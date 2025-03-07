Отправка европейских войск на Украину: как это может выглядеть и чем грозит России

В последние месяцы в Европе все активнее становятся разговоры о возможной отправке на Украину европейского «миротворческого» контингента. При этом Россия по-прежнему занимает в этом вопросе однозначную позицию: никаких солдат стран НАТО на украинской территории быть не должно.

Что говорят о вводе европейских «миротворцев» на Украину в России, Европе и США

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В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что для обеспечения безопасности его страны в случае заключения перемирия с Россией необходимо ввести на Украину минимум 200 тысяч миротворцев.

При этом в западной прессе к этим словам украинского лидера отнеслись скептически. Британская Financial Times сообщала, что сами украинские власти реально рассчитывают только на 40-50 тысяч человек. О таком же количестве со ссылкой на двух европейских дипломатов писало американское издание Politico. А по мнению еще одного европейского чиновника, приведенного американской газетой New York Times, отправка даже 40 тысяч человек была бы для Европы затруднительна.

Тем не менее, разговоры о направлении на Украину европейского контингента не утихают. В частности, одобрительно об этой идее высказывался президент США Дональд Трамп. Правда, чуть позже он заявил, что размещение миротворцев на Украине должно произойти в «приемлемой для всех форме».

При этом официальные лица РФ регулярно заявляют, что для России подобные инициативы с участием военнослужащих стран НАТО неприемлемы. Так, 2 марта глава российского МИД Сергей Лавров назвал дискуссии о европейских миротворцах на Украине «наглостью» и «продолжением науськивания киевского режима на войну против нас».

Несмотря на активность обсуждений о вводе европейского контингента на Украину, европейские лидеры обычно делают оговорку о том, что это возможно только после завершения боевых действий.

Европейские войска Украине не помогут

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В разговоре с РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов отметил, что в случае получения соответствующего приказа европейские военные на Украину, «конечно, войдут, но результата от этого вхождения абсолютно точно не будет».

По мнению эксперта, в Европе уже нет боевой техники, пригодной для ведения боевых действий.

«Их военпром в этом плане громко смеется над теми внешне агрессивными задачами, которые руководители этих стран пытаются на голубом глазу на экране обозначать. Ничего реалистичного. Ни в привлечении людей, ни во всем остальном», – полагает эксперт.

Кроме того, Насонов высказал мнение, что люди в Европе не хотят служить даже за деньги, не говоря уж «про добровольцев и какой-то там патриотизм».

Если дело все-таки дойдет до отправки контингента, то, по мнению эксперта, он будет находиться вдалеке от линии боевого соприкосновения. А если дело все-таки дойдет до боев, то европейцы будут уничтожены за три дня, полагает собеседник РИАМО.

«А с учетом того, что уровень боеспособности у них крайне низок, при потере уже 10-15% они все уйдут оттуда, строем и с песней» Роман Насонов военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь»

Поэтому, по мнению эксперта, подобный сценарий маловероятен, и заявления об отправке контингента делаются европейцами исключительно в политических целях, в «попытке поддержать нелегитимного клоуна».

С этим в разговоре с РИАМО согласился и военный эксперт Виктор Литовкин. Он напомнил, что возможное размещение на Украине военнослужащих стран НАТО стало причиной начала специальной военной операции (СВО), поэтому Россия не допустит такого сценария и впредь.

«Поэтому разговоры о “миротворцах” на Украине – это сотрясание воздуха», – уверен эксперт.

Литовкин также напомнил, что миротворцами могут называться только воинские подразделения, которых назначил Совет Безопасности ООН.

«Все остальные миротворцами называться не могут. Как угодно их называйте, но они не миротворцы», – пояснил собеседник РИАМО.

В случае попытки провести решение о вводе европейских войск на Украину через ООН Россия воспользуется своим правом вето, а в любых переговорах о мире будет настаивать на исключении такого пункта из итогового документа, уверен Литовкин.

Если же европейские военнослужащие на Украине все-таки появятся, Россия будет наносить по ним ракетно-бомбовые, артиллерийские и беспилотные удары, считает эксперт.

«У Великобритании 70 тысяч военнослужащих, у Франции 80 тысяч, поэтому по 15-20 тысяч они наберут, конечно, из своих войск. Но еще раз повторю, что Россия этого не допустит ни при какой погоде. Поэтому если они хотят, чтобы их армию укоротили на эти же цифры, на 20-30 тысяч, пусть присылают, мы это сделаем. Нашим ракетам, нашим авиационным бомбам все равно, кого там уничтожать – бандеровцев, французов, англичан. Мы уже это делали не раз. Можем повторить еще раз», – сказал Литовкин.

Могут ли европейские войска закрыть небо и обезопасить порты на Украине

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По поводу планов обеспечить безопасность на море и в воздухе, о чем в последнее время говорят, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, опрошенные РИАМО эксперты также высказались скептически.

«Фантазировать-то, конечно, можно о том, чтобы небо закрыть. От мух – да. От комаров, предполагаю, тоже. От нашей авиации и БПЛА, – конечно нет» Роман Насонов военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь»

По мнению эксперта, у европейцев просто нет необходимого для решения этой задачи количества вооружений. Кроме того, аналитик отметил, что европейские средства ПВО изготовлены разными производителями, их тактико-технические характеристики не совпадают, нет единой системы передачи данных и определения координат

Обострять ситуацию на море европейцы тоже не рискнут, полагает собеседник РИАМО.

«Там же могут оказаться и какие-то партизаны. Там же могут оказаться и морские мины времен Второй мировой войны. Там же могут оказаться и дроны, которые украинцы почему-то бросили, а потом они ожили, вошли в порт и взорвали то или другое судно. Все может быть», – заметил Насонов.

По мнению эксперта, флоты европейских стран представляют из себя весьма плачевное зрелище, «увидев которое, сразу хочется плакать».

Виктор Литовкин напомнил, что пока небо над Украиной контролирует российская армия, и если там появятся какие-нибудь самолеты, мы их будем сбивать.

«И в прошлом году, и в этом много говорили самолетах F-16, которые прибудут на Украину. Ну и где эти самолеты? Где самолеты Mirage французские? Где шведские “гриффины”, которые тоже передали Украине? Где-то в Польше или в Румынии?» Виктор Литовкин военный эксперт

По поводу возможного обострения на море собеседник РИАМО напомнил про конвенцию Монтрё 1936 года, согласно которой корабли государств, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в черноморских водах только 21 день, а их общий тоннаж не должна превышать 30 тысяч тонн. К тому же на данный момент Турция перекрыла Босфор и Дарданеллы для военных судов, добавил Литовкин.

«А потом, не факт, что Одесса или Николаев останутся украинскими портами, а не станут через какое-то время частью Российской Федерации», – добавил эксперт.