Правосудие дорожает: почему госпошлину за обращение в российские суды повысили в разы

На сколько увеличатся размеры госпошлины за подачу заявлений и жалоб в суды РФ с 9 сентября 2024 года и зачем это нужно, читайте в материале РИАМО.

8 августа 2024 года был официально опубликован федеральный закон №259-ФЗ, среди прочего устанавливающий новые размеры государственной пошлины за обращения в суды разных уровней. Принятие этого закона сопровождалось серьезной общественной дискуссией, потому что в отдельных случаях сумма денег, которую необходимо уплатить за доступ к правосудию, увеличилась сразу на порядок.

На сколько вырастут размеры госпошлины за обращение в суды с 9 сентября 2024 года

Размеры государственной пошлины, подлежащей уплате при обращении в Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции и мировые суды, установлены статьей 333.19 Налогового кодекса. Сейчас по большинству категорий дел нижняя планка пошлины составляет 300 рублей, однако с 9 сентября, когда вступит в силу новый закон, в большинстве случаев она повысится в 10 раз.

В частности, 3 тысячи рублей вместо 300 придется заплатить за:

подачу искового заявления неимущественного характера и искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке;

подачу административного искового заявления о признании недействительным ненормативного правового акта и о признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов и органов местного самоуправления;

подачу заявления по делам особого производства.

Размер госпошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб вырос даже не в 10, а в 20 и более раз. С 9 сентября за подачу апелляционной жалобы физическим лицам придется заплатить 3 тысячи рублей вместо 150 рублей, а организациям – 15 тысяч рублей вместо 3 тысяч. Кассационная жалоба обойдется и того дороже: для физических лиц – 5 тысяч рублей вместо 150 рублей, для организаций – 20 тысяч рублей вместо 3 тысяч.

Подача надзорной жалобы в Верховный суд для физических лиц подорожала с 300 рублей до 7 тысяч, а для организаций – с 6 тысяч до 25 тысяч рублей.

За подачу искового заявления о расторжении брака с 9 сентября придется выложить 5 тысяч рублей вместо 600.

Остался прежним размер госпошлины за подачу заявления по делам о взыскании алиментов – 150 рублей.

Что касается госпошлин за подачу исковых заявлений имущественного характера, то нижняя планка также выросла в 10 раз: с 400 рублей до 4 тысяч. Правда, по мере увеличения цены иска (при условии, что эта цена – до 100 тысяч рублей) разница между старым и новым размерами пошлины сокращается. Так, при цене иска в 10 тысяч рублей придется заплатить пошлину в 10 раз больше (4 тысячи рублей вместо 400 рублей), при цене в 50 тысяч – в 2,4 раза больше (4 тысячи вместо 1700), а при цене в 100 тысяч разница сократится до минимума (4 тысячи вместо 3200). Однако в дальнейшем по мере увеличения цены иска разница в размерах пошлины снова начинает расти. При этом новый закон сильно повышает верхнюю планку размера госпошлины за подачу исков имущественного характера – с 60 тысяч до 900 тысяч рублей.

Тот же принцип действует при обращении в арбитражные суды (соответствующие изменения внесены в статью 333.21 Налогового кодекса). По искам имущественного характера госпошлина в арбитраже тоже выросла примерно в 10 раз, при увеличении цены иска финансовая нагрузка на истца также повышается, а верхняя планка госпошлины повышена с 200 тысяч до 10 миллионов рублей.

Чем государство аргументирует повышение судебных пошлин

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Как объяснил официальный представитель Верховного суда (ВС) РФ Илья Горбашев, теперь благодаря более дифференцированной шкале «вводится принцип справедливости» и «богатые будут платить больше».

В обширном интервью Горбашева, опубликованном на сайте Верховного суда, приведены и другие аргументы в пользу принятого закона.

Во-первых, официальный представитель ВС РФ напомнил, что последний раз системное регулирование судебных пошлин осуществлялось только в 2009 году.

«Сегодня минимальные пошлины в 300 рублей и 400 рублей – это суммы, которые даже приблизительно не соответствуют реальным издержкам судопроизводства. Предлагаемый уровень пошлин соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах, например, по регистрации сделок с недвижимостью», – сказал Горбашев.

Еще один аргумент, прозвучавший в интервью – разгрузка судов. По мнению официального представителя ВС РФ, именно эта функция была возложена на государственную пошлину изначально, и новый закон позволит ее вернуть.

