Новая стратегия развития здравоохранения в РФ: теперь без смертности и ожидаемой продолжительности жизни

Что изменилось в стратегическом документе о состоянии дел в российской медицине по сравнению с предыдущей его версией, читайте в материале РИАМО.

Что такое Стратегия развития здравоохранения

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Новая Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года была принята указом президента от 8 декабря 2025 года №896. Она заменила собой предыдущую Стратегию, принятую в 2019 году и действовавшую до 2025 года.

Согласно тексту нового документа, Стратегия является документом стратегического планирования, разработанным в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан. Она включает в себя оценку состояния национальной безопасности в этой сфере, определяет цели, основные задачи и приоритетные направления развития здравоохранения в Российской Федерации, а также основные этапы, ожидаемые результаты и механизмы реализации Стратегии.

В шестимесячный период с момента принятия документа Правительство РФ должно утвердить план мероприятий по его реализации.

Каково состояние национальной безопасности в сфере здравоохранения

Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори

Раздел II новой Стратегии, содержащий различные статистические показатели за прошедший период, заметно отличается от предыдущего документа.

Главное отличие – отсутствие в новой Стратегии данных об ожидаемой продолжительности жизни и уровне смертности, в то время как в прошлой версии сообщалось, что с 2012 по 2017 годы ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла на 2,5 года и составила 72,7 года, а показатель общей смертности снизился с 13,3 до 12,4 случая на 1 тысячу человек.

В новой Стратегии отмечается, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в 2024 году составил 53,9% (увеличился по сравнению с 2019 годом на 25%). При этом по сравнению с 2017 годом рост не такой существенный – всего 14%.

Из других достижений, отмечаемых в новой Стратегии:

общая численность инвалидов снизилась на 6,6% – с 80,8 человека на 1 тысячу населения в 2019 году до 75,5 человека на 1 тысячу населения в 2024 году;

уровень потребления алкоголя снизился с 9,06 литра этанола на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году, табака – с 24,3% курящих среди граждан в возрасте 15 лет и старше в 2019 году до 18,6% в 2024 году;

в 2023–2024 годах зафиксирована положительная динамика в кадровом обеспечении здравоохранения – впервые в отрасль пришли более 12,5 тысячи специалистов, число врачей, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, увеличилось с 307,58 тысячи человек в 2019 году до 313,17 тысячи человек в 2024 году, или на 1,8%;

производство российских лекарственных препаратов для медицинского применения по сравнению с 2019 годом выросло в два раза, а медицинских изделий – в два с половиной раза.

В целом бросается в глаза, что недостатков системы здравоохранения в новой Стратегии перечислено куда меньше, чем в старой. Нет, например, следующих пунктов, присутствовавших ранее: «Российское здравоохранение отстает в технологическом отношении от здравоохранения западных государств» и «Сохраняются проблемы с обеспечением граждан лекарственными препаратами, обусловленные ограниченными финансовыми ресурсами государства».

Каковы угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере здравоохранения

Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори

В раздел об угрозах в сфере здравоохранения были добавлены следующие, отсутствовавшие в предыдущей Стратегии:

рост числа травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, включая террористические акты и (или) диверсии и техногенные катастрофы;

киберугрозы, включая кибератаки на информационные системы медицинских организаций и органов управления здравоохранением;

зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарственных препаратов и медицинских изделий.

При этом были исключены следующие пункты:

достаточно высокий уровень распространенности наркомании и алкоголизма, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, увеличение количества случаев травматизма и отравлений;

отток высококвалифицированных медицинских работников из государственных медицинских организаций.

Вместо последнего теперь написано следующее: «Сохраняющийся дисбаланс между наличием медицинских работников определенных специальностей и категорий и потребностью в таких работниках, особенно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».

Из раздела о вызовах национальной безопасности в сфере здравоохранения были исключены следующие:

неудовлетворенность граждан доступностью и качеством медицинской помощи;

замещение бесплатных медицинских услуг платными, что влечет за собой нарастание социальной напряженности в обществе;

рост числа детей-инвалидов.

Вместо них появились следующие вызовы:

необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения;

необходимость обеспечения технологического суверенитета в сфере здравоохранения путем производства отечественных лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также путем развития современных медицинских технологий.

Неизменным вызовом остается старение населения.

Каковы цели и задачи развития здравоохранения в Российской Федерации

Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости

Цели развития здравоохранения в РФ по сравнению с предыдущей Стратегией существенно изменились. Теперь среди них нет:

увеличения численности населения;

увеличения продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни;

снижения уровня смертности и инвалидности населения.

Теперь вместо них обозначены только:

повышение качества медицинской помощи и увеличение ее доступности для граждан;

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.

Среди задач развития здравоохранения появились новые:

внедрение технологий сбережения здоровья на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие;

совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья, включая развитие соответствующей инфраструктуры, в целях повышения рождаемости;

развитие медицинской реабилитации для участников специальной военной операции.

Каковы ожидаемые результаты реализации новой Стратегии к 2030 году

Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори

Из раздела о результатах реализации новой Стратегии к 2030 году исчезли все пункты об ожидаемой продолжительности жизни и снижении смертности, которые были основным содержанием аналогичного раздела в предыдущем документе. Теперь вместо них, среди прочего: