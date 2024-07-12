Новые обещания Украине и погоня за российским ВПК: чем завершился саммит НАТО в Вашингтоне 9–11 июля

Что посулили киевскому режиму в столице США вместо принятия в члены Североатлантического альянса, читайте в материале РИАМО.

11 июля в столице США завершился очередной, уже 37-й саммит НАТО. В основном он был посвящен обсуждению противостояния с Россией и дальнейшей поддержки Украины. Последнюю в альянс так и не пригласили, однако в качестве утешения приняли несколько документов и учредили новые институты для кооперации с Киевом.

Какие документы приняли на саммите НАТО в Вашингтоне

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Главным итоговым документом мероприятия стала декларация вашингтонского саммита, опубликованная 10 июля. В ней уже традиционно порицается Россия и ее союзники — Китай, Иран и КНДР.

В частности, в документе сказано, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса». Кроме того, НАТО выражает глубокую озабоченность в связи с углублением стратегического партнерства между Россией и Китаем и их «постоянно усиливающейся поддержке друг друга в попытках подорвать и изменить международный порядок, основанный на правилах».

В декларации на Россию также возлагается вся ответственность за конфликт на Украине (названный в документе «агрессивной войной России против Украины»). Кроме того, в НАТО полагают, что «Россия ответственна за гибель тысяч гражданских и разрушения гражданской инфраструктуры». Отдельно упоминаются «ужасающие атаки» России 8 июля, в том числе на больницы.

Кроме того, члены альянса обещают никогда не признавать «незаконные аннексии Россией украинской территории, включая Крым».

Помимо выпадов в адрес РФ и ее союзников, НАТО с удовлетворением отмечает, что затраты его членов на оборону в 2024 году выросли на 18%, «что стало крупнейшим повышением за десятилетия».

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Кроме декларации, было принято отдельное обязательство о долгосрочной поддержке Украины в сфере безопасности, в котором установлен минимальный уровень финансирования киевского режима странами НАТО на 2025 год — 40 миллиардов долларов.

Также в завершающий день саммита, 11 июля, было опубликовано отдельное Украинское соглашение, в котором подписавшие его страны обязуются всячески помогать Украине – правда, по большей части путем бюрократических согласований. Например, в документе говорится, что в случае вооруженного нападения России на Украину после завершения текущего конфликта подписанты обязуются собраться на высшем уровне и обсудить «приемлемые шаги» поддержки киевского режима.

Любопытно, что Украинское соглашение подписали только 24 страны (включая саму Украину), а вот целых 10 членов НАТО подписывать документ отказались — это Венгрия, Турция, Словакия, Хорватия, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Греция и Румыния.

По мнению российского политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, подобный демарш в НАТО — «невиданное дело». Это означает, что в будущем возможен кризис в альянсе, потому что «украинская политика НАТО раскалывает организацию».

Что нового было в заявлениях НАТО на саммите 9–11 июля

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Как отметил бывший украинский политик Олег Царев, декларация вашингтонского саммита выделяется «сворачиванием даже относительно миролюбивой риторики».

«В предыдущем документе такого рода, принятом год назад в Вильнюсе, слово мир (peace) и производные от него встречалось 33 раза, в нынешнем — 13», — обратил внимание политик.

Кроме того, Царев отметил, что слово «переговоры» не употребляется вообще ни разу.

По мнению политика, единственное примечательная новизна в сравнении с прошлым годом заключена во фразе «мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции», а именно — в слове «необратимом».

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«НАТО этими словами ограничивает себе пространство для маневра в будущих переговорах… После этой декларации непременное требование России в рамках мирного урегулирования — отказ Киева от стремления в НАТО — становится психологически сложнее для Киева. Получается, что Зеленский (или его сменщик в президентском кресле) своими руками эту „необратимость“ должен разрушить», — пояснил Царев. Он также напомнил, что два года назад в декларации Мадридского саммита, принятой на фоне освобождения Россией Лисичанска и Северодонецка, напрямую о перспективе членства Киева в НАТО не говорилось ничего.

Помимо абстрактных обещаний поддержки, в декларации объявлено о конкретных шагах: назначении старшего представителя НАТО на Украине, а также образовании еще одной новой структуры — NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, то есть буквально «Помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности и организации обучения»). Последняя займется координацией оснащения и обучения ВСУ для полной оперативной совместимости с альянсом. Как сообщают в СМИ, в нее войдут 700 западных военных под командованием натовского генерала, разместят их в немецком Висбадене.

Что говорили на саммите НАТО о проблемах альянса

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Согласно выступлениям натовских лидеров, с боеспособностью альянса не все так гладко.

Так, уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что события на Украине продемонстрировали, что запасы и производственные возможности альянса «оказались слишком малы», а в совместимости натовских войск существуют «огромные пробелы».

«Самый известный пример — это германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 миллиметров, которые есть у Нидерландов, не годятся для использования в немецких гаубицах, и наоборот. Это прямая противоположность совместимости сил», — рассказал чиновник.

Не хватает НАТО и живой силы — во всяком случае, в Европе. Об этом заявил выступавший на саммите глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Сегодня в наших армиях, армиях 27 государств, насчитывается примерно 1,5 миллиона военных, но только 10% из них находятся в оперативной готовности, то есть около 150 тысяч. Чтобы мобилизовать 300 тысяч, нам необходимо удвоить возможности. Их необходимо обучить и вооружить» Жозеп Боррель

В свою очередь, президент США Джо Байден призвал страны альянса не отставать от российского ВПК.

«Россия сейчас стоит на военных рельсах, когда дело касается выпуска оборонной продукции. Она существенно наращивает объемы производства вооружений, боеприпасов и транспортных средств. Мы не можем допустить, чтобы альянс отстал», — заявил глава американского государства.

При этом, выступая на саммите, Байден в очередной раз дал поводы злопыхателям усомниться в своем ментальном здоровье. Так, представляя президента Украины Зеленского, он назвал его Путиным, а затем перепутал своего вице-президента Камалы Харрис с Дональдом Трампом.

Увеличится ли финансирование Украины после саммита НАТО

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Как пояснил Олег Царев, объявленная на саммите сумма поддержки альянсом Украины в 40 миллиардов долларов на 2025 год не говорит о росте военной помощи.

«Так, 21 апреля 2023 года министр обороны США Остин заявил, что вся военная помощь НАТО Украине с начала СВО составила 55 миллиардов долларов, то есть составляла в среднем 3,93 миллиарда в месяц, тогда как сейчас предполагается 3,6 миллиарда в месяц», — отметил политик.

При этом, по словам Царева, «в материальном выражении разница должна быть еще больше, так как доля новых вооружений и боеприпасов, специально произведенных для Киева, в помощи растет, а их стоимость заметно больше, чем аналогичных образцов, которые отправлялись со складов и составляли львиную долю поставок в начале войны».

«Причем надо понимать, что 40 миллиардов — это декларируемый минимум, но для того, чтобы реальные поставки превзошли те, что шли под начало прошлогоднего украинского контрнаступления, странам НАТО надо приложить немалые дополнительные усилия. Но их проявление — дело добровольное», — написал Царев.

Как саммит НАТО прокомментировали российские власти

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО для РФ недопустимо.

«С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой для нас угрозой, для нашего существования, для нашей безопасности. Вот мы видим, что НАТО принимает документ, где написано, что Украина обязательно войдет в НАТО», — констатировал чиновник.

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, вашингтонский саммит показал, что члены НАТО «бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны».

«Государства „золотого миллиарда“ хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом», — подчеркнул дипломат.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя формулировку о «необратимости» вступления Украины в НАТО, заявил, что из этого следует очевидный вывод.