Кроме того, по словам Горбашева, повышение пошлин будет способствовать повышению уровня правосознания и развитию примирительных процедур.

«В результате… увеличится число споров, которые будут урегулированы сторонами самостоятельно во внесудебном порядке» Илья Горбашев официальный представитель Верховного суда

На вопрос, не ударит ли повышение пошлин по людям с низкими доходами, Горбашев напомнил, что и согласно действующему законодательству для таких категорий граждан существуют льготы по оплате пошлины, а в новом законе их перечень дополнен. В частности, не придется платить пошлину гражданам-должникам, обратившимся в суд с заявлением о признании их банкротами.

Помимо этого, официальный представитель ВС напомнил, что в случае выигрыша в судебном споре издержки истца по оплате госпошлины будут возложены на проигравшую сторону (ответчика), посоветовав таким образом для облегчения финансового бремени выигрывать суды.

Отвечая на вопрос, почему в 10 раз была повышена пошлина для граждан по спорам с государством, Горбашев ответил, что в данном случае правительство полагало необходимым соотнести размер пошлины с минимальной суммой иска по имущественному требованию (4 тысячи рублей). Почему правительство руководствовалось такой логикой, официальный представитель ВС не пояснил.

Тот факт, что итоговый размер пошлины за оспаривание действий и решений органов власти оказался даже ниже указанной планки в 4 тысячи рублей, составив 3 тысячи, Горбашев преподнес как достижение нового закона. По его мнению, в результате «доступ граждан к правосудию по спорам с государством обеспечен на высоком уровне».

Госпошлину можно повысить только для городов-миллионников

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В разговоре с РИАМО адвокат Алексей Валерьевич Кулешов высказал мнение, что повышение размера госпошлины за обращение в суд не сильно скажется как на лицах, обращающихся за защитой своих прав, так и на работе судов.

«Я веду в основном семейные дела, где размер госпошлины зависит от размера исковых требований. Средний размер таких требований – примерно 5 миллионов рублей. Сейчас за иск на такую сумму мой доверитель платит 33 200 рублей, а после 9 сентября заплатит 59 тысяч рублей, то есть почти в два раза больше. Много это или мало, каждый решает сам», – сказал адвокат.

По словам Кулешова, в сравнении с расходами на проведение судебной экспертизы, которые по семейным делам назначают очень часто, увеличение размера госпошлины выглядит не столь критично. Так, за последние два года стоимость оценки имущества, подлежащего разделу, увеличилась минимум в три раза: с 20 тысяч рублей до 50-100 тысяч, рассказал собеседник РИАМО.

Кроме того, недешево стоят и услуги адвокатов. Как пояснил Кулешов, цена за подготовку к делу и участие в двух судебных заседаниях хорошего специалиста начинается от 100 тысяч рублей.

«С учетом всех расходов стоимость обращения в суд за разделом имущества, нажитого в период брака, будет составлять примерно от 200 тысяч до 250 тысяч рублей – при размере самого имущества в 10 миллионов рублей (по 5 миллионов рублей на каждого из супругов). Достаточно внушительная сумма, поэтому граждане, я думаю, постараются договориться и решить вопрос мирным путем, без обращения в суд», – считает собеседник РИАМО.

По мнению адвоката, само по себе повышение размера госпошлины является вполне закономерным в современных условиях.

«Суды завалены исками. Я уже не удивляюсь, когда прихожу к кабинету судьи и вижу там “портянку” с расписанием дел на четырех листах, где расписаны 50 дел на один день с промежутком в пять минут между делами. Как за это время можно качественно рассмотреть дело и принять законное и обоснованное решение?», – задался вопросом адвокат. Кулешов Алексей Валерьевич Адвокат

При этом, по словам Кулешова, такая тенденция наблюдается только в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

«Так, может быть, нужно было увеличить госпошлину именно в этих городах? Чтобы договорной подсудностью распределить нагрузку с больших городов в другие регионы? Так на мой взгляд, было бы разумно», – полагает собеседник РИАМО.

Кроме того, Кулешов отметил, что в больших городах люди зарабатывают больше, чем в маленьких, и повышение госпошлины в два раза не повлияет на их потребность и желание обратиться в суд. А вот в малых городах увлечение госпошлины в два раза может действительно стать проблемой, ограничив доступ граждан к правосудию.

