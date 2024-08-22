Адвокат советует обращаться в ООН тем, кто не может оплатить пошлину в судах РФ

Многократное увеличение госпошлины за обращение в суды РФ требует совершенствования институтов отсрочки и рассрочки уплаты госпошлины, освобождения от ее уплаты, а также расширения льгот, сообщила РИАМО адвокат Московской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела» Анна Чукина.

«А для тех, кому потребуется судебная защита после повышения госпошлины, но стоимость правосудия окажется неподъемной, выходом может стать подача иска без уплаты госпошлины или с частичной уплатой, с соответствующим ходатайством об освобождении от нее или отсрочкой в ее уплате ввиду затруднительного материального положения (с приложением подтверждающих документов)», — посоветовала адвокат.

Кроме того, по мнению Чукиной, в таких ситуациях можно использовать практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — даже несмотря на то, что в настоящее время Россия не признает его юрисдикцию.

Как рассказала адвокат, в своей обширной правоприменительной практике ЕСПЧ сформировал правовую позицию, в соответствии с которой одним из аспектов права на справедливое судебное разбирательство является возможность обратиться в суд без чрезмерных финансовых препятствий.

«Следовательно, если суды откажутся рассматривать дело без снижения размера госпошлины или ее отсрочки, то можно обращаться в комитет ООН по правам человека ввиду нарушения статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года — создание препятствий доступа к правосудию», — резюмировала эксперт.

Повышение размеров государственной пошлины за обращения в российские суды вступит в силу 9 сентября.