Открытие сезона: как аграрии в Подмосковье проверяют семена

Заместитель начальника отдела биологических исследований филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области Алексей Бирюков рассказал РИАМО, как в регионе проверяют семена и готовятся к весенне-полевым работам.

Для чего проверяют семена

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Исследование семян, предназначенных на посевные цели, одно из направлений исследовательской деятельности отдела биологических исследований филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» по г. Москве и Московской области.

Образцы семян в лабораторию поступают круглогодично, а с наступлением весны количество проб увеличивается в геометрической прогрессии.

«С начала года мы исследовали более 500 образцов различных семян. Количество заявок растет. Срок исследования – обычно от 5 до 21 дня, в зависимости от сроков проращивания конкретных культур, но специалисты отдела справляются со всем объемом поступающих проб», - рассказал заместитель начальника отдела биологических исследований филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области Алексей Бирюков.

И отметил, что не исследовав семена, сельхозпроизводитель рискует получить урожай меньше от запланированного объема, худшего качества или вовсе остаться без него, а это существенные убытки.

Семена каких культур проверяют в лаборатории

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В основном среди образцов – семена овощных культур, высеваемые в Московской области и знакомые каждому: томаты, огурцы, перец, морковь, кабачки, тыква, баклажаны, капуста, салат и др.

Также лаборатория проверяет семена, не относящиеся к сельскохозяйственным культурам. Например, семена газонных трав и цветов. В этом году в отделе исследовали такие цветы, как петуния.

Заявки поступают как от производителей семян, так и от всех последующих организаций, участвующих в доставке семян до конечного потребителя и от самих конечных потребителей (как организаций, так и частных лиц).

Большой блок в исследованиях занимают семена традиционных зерновых культур, которые также хорошо растут в Подмосковье: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рожь.

«Встречаются и редкие для Подмосковья культуры. В частности, эфиромасличные культуры. Например, шалфей. Из овощных культур - катран, который имеет второе название – крымский хрен» Алексей Бирюков заместитель начальника отдела биологических исследований филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

Как в лаборатории проверяют семена и как уничтожают плохие

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Специалисты лаборатории предостерегают сельхозпроизводителей от самостоятельного исследования семян, так как существует ряд нюансов и методик, которые необходимо соблюдать. Во-первых, для проращивания каждой культуры требуется определенный срок. Во-вторых, определенные условия, в частности, постоянная температура, которая должна поддерживаться в течение всего периода проращивания. Другим семенам требуется определенные световые условия, так как, чтобы определить такой показатель, как всхожесть, одни семена требуется проращивать в темноте, а другие - на свету. Например, при проращивании овсяницы тростниковой требуется свет, а при проращивании огурца - нет.

«В лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области семена исследуются на такие показатели, как всхожесть, влажность семян, чистота и отход семян, масса одной тысячи семян и заселенность вредителями» Алексей Бирюков заместитель начальника отдела биологических исследований филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области Заместитель начальника отдела биологических исследований филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

Важным показателем, характеризующим всхожесть, является энергия прорастания, с которой начинается оценка всхожести. Если говорить на примере одной из самых быстрорастущих культур – подсолнечника, определение энергии прорастания происходит на третьи сутки по количеству проросших семян. Чем выше энергия прорастания, тем всходы более дружные, тем меньше всходы болеют, и как следствие, выше урожайность. Оценка всхожести в целом происходит на пятые сутки.

Показатели всхожесть и заселенность вредителями являются для семян ключевыми. Если проверка не пройдена, то семена уничтожаются, так как доработать их не получится. Ну а если это показатели чистоты, то есть в семенах присутствуют семена других культур, сорных культур, то их зачастую удается почистить дополнительно и снова сдать на анализ, после которого возможно использование. Тоже самое касается влажности. Семена можно просто досушить.

«Уничтожением семян занимается обычно владелец. Если есть возможность, то он переводит семенной материал в другую категорию. Например, если это зерновые, то их потенциально можно перевести в товарное зерно, получить другие документы и использовать в качестве корма для скота или же для получения муки. Но в каждом случае это решается индивидуально», - заключил Алексей Бирюков.