Запланированные иски лучше подать до 9 сентября

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Как рассказала РИАМО адвокат Московской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела» Анна Чукина, российское правосудие длительное время выгодно отличалось своей дешевизной и быстротой от европейского – очень дорогого и очень долгого. Однако, как пояснила эксперт, в результате суды оказались перегружены, а от этого страдает качество судебных актов.

«Нагрузка на суды в России раз в 10 выше, чем в остальной Европе. Отписывать качественные судебные акты при такой нагрузке просто физически невозможно», – полагает адвокат.

В итоге государство решило бороться с перегруженностью судов за счет увеличения пошлин, что с одной стороны должно снизить количество споров, а с другой – стимулировать стороны договариваться в досудебном порядке.

«Однако увеличение государственных пошлин произошло настолько значительно, буквально многократно, что это чревато созданием препятствий для доступа к правосудию» Анна Чукина адвокат Московской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела»

Она также напомнила, что бывший председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев говорил о необходимости сдерживать повышение госпошлин, чтобы каждый мог обратиться в суд для восстановления своих нарушенных прав.

«Остается надеяться, что снижение нагрузки на суды положительно скажется на качестве судебных актов, они перестанут быть шаблонными и поверхностными, станут более подробными, развернутыми, мотивированными и убедительными», – выразила надежду всего российского юридического сообщества адвокат.

Собеседница РИАМО также отметила, что тем, кто планирует в ближайшее время подавать в суды иски или жалобы, стоит поторопиться и сделать это до 9 сентября текущего года.

Российское правосудие: быстро, посредственно, дешево

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Как отметил в комментарии для РИАМО телеграм-канал Zlawyers, современному российскому правосудию можно дать три характеристики: быстро, посредственно, дешево.

«В чем замысел реформы? Дело в том, что размер судебных пошлин не индексировался на протяжении 15 лет. За это время произошла инфляция покупательной способности рубля. Кроме того, очевидно, что и Россия как страна, и повседневная реальность россиян за полтора десятилетия сильно изменились. Пока одни государственные институты, такие как Федеральная налоговая служба, стремительно развивались, российские суды переживали период застоя», – пояснили эксперты канала.

По словам Zlawyers, современные российские суды (суды общей юрисдикции в большей степени, арбитражные в меньшей) — это унизительно низкие зарплаты у административного персонала и чудовищная нагрузка на среднестатистического судью.

«Как следствие, судебная система не привлекает молодых и талантливых специалистов. Проблемы накладываются одна на другую, и это приводит к общему снижению качества судопроизводства», – рассказали юристы.

С точки зрения Zlawyers, обсуждаемая реформа – это попытка балансировки системы.

«По информации из открытых источников, сейчас доходы от сбора судебных пошлин составляют около 5% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы. Значительное, но не радикальное увеличение пошлин представляется консервативным шагом по изысканию дополнительных средств на уплату вознаграждения персоналу судов и поддержанию всей инфраструктуры и одновременно снижению нагрузки на суды», – полагают эксперты.

По мнению Zlawyers, повышенные пошлины позволят сократить злоупотребления со стороны граждан и «отсечь» наиболее неадекватные иски, ведь сейчас для физических лиц во многих случаях действуют «откровенно ничтожные пошлины».

«В таких случаях, зачастую, рассмотрение дел банально экономически не оправдывает затрат судебной системы. С точки зрения государства и общества это неэффективно и разумнее прибегнуть к альтернативным способам разрешения споров или же вовсе отказаться от конфликта», – считают юристы канала.

Также в своем комментарии Zlawyers отметили любовь некоторых организаций судиться и затягивать судебные процессы с помощью переходов в суды высших инстанций.

«Теперь поражение в судах будет обходиться дороже, что должно отразиться на действиях таких лиц», – надеются юристы.

Zlawyers полагают, что на текущей стадии из триады «дешево-быстро-посредственно» будет оказано влияние на первую категорию и может быть на третью.

«Мы позитивно относимся к повышению пошлин и в глубине души надеемся, что сегодня наблюдаем первую ласточку неких консервативных и умеренных реформ в судебной системе России», – резюмировали юристы.

А вот адвокат Алексей Калугин, вместе с Zlawyers участвовавший в резонансных судебных делах, не разделяет оптимизма коллег.