим сроком годности – в объеме 1% от выручки.

«Законопроект может кардинально изменить ситуацию. Отмена НДС с передачи продуктов простимулирует всех использовать технологию фудшеринга, ведь не будет никакого смысла эту еду выкидывать. Мы будем развивать инфраструктуру региональных „банков еды” – сегодня 68 регионов России и сотни компаний готовы в этом участвовать, – прокомментировал новость один из авторов законопроекта Артем Метелев. – Если мы сможем спасти хотя бы 1 миллион тонн продуктов в год, то этого хватит, чтобы кормить все нуждающиеся семьи ежемесячно – в этом наша цель».

При этом, сообщают «Известия», законопроект требует некоторой доработки и исключения противоречащих норм, также предстоит решить вопрос систочниками компенсации доходов федерального бюджета, выпадающих из-за новой льготы. Однако положительное заключение Правительства о новом законопроекте говорит о том, что идея фудшеринга в России может получить развитие уже в ближайшее время.