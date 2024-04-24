Сколько будет стоить отдых для россиян летом 2024 года: топовые направления и цены

Куда поедут россияне летом 2024 года и во сколько обойдется им отдых, читайте в материале РИАМО.

Впереди лето — самое благоприятное время для путешествий. Какие страны и направления выбирают россияне для летнего отдыха в этом году и какова стоимость туров, читайте в материале РИАМО.

Россияне массово бронируют туры на лето

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По данным группы компаний «Слетать.ру», объем бронирований туров с заездами в летний период 2024 года на текущий момент практически в 4 раза больше, чем в аналогичный диапазон дат годом ранее.

Средняя продолжительность поездок осталась прежней — 9 ночей. Средняя глубина бронирования увеличилась на 13% — почти до 5 месяцев, говорит руководитель международных проектов ГК «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина.

По ее словам, количество заявок увеличилось на туры по России в 6 раз, на Кубу — в 2.6 раза, в Турцию — в 2.5 раза, в Абхазию — в 2 раза, в Индонезию — в 2 раза, в Египет — в 1.7 раза. Сократилось — в отношении Таиланда в 8 раз, Шри-Ланки — в 2 раза.

ТОП-10 направлений для летнего отдыха в 2024 году

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В ГК «Слетать.ру» предоставили данные по ТОП-10 выбираемых направлений для путешествий летом 2024 года:

Россия (73%)

Турция (16%)

Абхазия (5.5%)

Египет (3%)

Таиланд (1.5%), ОАЭ (0.8%)

Куба (0.5%)

Китай (0.3%)

Мальдивы (0.3%)

Беларусь (0.2%).

В аналогичный период 2023 года самые востребованные направления летнего отдыха выглядели так: Россия (48%), Турция (25%), Абхазия (12.5%), Египет (6.5%), ОАЭ (2.5%), Тунис (1.6%), Мальдивы (1%), Таиланд (0.7%), Куба (0.6%), Шри-Ланка (0.5%).

Какая страна самая востребованная, какая — бюджетная, а какая — дорогая

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Самым востребованным направлением для летнего отдыха является Турция, сейчас на нее приходится 33% от всех продаж туров, и чем ближе к лету, тем эта доля будет только расти, высказывает свое мнение генеральный директор Tourvisor Илья Юртаев.

По его словам, среднестатистическая стоимость отдыха в Турции составляет 147 тысяч рублей. Обычно продолжительность летнего тура составляет от 7 до 9 ночей.

Примерно в этой же ценовой категории, около 150-155 тысяч рублей, находятся и другие популярные направления — ОАЭ и Египет. Вьетнам чуть дороже — 165 тысяч рублей.

Другие направления, которые входят в десятку самых продаваемых, уже ощутимо дороже, подчеркивает эксперт. Средняя стоимость путевки в Таиланд составляет 189 тысяч рублей. Причем если в Турцию основная часть туров продается в отели 4-5 звезд, то в Таиланд основной спрос на 3, иногда на 4 звезды.

«Самым бюджетным направлением является Абхазия — 81 тысяча рублей за тур. А самым дорогим из тех, что занимают существенную долю на рынке, — Мальдивы, где среднестатистический тур стоит по 326 тысяч рублей на человека», — рассказывает Юртаев.

Цены на отдых разнятся не только между странами, но и между курортами

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Стоит отметить, что иногда стоимость отдыха существенно отличается не только между странами, но и между курортами в пределах одной страны, говорит генеральный директор Tourvisor.

«Сократить затраты на отдых можно, выбрав менее популярное или более бюджетное направление», — подчеркивает он.

Так, стоимость тура в Стамбул в 2 раза ниже, чем в среднем по стране. И между «пляжными» курортами тоже есть отличия: Алания и Кемер в среднем являются более бюджетными вариантами, нежели Белек или Фетхие, объясняет Юртаев.

ТОП-10 направлений для внутреннего туризма летом 2024 года

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По информации ГК «Слетать.ру», в рамках внутреннего туризма летом туристы планируют отправиться в такие регионы:

Краснодарский край (46%)

Крым (7%)

Калининградскую область (3%)

Московскую область (2.5%)

Кавказские Минеральные воды (2%)

Республику Дагестан (2%)

Санкт-Петербург (1.3%)

Курганскую область (0.3%)

Карелию (0.2%)

Москву (0.2%).

Стоимость российских курортов в 2024 году

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Средняя стоимость туров на российские курорты сейчас составляет 76 тысяч рублей, говорит генеральный директор Tourvisor Илья Юртаев. Основная доля приходится на туры в Сочи. Но есть и другие популярные направления, на которые также продаются туры и которые в среднем существенно дешевле, добавляет эксперт.

«Например, в топ-10 входит Казань и Калининградская область. Туры в эти регионы стоят 54-57 тысяч рублей в среднем. Также более бюджетным вариантом является Санкт-Петербург — он традиционно занимает второе место по количеству продаж туров после Сочи», — комментирует Юртаев.

На сколько вырос средний чек на летний тур за год

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Руководитель международных проектов ГК «Слетать.ру» рассказала, как вырос средний чек на туры с заездами в летний период за прошедший год:

на 39% до 130 500 рублей — по России,

на 7% до 272 700 рублей — в Турцию,

на 15% до 111 000 рублей — в Абхазию,

на 8% до 228 300 рублей — в Египет,

на 35% до 214 900 рублей — в Таиланд.

