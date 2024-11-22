«Орешник»: что известно о новой российской ракете, которой был нанесен удар по Днепропетровску

21 ноября в интернете появилась информация о том, что Россия нанесла удар баллистической ракетой по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Чуть позже, вечером того же дня, президент РФ Владимир Путин подтвердил эту информацию в специальном видеообращении.

Что сказал Путин о новой ракетной системе «Орешник»

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По словам Путина, в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

«Наши ракетчики назвали ее “Орешник”. Испытания прошли успешно, цели пуска достигнуты», – сказал глава государства.

Путин пояснил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы по переброске в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению», – рассказал президент.

Путин также напомнил, что Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. По словам российского лидера, испытание в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводится в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться руководством РФ в зависимости от действий США и их сателлитов. Путин заявил, что Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против российских объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будет отвечать решительно и зеркально.

«Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», – добавил глава российского государства.

Что касается технических характеристик новой ракетной системы, то Путин сказал лишь о скорости, с которой ее ракеты атакуют цели – 10 Махов, или 2,5-3 километра в секунду. По словам президента, средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует.

Что еще известно о системе «Орешник»

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Слова Путина о новой ракетной системе поставили многочисленных военных экспертов в тупик – раньше об оружии с таким названием ничего известно не было.

В комментарии ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, основываясь на видеозаписи удара по «Южмашу», выразил мнение, что «Орешник» имеет разделяющиеся головные части индивидуального наведения.

«Важно отметить практически синхронный приход боевых блоков по объекту поражения, что также говорит об очень эффективной и технологичной отработке всех элементов данного ракетного комплекса, который представляет собой шедевр современного российского боевого твердотопливного ракетостроения», – добавил эксперт.

Как отметил военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец, по многим признакам «Орешник» – наследник еще советской ракеты «Пионер» (РСД-10).

«Его распилили на металлолом после подписания Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Распилить распилили, но чертежи-то никуда не делись. Может, что-то уже и собрали?», – задался вопросом эксперт.

Кроме того, Баранец не согласился с тем, что удар по «Южмашу» был нанесен ракетой комплекса РС-26 «Рубеж». Как отметил военный обозреватель, у «Рубежа» нет боеголовок в безъядерном исполнении.

А вот популярный военный блогер Юрий Подоляка полагает, что «Рубеж» и «Орешник» – это одна и та же ракета.

«Только в одном исполнении она может быть МБР (с легкой БЧ и третьей разгонной ступенью), а во втором (с тяжелой БЧ, которая ставится в т.ч. и вместо третьей разгонной ступени) – ракетой средней дальности. И тогда туда можно поставить 3-4 тонны нагрузки. А может и больше. Которая затем разделяется и поочередно выходит на цель, как мы это и видели на видео», – отметил аналитик.

По словам Подоляки, его уверенность в том, что при ударе по Днепропетровску применялся именно «Рубеж», основана на том, что «с нуля за короткое время произвести незаметно новый комплекс нереально».

Версию о применении по «Южмашу» ракет «Рубеж» в обычном снаряжении на основе анализа видео также высказал известный советский и российский политик, военный инженер Виктор Алкснис. При этом он отметил и один интересный нюанс.

«При анализе видео атаки “Южмаша” меня поразила высокая точность боеголовок. Стратегические ракеты, включая Р-26, такую точность обеспечить не могут, там КВО около одного-двух километров из-за ядерных боеголовок, и это в ходе анализа меня смущало. А это может означать, что полет боеголовок к цели каким-то образом корректировался, даже [несмотря на то, что они находились]в плазменном мешке, который не пропускает оптические и радиоволны. Неужели наши ученые и конструкторы успешно решили эту проблему? Если это так, то это большой успех и их можно поздравить с этим», – предположил эксперт.