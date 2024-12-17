Разоблачение американских биолабораторий и создания «грязной бомбы»: чем известен убитый в Москве генерал Игорь Кириллов

О высказываниях начальника войск РХБЗ РФ, в которых он обличал киевский режим и руководство США, читайте в материале РИАМО.

Ранним утром 17 января в результате дистанционного подрыва взрывного устройства в Москве был убил генерал-лейтенант ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Официально заказчик преступления пока не назван, но мало кто сомневается в том, что за убийством стоят украинские спецслужбы. Тем более что с самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине погибший был весьма заметной фигурой в медиапространстве.

Биография Игоря Кириллова

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Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме, там же в 1991 году с отличием закончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Именно в войсках РХБЗ прошла практически вся военная карьера Кириллова.

С 2005 по 2007 годы офицер был слушателем Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, а с 2014 по 2017 годы возглавлял это учебное заведение. В апреле 2017 года Кириллов был назначен начальником войск РХБЗ.

За время своей службы он принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Кроме того, в период пандемии коронавируса Кириллов стоял во главе команды, которая разработала набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV.

В 2018 году начальнику войск РХБЗ было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Чем Игорь Кириллов прославился после начала СВО

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Широкой общественности Кириллов стал известен вскоре после начала СВО на Украине, когда стал одним из главных спикеров РФ в части предъявления обвинений США в создании сети биолабораторий на Украине. Так, в мае 2022 года начальник войск РХБЗ заявил, что Россия располагает сведениями об организованных Пентагоном на Украине десяти проектах военно-биологической направленности, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций. Прямо на брифинге Кириллов продемонстрировал и документы, подтверждающие его слова.

7 июля того же года начальник войск РХБЗ заявил, что биологическое оружие на Украине испытывали не только США, но и Германия.

«Мы уже отмечали, что Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ», – сказал Кириллов.

По словам генерала, особое внимание специалисты бундесвера уделяли возбудителю Конго-крымской лихорадки. В частности, проводился масштабный скрининг восприимчивости местного населения к данной инфекции с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных.

Что еще говорил Игорь Кириллов об американских биолабораториях на Украине

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19 сентября 2022 года начальник войск РХБЗ рассказал, что на совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве США признали проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц, а также факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.

10 марта 2023 года Кириллов заявил, что Вашингтон так и не деактивировал свои биолаборатории на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя СНБ США Джона Кирби.

6 сентября того же года генерал сообщил, что существуют документы, подтверждающие факт участия бывшего президента США Барака Обамы в продвижении биологических программ США в других странах с подачи госдепа.

13 ноября 2023 года Кириллов рассказал, что США все-таки свернули часть работ по военной биологии после заявлений Минобороны РФ.

«Мы считаем, что это наше достижение», – заявил начальник войск РХБЗ.

В чем еще обвинял Игорь Кириллов руководство Украины и США

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В период проведения СВО Кириллов делал и другие заявления, касающиеся действий противника.

Так, 3 сентября 2022 года генерал сообщил, что Киев запросил у производителя турецких беспилотников «Байрактар» возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ.

В марте 2023 года начальник войск РХБЗ прокомментировал громкую новость о начале поставок на Украину западных боеприпасов с обедненным ураном.

По словам Кириллова, применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ, причем на Западе об этом известно. Кроме того, это может обрушить сельхозэкспорт с Украины на десятилетия или даже на столетия, добавил генерал.

26 мая 2023 года Кириллов рассказал, что научно-исследовательский институт Сухопутных войск США им. Уолтера Рида исследовал кровь украинских военнослужащих на устойчивость к антибиотикам. По мнению начальника войск РХБЗ, это свидетельствовало о подготовке плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины.

16 августа того же года Кириллов заявил, что созданное в июле 2023 года в США Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования готовит новую пандемию путем осуществления мутаций вирусов.

11 декабря 2023 года начальник войск РХБЗ обвинил ВСУ в планировании преднамеренного заражения патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных.

Что Игорь Кириллов говорил о «грязной бомбе» на Украине

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25 июня 2024 года Кириллов заявил, что на Украину идет ввоз отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, которые могут быть использованы для создания так называемой «грязной бомбы».

«По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», – сообщил генерал на брифинге.

По словам Кириллова, основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

13 августа того же года начальник войск РХБЗ высказал мнение, что «грязная бомба» у Киева уже есть.