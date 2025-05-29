Работа с персональными данными: кто должен подавать уведомления в Роскомнадзор и какие штрафы за нарушения

Кто должен подавать уведомления в Роскомнадзор

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Обязанность подавать в Роскомнадзор уведомления о начале обработки персональных данных существует с момента принятия и вступления в силу Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Любая организация, где есть нанятые сотрудники, уже обязана предоставлять уведомление. Если ранее компания подавала такое уведомление, повторно делать этого не нужно. Документ предоставляется для того, чтобы компанию или ИП внесли в реестр операторов персональных данных, и только. Это будет сделано, как только Роскомнадзор получит уведомление.

Должны подавать такие уведомления и самозанятые. По закону операторами персональных данных наряду с организациями и ИП признаются также физлица без статуса ИП, в том числе и самозанятые (п.2 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Поэтому, если самозанятый планирует осуществлять обработку персональных данных, то он должен уведомить об этом Роскомнадзор.

Без подачи уведомления обработка персональных данных может осуществляться только в тех случаях, когда сбор, хранение и использование всех личных сведений ИП происходит исключительно без использования средств автоматизации. Это предусмотрено п.8 ч.2 ст.22 «Закона о персональных данных». Даже если самая незначительная часть данных обрабатывается на компьютере, то уже нужно подавать уведомление. Даже если, например, компания только формирует платежные документы.

Подавать уведомление нужно и в том случае, если компания работает только с юридическими лицами. Так как в договорах и прочих первичных документах, получаемых от контрагентов-организаций, также фигурируют персональные данные руководителей данных контрагентов и прочих их должностных лиц – все это уже персональные данные. Значит, компания становится оператором персональных данных и должна подавать уведомление.