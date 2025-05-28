Почему летом 2025 года рубль будет слабеть: мнение экспертов

На протяжении первых пяти месяцев 2025 года российская валюта укреплялась, что привело к снижению цен на некоторый импорт — например, технику, поставляемую в Россию. Однако такая ситуация может очень скоро закончиться, особенно учитывая тот факт, что власти не раз подчеркивали отрицательное воздействие крепкого рубля на бюджет. Кроме того, многие ждут от Банка России начала снижения ключевой ставки уже на июньском заседании Совета директоров, что должно ослабить рубль. Каким будет курс рубля в июне 2025 года, эксперты рассказали РИАМО.

Курс рубля в первую неделю июня 2025 года будет зависеть от ЦБ

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Поскольку курсы иностранных валют (доллара, евро, юаня) перестали расти против рубля в начале этого года, они стали малоинтересным активом для бизнеса и частных лиц, отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Купленную валюту по-прежнему сложно куда-то пристроить для получения дополнительных доходов или вывести из России. При этом вложения в рублевые активы продолжают приносить хорошую прибыль с учетом высоких реальных ставок, подчеркивает эксперт.

«Мы полагаем, что стабильность и укрепление курса рубля на первой неделе июня может быть поставлена под сомнение, если 6 июня на своем очередном заседании ЦБ РФ примет решение о запуске цикла снижения ключевой ставки. Более активное снижение ставки ЦБ во второй половине года может негативно повлиять на рубль», — поясняет Потавин.

По мнению аналитика, слом тренда по рублю с укрепления на ослабление может привести к тому, что спекулянты, ранее продававшие валюту за рубли, сократят количество таких операций.

«Кстати, фаза ослабления рубля в прошлом году началась в начале августа, хотя с февраля по июль рубль также почти непрерывно укреплялся», — напоминает Потавин.

В ближайшей перспективе рублю ничего не угрожает

Фото - © Фотобанк Лори

На курс российской валюты также влияет фактор ожиданий улучшения геополитической ситуации в части остановки боев и налаживания мирного диалога России и Украины, что должно повлечь за собой снятие антироссийских санкций, говорит аналитик ФГ «Финам».

«Но здесь мы пока не видим тех улучшений, на которые многие рассчитывали: США собираются выйти из переговорного процесса, а ЕС недавно ввел 17-й санкционный пакет против РФ», — подчеркивает эксперт.

Потавин также рекомендует брать в расчет общее поведение доллара относительно других мировых валют на рынке Forex. Индекс доллара США (DXY) сейчас торгуется ниже 100,0 — это означает, что он потерял около 10% со своих январских максимумов. Падение вызвано понижением кредитного рейтинга США от Moody’s в конце прошлой недели.

Потавин напоминает, что после прихода Трампа в Белый Дом инвесторы значительно ухудшили свое отношение к доллару из-за агрессивных торговых войн, развязанных новым американским президентом, и опасений по поводу фискальных перспектив США с учетом нового налогового законопроекта, продвигаемого Трампом. В этой связи курс евро на мировом валютном рынке демонстрирует сильную динамику текущей весной, что оказывает влияние на поведение евро относительно рубля, отмечает аналитик.

«В ближайшей перспективе рублю ничего не угрожает. Что касается прогноза на июнь, то мы ждем, что по доллару торги будут идти в диапазоне 78-84 рубля, по евро — 89-94 рубля. Дальше все будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и динамики снижения ключевой ставки ЦБ РФ. На данный момент мы пока не меняем наш прогноз до конца года: ожидается, что доллар вырастет до 98-100 рублей, евро — до 102-106 рублей», — рассказал Потавин.

С лета 2025 года курс рубля начнет слабеть

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Продление правительством обязательной продажи выручки экспортерами сегодня не оказывает никакого влияния на валютный рынок, поскольку экспортеры продают валюту в значительных объемах по собственным соображениям — для аккумулирования рублевой ликвидности под проведение дивидендных и фискальных платежей, а также ввиду целесообразности удерживания свободных средств в российских рублях из-за высоких ставок в экономике, комментирует ситуацию ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Однако сам факт продления указа при изменении конъюнктуры сможет оказать некоторое влияние на продажи в будущем, ограничивая нижнюю планку продаж уровнем 25% от всей экспортной выручки, добавляет она.

«Мы ожидаем, что начиная с лета возобновится тенденция к ослаблению рубля. С одной стороны, в страну будут поступать меньшие нефтегазовые доходы из-за упавших с начала года цен на нефть, что снизит объем предложения иностранной валюты на рынке. Начнет подходить к концу дивидендный сезон, что также снизит потребность экспортеров в репатриации валютной выручки. Одновременно с этим мы ожидаем восстановление спроса на валюту — как со стороны импортеров, так и со стороны населения на фоне летнего сезона отпусков», — отмечает Пырьева.

По прогнозу эксперта, летом возобновится движение рубля в направлении 90-95 рублей за доллар США, 100-107 рублей за евро и 12,4-13 рублей за китайский юань.