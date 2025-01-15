Отменить нельзя оставить: что будет с ЕГЭ в 2025 году и есть ли альтернативы

Разговоры о том, что ЕГЭ – несовершенная система, от которой стоит отказаться, не стихают на общественных площадках уже более 10 лет. В материале РИАМО рассказываем о том, какая судьба ждет ЕГЭ и почему все чаще говорят об отмене или изменении этого формата выпускного экзамена.

Почему в России регулярно возникают разговоры об отмене ЕГЭ

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Против ЕГЭ регулярно выступают и общественники, и учителя, и родители, и депутаты. Весной 2024 года фракция ЛДПР, например, готовила законопроект, который предоставил бы выпускникам право выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами. Эта идея, впрочем, пока продолжения не получила.

В июне 2024 года от депутатов фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» в Госдуму поступил законопроект о замене ЕГЭ на «государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов».

По мнению авторов инициативы, ЕГЭ можно оценивать негативно ввиду следующих факторов:

содержание Единого госэкзамена оторвано от школьного курса, поэтому самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна;

расходы родителей переместились на рынок репетиторов , услуги которых отличаются высокой стоимостью;

после введения ЕГЭ возросла мобильность выпускников , а вместе с ней и расходы семей: родителям приходится тратиться на переезд детей к месту учебы;

коррупционная составляющая перешла из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад;

иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остается мест в вузе из-за победителей и призеров олимпиад;

сложность заданий и вопросов делает нагрузку на выпускников крайне высокой;

ежегодно из-за ЕГЭ в стране наблюдается увеличение числа подростковых самоубийств

«Последние события вокруг ЕГЭ – от публичных скандалов до откровенных трагедий – просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ», – пояснил журналистам один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Почему власти против отмены ЕГЭ

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Осенью 2024 года стало известно, что правительство отклонило законопроект о замене ЕГЭ на аттестацию в формате государственных экзаменов, однако Ярослав Нилов заявил, что не собирается опускать руки.

В то же время глава Рособрнадзора Анзор Мусаев сообщил, что пока не получил ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников в ходе сдачи Единого государственного экзамена.

Глава ведомства уверен, что ЕГЭ зарекомендовал себя как современный, высокотехнологичный, независимый экзамен, который стал социальным лифтом, помогающим талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны. Кроме того, в ведомстве уверены, что ЕГЭ дает выпускнику возможность продемонстрировать не только знания, но и умение анализировать, сопоставлять и систематизировать информацию.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Анзор Мусаев заявлял, что обсуждение альтернативы ЕГЭ возможно только при предложении взамен объективного и понятного экзамена.

Какие же альтернативы рассматриваются?

Что предлагают вместо ЕГЭ

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В начале декабря 2024 года глава (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что выпускников школ следует принимать в вузы на основе не только результатов ЕГЭ, но и среднего балла по каждому предмету, который бы рассчитывался по оценкам ученика за учебные четверти или полугодия.

«Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в Советском Союзе» Валерий Фадеев глава СПЧ

Этот подход поддерживает и президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Я много раз повторяла, что итог обучения в школе – результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить в полной мере», – убеждена президент РАО.

Введение интегральной оценки, по словам Ольги Васильевой, является весьма разумной идеей, которая требует всестороннего обсуждения и рассмотрения – в первую очередь как дополнительного инструмента, позволяющего оценить достижения и способности выпускника в комплексе.

Что будет с ЕГЭ в ближайшее время

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12 января 2025 года в СМИ появились сообщения о том, что, возможно, ЕГЭ в ближайшее время будет видоизменен или вовсе отменен. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил журналистам, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался.

«Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской» Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду и социальной политике

Эта новость вызвала большой общественный резонанс, однако уже 13 января было опубликовано заявление главы Рособрнадзора: «Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет». Анзор Мусаев рекомендовал выпускникам продолжать готовиться к сдаче ЕГЭ и узнавать информацию об экзаменах из официальных источников: Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений.



При этом глава Рособрнадзора неоднократно заявлял, что «ведомство и дальше готово работать над совершенствованием аттестации, чтобы она отвечала всем актуальным вызовам современности». Возможно, со временем в ЕГЭ будут внедряться некие новшества – однако очевидно, что о каких-либо кардинальных изменениях в ближайшее время речи не идет.