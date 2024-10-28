Московские полюса: самые безопасные и криминальные районы столицы

Подробности о том, какие районы Москвы эксперты считают наиболее безопасными и криминальными, читайте в материале РИАМО.

Районы Южного округа — самые безопасные в Москве: к таким выводам пришли аналитики компании Regions Development в рамках исследования, основанного на статистике прокуратуры. При этом самыми криминальными столичными районами, по мнению специалистов, стоит считать те, которые расположены в Юго-Восточном округе: там с января по август 2024 года было совершено более десяти тысяч преступлений. Подробности о том, какие районы Москвы эксперты считают наиболее безопасными и криминальными, читайте в материале РИАМО.

От чего зависит безопасность районов Москвы

Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори

По словам коммерческого директора компании Regions Development Лилии Арцибашевой, Южный округ Москвы и его районы стоит считать наиболее безопасными потому, что именно он лидирует по темпам строительства современных жилых комплексов. А в районах с новостройками формируется более однородная и благополучная социальная среда. Как отметила эксперт, именно в Южном округе создается масштабная и хорошо охраняемая инфраструктура – образовательная, спортивная и рекреационная.

За первые 9 месяцев 2024 года там на 6,7% выросло число сделок по договорам долевого участия. В то же время самым криминальным столичным округом можно считать Юго-Восточный, где с января по август этого года совершили более 10 тысяч преступлений. Меньше всего преступлений за этот период зафиксировано в Зеленоградском округе – примерно 2,5 тысячи.

«Безопаснее всего новые районы, где большинство домов – это новостройки, потому что люди, которые могут себе купить позволить купить жилье, более социально устойчивы» Иван Золотарев ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи»

В то же время, по словам эксперта, другая сторона новостроек – это жилой фонд по программе инновации: эти точки тоже могут быть зонами риска, даже если располагаются близко к центру.

Управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов специально для РИАМО составил свой субъективный рейтинг и антирейтинг районов столицы с точки зрения безопасности и качества жизни.

ТОП-3 самых безопасных районов Москвы

1. Хорошево-Мневники (СЗАО)

Фото - © Горшков Игорь / Фотобанк Лори

Район отличается невысокой плотностью населения, развитой инфраструктурой и благоприятной экологической ситуацией. Здесь располагаются школы, которые считаются одними из лучших в Москве, работают универсальные спортивные комплексы и различные секции. Эти объекты охраняются, что способствует обеспечению общего уровня безопасности локации.

В Хорошево-Мневниках находятся жилые комплексы комфорт-, бизнес- и премиум-класса. Пробок здесь нет, улицы чистые и благоустроенные, общественный транспорт справляется со своими задачами. Здесь нет никаких предприятий, кроме радиобашни и ТЭЦ. В этом районе находится памятник природы «Серебряный бор», благоустроенные набережные, Москворецкий дендропарк и Мневниковская пойма.

2. Раменки (ЗАО)

Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Известный элитный район, в котором традиционно живут сотрудники посольств и министерств. Здесь царит атмосфера спокойствия и безопасности. Большинство жилых комплексов, построенных в Раменках, относятся к премиум- и элит-классу, их территории охраняются. В Раменках располагаются МГУ и другие вузы, престижные школы, а также киностудия «Мосфильм».

В районе создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни: торговые центры, кафе, рестораны, гольф-клуб, спортивно-оздоровительный комплекс и другие объекты. Здесь находятся природный заказник «Воробьевы горы» и Ботанический сад МГУ – Раменки не раз становились лидером экологических рейтингов районов Москвы.

3. Хамовники (ЦАО)

Фото - © Сайт мэра Москвы

Хамовники – это элитная локация, где живут люди с доходами выше среднего. Поскольку район расположен в центре, на происходящее в нем направлено более пристальное внимание полиции. На территории района работают известные вузы и школы, в локации находятся Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Зачатьевский монастырь, государственные музеи имени Пушкина и многие другие объекты культуры.

