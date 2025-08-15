Незваные гости: почему с россиян предложили взыскивать долги по ЖКХ при помощи коллекторов

Подробности о том, почему с россиян предложили взыскивать долги по ЖКХ при помощи коллекторов, читайте в материале РИАМО.

В России предложили разрешить коллекторам взыскивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — с такой инициативой выступила председатель совета Ассоциации компаний по обслуживанию недвижимости Лина Ткаченко. По словам специалиста, долги за ЖКУ растут ежегодно, но сегодня коммунальщики не могут привлекать коллекторов для их взыскания.

Что известно об инициативе с коллекторами и долгами по ЖКУ

Фото - © Вячеслав Вольский / Фотобанк Лори

О том, что председатель совета Ассоциации компаний по обслуживанию недвижимости Лина Ткаченко предложила разрешить коллекторам взыскивать долги россиян за ЖКУ, сообщило издание MSK1. По словам эксперта, эти долги растут ежегодно, однако управляющие компании (УК) не могут повышать тарифы, как это делают ресурсоснабжающие организации.

«Поэтому возникают кассовые разрывы, которые постоянно увеличиваются. А коммунальщики должны все равно предоставлять услуги. Если снять запрет на взыскание долгов, то УК смогут ими распоряжаться и, например, договариваться с банками и брать деньги под залог этих долгов», — отметила Лина Ткаченко.

В настоящее время коммунальщики не могут привлекать коллекторов для взыскания долгов россиян за ЖКУ, однако такие задолженности ничем не отличаются от любых других, подчеркнула автор инициативы.

Как говорит в беседе с РИАМО юрист сферы ЖКХ и сопровождения бизнеса Татьяна Ваганова, долги за ЖКУ — это особая категория задолженностей. В отличие от потребительских кредитов, это обязательства по оплате жизненно необходимых услуг: отопления, воды, электричества и вывоза мусора. Они основаны на публично-правовой обязанности собственников и нанимателей помещений (статьи 153–155 ЖК РФ) своевременно вносить плату за содержание жилья и коммунальные услуги.

Почему долги за ЖКУ оказывается сложно взыскать

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги имеет особенность: это не коммерческий кредит и не потребительский заем, а обязательство граждан перед всеми соседями и инфраструктурой дома, говорит в беседе с РИАМО гендиректор петербургской управляющей компании (УК) «Терра» Юлия Федорова.

«Оплата ЖКУ напрямую влияет на возможность своевременно проводить ремонт, оплачивать работу подрядчиков, обслуживать инженерные системы и обеспечивать ресурсоснабжение. При этом услуги оказываются в полном объеме даже тем жителям, которые не платят, что формирует кассовые разрывы у управляющих компаний», — объясняет эксперт.

В настоящее время наиболее распространенным механизмом взыскания задолженности по оплате за коммунальные услуги является обращение управляющей компании к Мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа в порядке гражданского судопроизводства (по нормам главы 11 Гражданского процессуального кодекса РФ), рассказывает адвокат, член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов.

Полученный управляющей компанией судебный приказ является одновременно исполнительным документом и направляется в территориальное подразделение ФССП России по месту жительства должника для взыскания указанной в нем суммы. Органы ФССП имеют достаточно широкие возможности для принудительного взыскания задолженности от списания средств с банковских карт до ареста имущества должников.

«Действующая процедура вынесения судебного приказа предусматривает возможность ознакомления должника с заявленным требованием, а также возможность подачи возражений относительно суммы и самого факта наличия задолженности по коммунальным платежам» Сергей Агапов адвокат, член Адвокатской палаты Московской области

Как отмечает адвокат, действующий порядок приказного производства достаточно сбалансирован. С одной стороны, управляющие компании имеют механизм для взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг, а граждане — потребители услуг до вступления судебного приказа в силу имеют возможность высказать свою позицию относительно его обоснованности и добиться отмены судебного приказа.