Как приобрести тур по выгодной цене летом 2024 года

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Приобрести тур по более выгодной цене позволяет раннее бронирование, то есть оформление тура за определенный срок, как правило, за пару месяцев, но не менее чем за три недели до даты начала путешествия, объясняет Воронина. При этом каждый туроператор может устанавливать собственные условия и период бронирования по данной акции.

Например, на текущий момент забронировать тур в Турцию на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле 5* на «все включено» можно от 116 000 рублей. Приобрести тур в Краснодарский край на 7 ночей на двоих взрослых и одного ребенка с вылетом из Москвы в первой половине июня и проживанием в отеле 4* на полупансионе можно от 110 500 рублей.

Выбирая отдых заблаговременно, путешественники гарантированно получают ряд преимуществ, подчеркивает Воронина. Прежде всего, туры по акции предлагаются с хорошими скидками, размер которых варьируется от 25% до 75%.

«Отправиться в поездку с выгодой можно и по горящим предложениям, которые появляются практически накануне предполагаемой даты вылета. Однако в последнем случае с высокой долей вероятности туристам придется довольствоваться узким ассортиментом доступных вариантов, так как популярные объекты в пиковые даты уходят „на стоп“. А планируя отдых заранее, путешественники имеют возможность выбрать не только понравившийся им отель, но и определенный тип номера, а иногда и конкретную комнату», — поясняет эксперт.

Также раннее бронирование зачастую сопровождается комфортными условиями оплаты: многие туроператоры предлагают приобретать турпакеты с минимальным первоначальным взносом порядка 10%, добавляет Воронина.

Путешествия в Японию: кому машет веткой сакура

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Япония не входит в ТОП-стран, пользующихся популярностью у россиян, и тем не менее, по данным Японской национальной туристической организацией — JNTO, турпоток из РФ в Страну восходящего солнца за 2023 года увеличился в 4 раза.

«Японские туристические власти регулярно предоставляют официальную статистику, поскольку в стране действуют долгосрочные программы по развитию выездного и въездного туризма. Развитие выездного туризма помогает стране гармонизировать отношения с основными торговыми партнерами, которые обвиняют Японию в агрессивном экспорте, приводящем к профициту платежного баланса в ее пользу. Развитие въездного туризма позволяет формировать образ страны комфортной и относительно недорогой для самостоятельных и организованных путешественников», — объясняет доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ, к. э. н. Вадим Жуков.

Согласно данным JNTO, Японию в 2023 роду посетили 42 тысячи российских граждан, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Из России в Японию в 2023 году въехали 4,2 тысячи человек, а в декабре — 3,3 тысячи. Для сравнения: в 2022 году в Японию въехали 10 324 россиянина. Общее количество въезжающих иностранных граждан в 2023 году превысило 25 млн. В 2022 году эта цифра составила 3 832 110 человек. Тройку лидеров по въезжающим в 2023 году возглавила Южная Корея (почти 7 млн человек), за ней следует Тайвань (4,2 млн) и Китай (2,4 млн).

В 2019 году, до пандемии, из России в Японию было совершено 120 тысяч поездок. Соответственно, по сравнению с доковидными показателями российский турпоток упал в 2,85 раза. Из-за относительно высоких цен и сложной логистики (прямые рейсы в Японию из России не выполняются) на восстановление турпотока в прежнем объеме потребуется определенное время, отмечает Жуков. В среднем перелет в обе стороны обходился российским путешественникам в 81 тыс. рублей, а проживание в трехзвездочном отеле — от 3,3 тыс. рублей за ночь.

Росту количества поездок россиян способствовало снятие большинства ограничений, введенных в Японии во время пандемии, и соответствующее уменьшение количества документов, необходимых для визы. Проблема отсутствия прямых рейсов решается за счет пересадки в Китае, отмечает эксперт.

«Основная проблема при получении виз в Японию на данный момент, в том числе туристических, — необходимость предоставлять денежную гарантию своего пребывания. Это или полностью оплаченный и подтвержденный принимающей японской турфирмой или отелем ваучер, или выписка по счету в иностранном банке. Виза делается недолго, в течение 4-х рабочих дней», — рассказывает Жуков.

По его мнению, положительным фактором роста въездного туризма в Японию является низкий курс иены по отношению к доллару США. Однако для российских граждан этот фактор имеет небольшое значение, поскольку они покупают японскую валюту за рубли, добавляет эксперт.

Как обстоят дела с поездками в Европу

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На днях появилась информация, что у туристов из РФ возвращается интерес к путешествиям в страны Европы. Об этом заявили туристические агентства, которые в преддверии летнего сезона отмечают рост спроса на комбинированные туры — поездки по нескольким странам. Число заявок на получение шенгенских виз гораздо выше, чем пропускная способность европейских консульств, поэтому россияне, чтобы избежать очередей в официальных визовых центрах, часто прибегают к услугам агентов.

Эксперты говорят о том, что сейчас проявляется отложенный спрос на туры в Европу, который был поставлен на паузу: люди ждали какого-то изменения ситуации. В этом году они уже более или менее адаптировались к сложностям и отправляются путешествовать, терпеливо перенося все неудобства — рейсы со стыковками, более длительные сроки изготовления виз и повышенную их стоимость, рост курса евро и прочие неприятные реалии нынешнего времени.

Представители туриндустрии рассказали, что в 2024 году спрос на открытые для путешествий страны ЕС вырос на 10-15% относительно низкой базы прошлого года. Хотя, безусловно, этот поток катастрофически мал по сравнению с прошлыми годами — на 80–90% меньше, чем, например, в 2019 году.