В Хамовниках возведены клубные дома, элитные жилые и апарт-комплексы, которые создают атмосферу приватности и находятся под усиленной охраной. С точки зрения инфраструктуры и благоустройства этот район – один из лучших в столице. Среди зеленых зон локации стоит назвать парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках», парк «Новодевичьи пруды», сквер Девичьего поля и парк спорткомплекса «Лужники».

ТОП-3 самых некомфортных районов Москвы

1. Гольяново (ВАО)

Фото - © Lodo27 from Moscow, Russia. Собственная работа/Wikipedia.org

Имидж небезопасного района сформировался у Гольяново давно. На его территории находится центральный автовокзал, откуда в сутки отправляются более 200 междугородних рейсов и обслуживается свыше 200 тысяч пассажиров. Среди них есть люди, которые приезжают в Москву с недобрыми намерениями, а также те, кто находится в розыске и уже совершал преступления.

Около трети локации занимает промышленная зона, поблизости от некоторых жилых домов располагается ТЭЦ-23. Кроме того, дороги и объездные маршруты перегружены, там постоянно образуются пробки. Несмотря на наличие живописных парков и Гольяновского пруда, предстоит еще многое сделать для улучшения экологической ситуации.

2. Капотня (ЮВАО)

Фото - © Brateevsky. Собственная работа/Wikipedia.org

Район известен далеко за пределами столицы благодаря своему «знаковому» объекту – рынку «Садовод». Это крупнейший в России центр оптово-розничной торговли, где работает большое количество мигрантов. Далеко не все рабочие, которые трудятся в районе, здесь же и проживают. Поэтому контролировать их довольно сложно.

2/3 локации занимает промышленная зона. Самое известное из ее предприятий – Московский нефтеперерабатывающий завод, который работает более 85 лет. Помимо него здесь находятся такие предприятия, как «Конэкс», «Промфинстрой», асфальтобетонный завод № 4 и завод специальных монтажных изделий. В прошлом году было принято решение построить в Капотне комплекс по производству бетона.

3. Некрасовка (ЮВАО)

Фото - © stroi.mos.ru

Район Москвы, который образован в 1995 году и находится за МКАД. Здесь строятся бюджетные жилые комплексы, часть квартир арендуют мигранты. Кроме того, многие из них проживают в расположенном рядом Люберецком районе Подмосковья, что снижает уровень безопасности для жителей Некрасовки. С точки зрения экологии локация довольно далека от идеала: кварталы располагаются на месте бывших полей аэрации.

Новые очистные сооружения не смогли убрать неприятные запахи. Проблема пробок в районе частично решилась после запуска метро «Некрасовка» и Московского скоростного диаметра (МСД). Однако жители Подмосковья, которые добираются к станции метро на маршрутных такси, вынуждены стоять в пробках. Это также ухудшает экологическую обстановку.

Как уровень безопасности влияет на район

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По словам Ивана Золотарева, уровень безопасности напрямую влияет на уровень жизни в конкретном районе. В случае с криминогенной локацией чувство незащищенности повышает социальное напряжение – и люди стараются в этом районе находиться меньшее количество времени. Одновременно уровень безопасности влияет на стоимость недвижимости.

«Традиционно сложилось так, что один из неблагополучных округов – это Юго-Восточный, где преступность, к сожалению, по-прежнему растет. И это коррелируется со стоимостью жилья: многие его районы – одни из самых дешевых в Москве» Иван Золотарев эксперт агентства недвижимости «Этажи»

Но стоит ли покупать квартиру в небезопасном районе из соображений экономии? Как отмечает Иван Золотарев, тут встает вопрос о привычках и образе жизни конкретного человека. К примеру, тот, кто вырос в криминогенной среде, зачастую выберет для жизни подобный район не из-за стоимости, а потому, что ему комфортно там находиться.

Такой человек знает, как вести себя в этой социальной среде, как себя чувствовать и как выживать там. Если же человек из научных кругов, то он, скорее, обоснуется на юго-западе или северо-западе Москвы. При этом такие люди стараются оставаться в тех районах, где они проживали ранее.

«Сейчас активно развивается город и строится много новых домов во всех районах. Каждый для себя может подобрать тот район, который ему по душе. Но я бы не рекомендовал жертвовать безопасностью с целью экономии», – заключает Иван Золотарев.