Каковы плюсы и минусы взыскания коллекторами долгов за ЖКУ

Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори

Потенциальный плюс инициативы о взыскании коллекторами долгов за ЖКУ заключается в ускорении возврата средств, особенно в случаях, когда должник скрывается или сознательно уклоняется, говорит Юлия Федорова. К другим плюсам Татьяна Ваганова относит разгрузку службы судебных приставов и оказание дисциплинирующего эффекта на должников. В то же время привлечение коллекторов в их классическом понимании к сфере ЖКХ несет значительные репутационные и социальные риски.

«Жилищно-коммунальные услуги — это социально значимая сфера, и применение агрессивных методов взыскания здесь может привести к конфликтам и потере доверия к управляющим организациям», — подчеркивает в беседе с РИАМО Юлия Федорова.

К минусам инициативы эксперт относит высокий риск злоупотреблений, подрыв репутации управляющих компаний и обострение конфликтов в доме. Кроме того, по мнению Татьяны Вагановой, высоки риски применения агрессивных методов воздействия, особенно в отношении социально уязвимых групп — пенсионеров, инвалидов и многодетных. Важно и то, что коллекторы действуют по коммерческой логике и не обязаны учитывать право на субсидию или рассрочку, что предусмотрено жилищным законодательством.

«Коллекторский метод в коммунальной сфере — это "силовая" мера, которую разумно применять только как крайний инструмент, а не как основной способ работы с долгами» Татьяна Ваганова юрист сферы ЖКХ и сопровождения бизнеса

Несмотря на все усилия законодателей и органов исполнительной власти по упорядочению порядка взыскания просроченной задолженности негосударственными структурами можно сказать, что за ними тянется достаточно длинный шлейф скандалов и откровенно криминальных ситуаций, дополняет Сергей Агапов. В связи с этим привлечение коллекторов к взысканию задолженности по коммунальным платежам может иметь негативную реакцию в обществе и вызовет социальную напряженность, подчеркивает адвокат.

Как взыскивать долги за ЖКУ более эффективно: мнения экспертов

Фото - © Медиасток.рф

Cобственник или наниматель жилого помещения обязан своевременно вносить оплату за коммунальные услуги. При этом споры относительно объема и качества предоставляемых услуг возможны, однако они не должны исключать выполнение данной обязанности, говорит в беседе с РИАМО Сергей Агапов.

«Что касается повышения эффективности взыскания долгов по коммунальным платежам, то действующие нормы предусматривают возможность приостановления оказания коммунальной услуги при наличии у потребителя задолженности», — отмечает адвокат.

Вместе с тем, по мнению защитника, учитывая высокую социальную значимость данной сферы, следует действовать комплексно и сочетать меры принудительного характера (судебное взыскание и так далее) с разъяснительной работой и оказанием адресной помощи тем, кто по какой-либо объективной причине не в состоянии своевременно вносить оплату за коммунальные услуги.

По мнению Юлии Федоровой, также важно развивать правовые и технические механизмы: упрощать судебные процедуры по долгам за ЖКУ, совершенствовать системы рассрочек и реструктуризации, расширять информационную работу с жителями, объясняя последствия долгов, а также применять современные технические меры ограничения услуг в отношении злостных неплательщиков. Главный принцип — взыскание должно быть законным, адресным и максимально корректным, без давления на тех, кто объективно оказался в сложной жизненной ситуации.

«Чтобы повысить собираемость долгов по ЖКХ, можно упростить судебный приказной порядок, внедрить адресные субсидии и реструктуризацию для реально нуждающихся, автоматизировать обмен данными между управляющими компаниями и ФССП, чтобы ускорить исполнение решений» Татьяна Ваганова юрист сферы ЖКХ и сопровождения бизнеса

В отношении злостных неплательщиков необходимо использовать весь спектр мер, предусмотренный законом, вплоть до ограничения отдельных услуг. Баланс между защитой интересов поставщиков услуг и правами граждан должен оставаться ключевым принципом, иначе экономическая эффективность легко обернется социальным конфликтом, заключает эксперт.