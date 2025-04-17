Невольное население: в каких странах мира больше всего заключенных и на каком месте Россия

Какие государства лидируют по количеству зеков на душу населения и где больше всего заключенных-женщин, читайте в материале РИАМО.

Статистика по общему количеству заключенных в разных странах мира не так интересна – в основном она коррелирует с общим количеством населения. Топ-5 стран по этому показателю (в порядке убывания) – США, Китай, Бразилия, Индия и Россия, причем в первых двух количество зеков превышает миллион.

Намного интереснее взглянуть на статистику, рассчитанную на душу населения. Сделать это позволяет The World Prison Brief (WPB) – база данных Института изучения политики в области преступности и правосудия (ICPR) Лондонского университета Великобритании.

В каких странах мира больше всего заключенных на 100 тысяч человек населения

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Ниже указаны страны, в которых количество заключенных на 100 тысяч человек населения составляет 400 и больше.

Страна (и ее место в рейтинге) Количество заключенных на 100 тысяч человек населения 1. Сальвадор 1659 2. Куба 794 3. Руанда 620 4. Туркменистан 576 5. США 541 6. Американское Самоа (США) 538 7. Панама 527 8. Тонга 516 9. Гуам (США) 513 10. Багамские острова 482 11. Турция 471 12. Кабо-Верде 467 13. Уругвай 449 14. Бразилия 408 15. Антигуа и Барбуда 400

Про мирового лидера по количеству заключенных на душу населения, Сальвадор, и его банды мы уже писали. На втором месте, по иронии судьбы – «Остров Свободы».

В каких странах мира меньше всего заключенных на 100 тысяч человек населения

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Ниже указаны страны, в которых количество заключенных на 100 тысяч человек населения составляет 40 и меньше.

Страна (и ее место в рейтинге) Количество заключенных на 100 тысяч человек населения 210. Мали 40 211. Буркина-Фасо 39 212. Гвинея 38 213. Лихтенштейн 35 213. Исландия 35 215. Нигерия 34 216. Япония 33 217. Бангладеш 31 217. Гвинея-Бисау 31 219. Конго 27 220. Фарерские острова (Дания) 26 221. Гамбия 22 222. Сомали 16 223. Йемен 14 224. Сан-Марино 3

Мало заключенных на душу населения в основном в странах Африки – по всей видимости, из-за неразвитости пенитенциарной системы или проблем со статистикой. На этом фоне явно выделяется Япония – безусловный лидер по данному показателю среди развитых и в то же время густонаселенных государств планеты.

В замыкающем рейтинг Сан-Марино по состоянию на 1 января 2024 года содержался один заключенный (что и дает показатель в три заключенных на 100 тысяч населения, так как население страны на тот момент составляло 33 900 человек). Вообще преступников в этом карликовом государстве больше, но остальные содержатся в итальянских тюрьмах.

Сколько заключенных на 100 тысяч человек населения в основных странах мира

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Ниже представлены страны, выделяющиеся как количеством населения, так и уровнем развития, а также степенью влияния в своем регионе.

Страна (и ее место в общем рейтинге) Количество заключенных на 100 тысяч человек населения 5. США 541 11. Турция 471 14. Бразилия 408 16. Таиланд 395 35. Россия 300 45. Аргентина 268 53. ЮАР 249 63. Иран 228 68. Израиль 217 71. Саудовская Аравия 207 90. Мексика 178 100. Австралия 163 109. Шотландия (Великобритания) 146 113. Англия и Уэльс (Великобритания) 142 117. Вьетнам 135 131. Франция 120 132. Китай 119 135. Испания 117 138. Южная Корея 115 140. Египет 113 145. Италия 106 146. ОАЭ 104 154. Северная Ирландия (Великобритания) 100 161. Индонезия 95 163. Канада 90 172. Швейцария 77 178. Германия 68 182. Нидерланды 64 205. Пакистан 45 208. Индия 41

Их крупных стран мира вне конкуренции по количеству заключенных на душу населения США. Россия отстает от лидера почти в два раза, а крупные страны Европы отстают в два и более раз от России. Мало заключенных на душу населения в Германии и Нидерландах, а замыкают рейтинг Индия и Пакистан.

