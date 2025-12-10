Новая стратегия развития здравоохранения в РФ: теперь без смертности и ожидаемой продолжительности жизни
Что изменилось в стратегическом документе о состоянии дел в российской медицине по сравнению с предыдущей его версией, читайте в материале РИАМО.
Что такое Стратегия развития здравоохранения
Новая Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года была принята указом президента от 8 декабря 2025 года №896. Она заменила собой предыдущую Стратегию, принятую в 2019 году и действовавшую до 2025 года.
Согласно тексту нового документа, Стратегия является документом стратегического планирования, разработанным в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан. Она включает в себя оценку состояния национальной безопасности в этой сфере, определяет цели, основные задачи и приоритетные направления развития здравоохранения в Российской Федерации, а также основные этапы, ожидаемые результаты и механизмы реализации Стратегии.
В шестимесячный период с момента принятия документа Правительство РФ должно утвердить план мероприятий по его реализации.
Каково состояние национальной безопасности в сфере здравоохранения
Раздел II новой Стратегии, содержащий различные статистические показатели за прошедший период, заметно отличается от предыдущего документа.
Главное отличие – отсутствие в новой Стратегии данных об ожидаемой продолжительности жизни и уровне смертности, в то время как в прошлой версии сообщалось, что с 2012 по 2017 годы ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла на 2,5 года и составила 72,7 года, а показатель общей смертности снизился с 13,3 до 12,4 случая на 1 тысячу человек.
В новой Стратегии отмечается, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в 2024 году составил 53,9% (увеличился по сравнению с 2019 годом на 25%). При этом по сравнению с 2017 годом рост не такой существенный – всего 14%.
Из других достижений, отмечаемых в новой Стратегии:
- общая численность инвалидов снизилась на 6,6% – с 80,8 человека на 1 тысячу населения в 2019 году до 75,5 человека на 1 тысячу населения в 2024 году;
- уровень потребления алкоголя снизился с 9,06 литра этанола на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году, табака – с 24,3% курящих среди граждан в возрасте 15 лет и старше в 2019 году до 18,6% в 2024 году;
- в 2023–2024 годах зафиксирована положительная динамика в кадровом обеспечении здравоохранения – впервые в отрасль пришли более 12,5 тысячи специалистов, число врачей, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, увеличилось с 307,58 тысячи человек в 2019 году до 313,17 тысячи человек в 2024 году, или на 1,8%;
- производство российских лекарственных препаратов для медицинского применения по сравнению с 2019 годом выросло в два раза, а медицинских изделий – в два с половиной раза.
В целом бросается в глаза, что недостатков системы здравоохранения в новой Стратегии перечислено куда меньше, чем в старой. Нет, например, следующих пунктов, присутствовавших ранее: «Российское здравоохранение отстает в технологическом отношении от здравоохранения западных государств» и «Сохраняются проблемы с обеспечением граждан лекарственными препаратами, обусловленные ограниченными финансовыми ресурсами государства».
Каковы угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере здравоохранения
В раздел об угрозах в сфере здравоохранения были добавлены следующие, отсутствовавшие в предыдущей Стратегии:
- рост числа травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, включая террористические акты и (или) диверсии и техногенные катастрофы;
- киберугрозы, включая кибератаки на информационные системы медицинских организаций и органов управления здравоохранением;
- зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарственных препаратов и медицинских изделий.
При этом были исключены следующие пункты:
- достаточно высокий уровень распространенности наркомании и алкоголизма, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, увеличение количества случаев травматизма и отравлений;
- отток высококвалифицированных медицинских работников из государственных медицинских организаций.
Вместо последнего теперь написано следующее: «Сохраняющийся дисбаланс между наличием медицинских работников определенных специальностей и категорий и потребностью в таких работниках, особенно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».
Из раздела о вызовах национальной безопасности в сфере здравоохранения были исключены следующие:
- неудовлетворенность граждан доступностью и качеством медицинской помощи;
- замещение бесплатных медицинских услуг платными, что влечет за собой нарастание социальной напряженности в обществе;
- рост числа детей-инвалидов.
Вместо них появились следующие вызовы:
- необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения;
- необходимость обеспечения технологического суверенитета в сфере здравоохранения путем производства отечественных лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также путем развития современных медицинских технологий.
Неизменным вызовом остается старение населения.
Каковы цели и задачи развития здравоохранения в Российской Федерации
Цели развития здравоохранения в РФ по сравнению с предыдущей Стратегией существенно изменились. Теперь среди них нет:
- увеличения численности населения;
- увеличения продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни;
- снижения уровня смертности и инвалидности населения.
Теперь вместо них обозначены только:
- повышение качества медицинской помощи и увеличение ее доступности для граждан;
- соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.
Среди задач развития здравоохранения появились новые:
- внедрение технологий сбережения здоровья на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие;
- совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья, включая развитие соответствующей инфраструктуры, в целях повышения рождаемости;
- развитие медицинской реабилитации для участников специальной военной операции.
Каковы ожидаемые результаты реализации новой Стратегии к 2030 году
Из раздела о результатах реализации новой Стратегии к 2030 году исчезли все пункты об ожидаемой продолжительности жизни и снижении смертности, которые были основным содержанием аналогичного раздела в предыдущем документе. Теперь вместо них, среди прочего:
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6%;
- достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения – 80%;
- обеспеченность врачами медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, – 43,46 человека на 10 тысяч населения.