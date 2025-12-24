Подрыв машины ДПС в Москве: что известно на данный момент

Где в Москве прогремел взрыв 24 декабря

Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости

Сегодня ночью, 24 декабря, жителей района Орехово-Борисово разбудили звуки взрывов. На Ясеневой улице взорвали автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов недалеко от здания ОМВД, расположенного по адресу ул. Елецкая, 37. Место происшествия находится всего в нескольких сотнях метров от точки, где накануне при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

О произошедшем рассказала местная жительница: «Я живу в доме неподалеку, окна выходят на эту улицу. Сам взрыв я не видела, услышала только в 01:29 очень громкий звук, который был идентичный тому, который был в 06:55 в понедельник, когда также взорвали машину. Я выглянула в окно и увидела в стороне здания МВД какие-то обломки на дороге (трудно было разглядеть, потому что темно, и я живу на почти последнем этаже). Достаточно быстро приехало около трех машин полиции, в течение трех-пяти минут, одна из машин закрыла въезд на эту улицу. Через 10 минут приехала пожарная машина, но достаточно быстро уехала, поэтому возникла мысль, что, может, сбили беспилотник и что из людей никто не пострадал. Через 15 минут приехало еще несколько полицейских машин, потом по времени я уже не фиксировала, но приезжали две-три машины скорой помощи (соседи писали, что реанимация) и еще машины полиции, и по цвету предполагаю, что машина Следственного комитета (примерно час спустя). Оцепили место лентой минут через 20 после взрыва. Суммарно не меньше восьми машин полиции было, скорее даже больше около 3 часов ночи. Сейчас эта улица перекрыта, также стоят машины полиции», — сказала она.

Что известно о причинах взрыва на Ясеневой улице

Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости

Ночью 24 декабря двое лейтенантов полиции увидели возле служебной машины подозрительного мужчину. Они подошли ближе, чтобы попросить документы и задержать неизвестного, но в этот момент произошел взрыв. В результате двое сотрудников полиции погибли, еще двое получили серьезные ранения и были госпитализированы.

0:13 Видео - © Telegram-канал Mash

Очевидец произошедшего так описывает случившуюся трагедию: «Все [соседи] думают, что БПЛА сбивали. Они (сотрудники ДПС, ред.) увидели подозрительного мужика, он ходил у машин. Вышли, чтобы его проверить, а тот привел в работу взрывное устройство, как я понимаю, кинув в них. И если он у машин ходил, то, скорее всего, они ценою своих жизней предотвратили подрыв еще какой-то машины».

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем.

Телеграм-канал BAZA пишет, что обнаружено еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство недалеко от полицейского участка на улице Елецкой. Очевидцы говорят, что видели двух убегающих людей с места взрыва.

Что известно о погибших сотрудниках ДПС

Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости

Известно, что погибли два офицера. Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь.

Молодые люди дружили с самого детства. Они оба родом из подмосковного поселка, а проживали в поселке Михнево Ступинского городского округа. Илья любил футбол и даже играл за местную команду на профессиональном уровне. Максим закончил ведомственное учебное заведение МВД и устроился в ГИБДД в феврале 2022 года. Туда же вскоре пришел Илья — после того как отслужил в армии. Оба были на хорошем счету у начальства, фотография Максима была помещена на доску Почета.

0:14 Видео - © Telegram-канал Mash

«Молодые, веселые ребята», — так характеризуют погибших друзья. Оба увлекались автомобилями, Климанов недавно приобрел новую машину.

Убийца, который активировал взрывчатку, когда Климанов и Горбунов попытались его задержать, также погиб на месте.

В столичном управлении МВД пообещали помочь семьям погибших.

«Руководство и личный состав Главного управления МВД России по г. Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по г. Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы», — говорится также в сообщении.

Уголовное дело

Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости

После взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывных устройств». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, готовят материалы для назначения судебных экспертиз, а также изучают камеры видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.