Сколько заключенных на 100 тысяч человек населения в странах бывшего СССР

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Страна (и ее место в общем рейтинге) Количество заключенных на 100 тысяч человек населения 4. Туркменистан 576 22. Белоруссия 345 35. Россия 300 56. Азербайджан 244 61. Молдавия 235 64. Грузия 227 93. Латвия 175 100. Казахстан 163 104. Литва 156 123. Украина 130 128. Таджикистан 123 135. Эстония 117 142. Киргизия 112 166. Узбекистан 85 167. Армения 83

Найти какую-либо систему в пенитенциарной статистике стран бывшего СССР сложно. Лидирует с большим отрывом Туркменистан, но другие среднеазиатские республики располагаются ближе к концу рейтинга. Явно выделяются гуманизмом (или неразвитостью тюремной системы) Узбекистан и Армения.

В каких странах больше всего заключенных-женщин на 100 тысяч человек населения

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Ниже указаны страны, в которых количество заключенных=женщин на 100 тысяч человек населения составляет 10 и больше.

Страна (и ее место в рейтинге) Количество заключенных-женщин на 100 тысяч человек населения 1. Гонконг (Китай) 21,5 2. Макао (Китай) 17,8 3. Гренландия (Дания) 13,8 4. Лаос 13,7 5. Таиланд 12,3 5. Мьянма 12,3 7. Вьетнам 12,1 7. Гватемала 12,1 9. Бруней 11,9 10. ОАЭ 11,7 11. Андорра 11,5 12. Южный Судан 10,9 13. Белоруссия 10,8 14. Сингапур 10,2

Меньше всего женщин жалеют в Юго-Восточной Азии, а также почему-то в Гренландии и развитых городах-государствах Китая. Затесалась в число лидеров по данному показателю и Белоруссия.

Сколько заключенных-женщин на 100 тысяч человек населения в основных странах мира

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Страна (и ее место в общем рейтинге) Количество заключенных-женщин на 100 тысяч человек населения 18. США 9,7 22. Япония 9,1 25. Россия 8,9 26. Китай 8,6 27. Южная Корея 8,4 36. Австралия 7,7 46. Испания 7,1 50. Канада 7,0 63. Мексика 5,9 63. Германия 5,9 67. Бразилия 5,7 67. Швейцария 5,7 93. Индонезия 4,8 93. Северная Ирландия (Великобритания) 4,8 96. Нидерланды 4,7 101. Турция 4,5 112. Италия 4,3 119. Шотландия (Великобритания) 4,1 119. Англия и Уэльс (Великобритания) 4,1 119. Аргентина 4,1 119. Индия 4,1 130. Египет 3,7 142. Франция 3,4 148. Иран 3,1 154. ЮАР 3,0 188. Нигерия 2,4 196. Саудовская Аравия 1,9 199. Пакистан 1,6 212. Израиль 1,0

Япония, выделяющаяся своим гуманизмом по общему количеству заключенных на душу населения, женщинам никаких скидок не делает и по этому показателю – в лидерах.

В Вануату, Лихтенштейне, Фарерских островах (Дания), Ангилье (Великобритания), Тувалу, Микронезии и Маршалловых островах заключенных-женщин нет.

Сколько заключенных-женщин на 100 тысяч человек населения в странах бывшего СССР

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Страна (и ее место в общем рейтинге) Количество заключенных-женщин на 100 тысяч человек населения 13. Белоруссия 10,8 25. Россия 8,9 32. Казахстан 8,2 36. Латвия 7,7 56. Туркменистан 6,5 77. Украина 5,3 77. Молдавия 5,3 91. Эстония 4,9 101. Грузия 4,5 101. Литва 4,5 160. Азербайджан 2,9 160. Киргизия 2,9 160. Таджикистан 2,9 175. Армения 2,6 Узбекистан нет данных

Если сравнить с общим количеством заключенных на душу населения в странах бывшего СССР (см. выше), то больше всего преференций женщинам делают Туркменистан и Азербайджан.